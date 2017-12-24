В ООН решили заново расследовать обстоятельства гибели второго генсека организации
В документе, соавторами которого стали около 60 государств, в том числе Россия, подчеркивается, что «общий долг» членов ООН — «стремиться узнать всю правду об условиях и обстоятельствах, приведших к трагической гибели Дага Хаммаршёльда и членов сопровождавшей его группы». Для «окончательного установления фактов по данному делу», отмечается в документе, «необходимо провести дополнительное следствие или расследование».
Ранее в этом году Мохаммед Чанде Усман, который проводил очередное расследование трагического инцидента, представил доклад, согласно которому самолет Хаммаршёльда, скорее всего, был сбит. Усман привел данные, впервые полученные от Соединенных Штатов, о том, что в ночь авиакатастрофы в Ндоле (в то время — территория Северной Родезии, а ныне — Замбия — прим. ТАСС) и вблизи нее присутствовали американские военные силы и средства, в том числе до трех самолетов Dakota («Дакота»). Одновременно он выразил уверенность в том, что в распоряжении государств еще остается засекреченная информация, которая могла бы пролить свет на обстоятельства гибели второго генсека ООН.
В связи с этим в принятой в воскресенье резолюции к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу обращена просьба повторно назначить Мохаммеда Чанде Усмана для «дальнейшего изучения потенциально новой информации» и «оценки ее доказательной ценности», а также «определения масштабов любого дальнейшего следствия» и «формулирования выводов по результатам уже проведенных расследований». В резолюции содержится призыв ко всем странам рассекретить «материалы, имеющие отношение к гибели Дага Хаммаршёльда», или передать их ООН.
Комментарии14
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npopekmop 24 декабря 2017 | 23:09
Похоже на многоходовочку от кремлекрысы через мухамеда.
nikitin43 24 декабря 2017 | 23:44
npopekmop: попытка увести общественное мнение от Боинга сбитого российским буком с территории лугандона.
cyema_cyem 24 декабря 2017 | 23:56
nikitin43: Чистой воды бред. Что можно установить через 70 лет.
Кроме того Дакота это транспортник не имевший вооружений вообще.
Тратят деньги США что нагадить на США. Это забавно, но этой лафе Трамп положит конец.
kara 24 декабря 2017 | 23:13
еще про Боинг спросите, может и возле Боига были военные США и самолеты,а то все заладили-Бук,Бук.
metalag 24 декабря 2017 | 23:24
kara: А еще можно спросить и про теракты на башни близнецы в Нью-Йорке 9 сентября...и про полеты Астронавтов США на Луну...:)))))
И еще о многом другом!
pavelmistery 24 декабря 2017 | 23:53
metalag: А лучше всего сходить в психиатрическую больницу, там вам расскажут столько интересного, что у вас появится сильное желание остаться там навсегда ))
metalag 25 декабря 2017 | 00:30
pavelmistery: Вы полагаете, что Ваше высказывание является доводом?:)))))))
Так и я могу Вам посоветовать тоже самое.....
cyema_cyem 24 декабря 2017 | 23:54
metalag: именно так и выявляются идиоты.
Вы верите в такой бред,3 над которым разумные люди смеются.
А с Дагом вусе простог, Дакота транспортник и н6е имеет вооружения. Могла только таранить.
Идиоты поверят.
ДА И КОМУ ЭТОТ ДАГ НУЖЕН БЫЛ.
ЗАЧЕМ ТАКИЕ СЛОЖНОСТИ. сша МОГЛИ ПРОСТО ПРЕКРАТИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ООН И ЕЕ БЫ НЕ СТАЛО. ВПРОЧЕМ, МОГУТ И СЕЙЧАС.
metalag 25 декабря 2017 | 00:28
cyema_cyem: Вы правильно ответили:
- США просто могут просто прекратить финансирование ООН!:))))))
Люблю умные ответы ответы!
cyema_cyem 25 декабря 2017 | 00:41
metalag: Редкий случай: дурак понял, что ему сказали.
Наверное ты здорово напрягся, аж полчаса думал.
Но все равно молодец.
Кстати, дурачок, у с Дагом погибли
Генрих Вишхофф (нем. Heinrich Wieschhoff), консультант Дага Хаммаршёльда, американский (немецкий) историк.
Владимир Фабри (англ. Vladimir Fabry), американский советник.
Оба сотрудники ЦРУ. Такие вот дела.
ЦРУ Даг7а поглносчтью контролировало. Зачем его убивать им было.
А вот СССР мог.
furk 24 декабря 2017 | 23:20
А разве Douglas DC-3 - истребитель?
indeezjoe 24 декабря 2017 | 23:26
Из серии "О чем молчит Эхо Москвы"
В ходе расследования «российского дела» спецпрокурор США Роберт Мюллер обнаружил доказательства сговора членов избирательной кампании Трампа с Израилем, пишет Consortiumnews.com. Тем не менее, как отмечает издание, американские журналисты очень боятся поднимать эту тему из страха перед влиятельным «израильским лобби», способным на «личную вендетту».
Журналисты издания уверены, что "если бы спецпрокурор нашёл такие же бесспорные доказательства того, что администрация Трампа сотрудничала с Россией, как в деле о сговоре с Израилем до прихода к власти… то эта тема была бы на передовице каждой крупной американской газеты"
pavelmistery 25 декабря 2017 | 00:01
indeezjoe: "Из серии "О чем молчит Эхо Москвы" "
Эхо Москвы не публикует фейки. Потрудитесь посмотреть первоисточник, это просто желтый сайт. На этот сайт ссылается RT и всё, нигде вы больше этой новости не увидите.
anemon 24 декабря 2017 | 23:34
Опять друзья Москвы возбуждают дело (сколько нынче Мухаммеду Чанде Усману, если в 1961 г. я пошла во второй класс школы?). Лучше бы останки разрушенного ТУ-154 Польше выдали, который, скорее всего взорвали над аэропортом Смоленска.