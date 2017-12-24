Рамзан Кадыров заявил о подготовке терактов в республике из-за рубежа
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о подготовке терактов в республике из-за рубежа. В интервью НТВ он сообщил, что у него есть информация о террористах, которые направлены в Чечню, «и уже почти дошли до Грузии». «Мы слышали лозунги этих шайтанов. Они говорят: «Мы придем в Россию. Мы вам покажем. Мы взорвем. Мы уничтожим», — добавил Кадыров. По его словам, силовики готовы и полностью контролируют все каналы.
Комментарии11
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mikhail_spb_ 24 декабря 2017 | 23:07
Видать, кадырка берёт пример с доблестных чекистов, выдумывая и ловя мнимых террористов?
Да и чем он сам лучше террористов?
nikitin43 24 декабря 2017 | 23:16
mikhail_spb_: чем дальше тем больше кадыров пытается стать похожим на сталина с своим гестапо , геббельсом , армией ...
vladislav 24 декабря 2017 | 23:11
Кто на ком стоял?(с)
vladimirbelarus 24 декабря 2017 | 23:12
Значит грядут аресты кого попало и где попало, назначат виновных, чтобы сбылось пророчество главного шайтана Рамзанки.
npopekmop 24 декабря 2017 | 23:12
Со всех сторон дырова с плешью обложили враги.
beobachter 24 декабря 2017 | 23:18
Чеченцы сами уже не справляются, потребовалась помощь из-за рубежа?
testmeter 24 декабря 2017 | 23:42
Яценюк, не иначе. Ну или сладкая парочка - Зорян и Шкиряк
putinadoloy 24 декабря 2017 | 23:53
Клоун Кадыров! Что Путин - два сапога пара! До такой степени заврались, что их уже никогда не переубедить, что их "правда" - это сплошная ложь! Ложь рождается от безысходности! Вот и прикинем, сколько лет этой безысходности!? Вруны, воры, убийцы! Долой это жульё!
erol 25 декабря 2017 | 00:13
Наверно Кадыров имеет ввиду соседнюю страну -Россию. )))
donnarosadalvadores 25 декабря 2017 | 00:23
Госпидя, ну сказал бы прямо, еще бабла дайте))!
delovoy_podolsk 25 декабря 2017 | 00:27
Когда террористы будут переходить границу Чеченской республики - режь барана.