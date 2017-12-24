Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о подготовке терактов в республике из-за рубежа. В интервью НТВ он сообщил, что у него есть информация о террористах, которые направлены в Чечню, «и уже почти дошли до Грузии». «Мы слышали лозунги этих шайтанов. Они говорят: «Мы придем в Россию. Мы вам покажем. Мы взорвем. Мы уничтожим», — добавил Кадыров. По его словам, силовики готовы и полностью контролируют все каналы.