Z Архив новостей новости
5 14 6 3083
23:02, 24 декабря 2017

В ООН решили заново расследовать обстоятельства гибели второго генсека организации

Генеральная Ассамблея ООН высказалась в воскресенье за  проведение повторного расследования обстоятельств гибели в авиакатастрофе в 1961 году второго генерального секретаря всемирной организации Дага Хаммаршёльда с учетом новой информации, указывающей на то, что его самолет мог быть сбит. Соответствующая резолюция была принята без голосования на последнем пленарном заседании ГА в уходящем году.

В документе, соавторами которого стали около 60 государств, в том числе Россия, подчеркивается, что «общий долг» членов ООН — «стремиться узнать всю правду об условиях и обстоятельствах, приведших к трагической гибели Дага Хаммаршёльда и членов сопровождавшей его группы». Для «окончательного установления фактов по данному делу», отмечается в документе, «необходимо провести дополнительное следствие или расследование».

Ранее в этом году Мохаммед Чанде Усман, который проводил очередное расследование трагического инцидента, представил доклад, согласно которому самолет Хаммаршёльда, скорее всего, был сбит. Усман привел данные, впервые полученные от Соединенных Штатов, о том, что в ночь авиакатастрофы в Ндоле (в то время — территория Северной Родезии, а  ныне — Замбия — прим. ТАСС) и вблизи нее присутствовали американские военные силы и  средства, в том числе до трех самолетов Dakota («Дакота»). Одновременно он выразил уверенность в том, что в распоряжении государств еще остается засекреченная информация, которая могла бы пролить свет на обстоятельства гибели второго генсека ООН.

В связи с этим в принятой в воскресенье резолюции к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу обращена просьба повторно назначить Мохаммеда Чанде Усмана для «дальнейшего изучения потенциально новой информации» и «оценки ее доказательной ценности», а также «определения масштабов любого дальнейшего следствия» и  «формулирования выводов по результатам уже проведенных расследований». В резолюции содержится призыв ко всем странам рассекретить «материалы, имеющие отношение к гибели Дага Хаммаршёльда», или передать их ООН.

Комментарии

14

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

npopekmop 24 декабря 2017 | 23:09

Похоже на многоходовочку от кремлекрысы через мухамеда.

nikitin43 24 декабря 2017 | 23:44

npopekmop: попытка увести общественное мнение от Боинга сбитого российским буком с территории лугандона.

cyema_cyem 24 декабря 2017 | 23:56

nikitin43: Чистой воды бред. Что можно установить через 70 лет.
Кроме того Дакота это транспортник не имевший вооружений вообще.

Тратят деньги США что нагадить на США. Это забавно, но этой лафе Трамп положит конец.

kara 24 декабря 2017 | 23:13

еще про Боинг спросите, может и возле Боига были военные США и самолеты,а то все заладили-Бук,Бук.

metalag 24 декабря 2017 | 23:24

kara: А еще можно спросить и про теракты на башни близнецы в Нью-Йорке 9 сентября...и про полеты Астронавтов США на Луну...:)))))
И еще о многом другом!

pavelmistery 24 декабря 2017 | 23:53

metalag: А лучше всего сходить в психиатрическую больницу, там вам расскажут столько интересного, что у вас появится сильное желание остаться там навсегда ))

metalag 25 декабря 2017 | 00:30

pavelmistery: Вы полагаете, что Ваше высказывание является доводом?:)))))))
Так и я могу Вам посоветовать тоже самое.....

cyema_cyem 24 декабря 2017 | 23:54

metalag: именно так и выявляются идиоты.
Вы верите в такой бред,3 над которым разумные люди смеются.

А с Дагом вусе простог, Дакота транспортник и н6е имеет вооружения. Могла только таранить.
Идиоты поверят.
ДА И КОМУ ЭТОТ ДАГ НУЖЕН БЫЛ.
ЗАЧЕМ ТАКИЕ СЛОЖНОСТИ. сша МОГЛИ ПРОСТО ПРЕКРАТИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ООН И ЕЕ БЫ НЕ СТАЛО. ВПРОЧЕМ, МОГУТ И СЕЙЧАС.

metalag 25 декабря 2017 | 00:28

cyema_cyem: Вы правильно ответили:
- США просто могут просто прекратить финансирование ООН!:))))))
Люблю умные ответы ответы!

cyema_cyem 25 декабря 2017 | 00:41

metalag: Редкий случай: дурак понял, что ему сказали.
Наверное ты здорово напрягся, аж полчаса думал.
Но все равно молодец.
Кстати, дурачок, у с Дагом погибли
Генрих Вишхофф (нем. Heinrich Wieschhoff), консультант Дага Хаммаршёльда, американский (немецкий) историк.
Владимир Фабри (англ. Vladimir Fabry), американский советник.

Оба сотрудники ЦРУ. Такие вот дела.
ЦРУ Даг7а поглносчтью контролировало. Зачем его убивать им было.
А вот СССР мог.

furk 24 декабря 2017 | 23:20

А разве Douglas DC-3 - истребитель?

indeezjoe 24 декабря 2017 | 23:26

Из серии "О чем молчит Эхо Москвы"
В ходе расследования «российского дела» спецпрокурор США Роберт Мюллер обнаружил доказательства сговора членов избирательной кампании Трампа с Израилем, пишет Consortiumnews.com. Тем не менее, как отмечает издание, американские журналисты очень боятся поднимать эту тему из страха перед влиятельным «израильским лобби», способным на «личную вендетту».
Журналисты издания уверены, что "если бы спецпрокурор нашёл такие же бесспорные доказательства того, что администрация Трампа сотрудничала с Россией, как в деле о сговоре с Израилем до прихода к власти… то эта тема была бы на передовице каждой крупной американской газеты"

pavelmistery 25 декабря 2017 | 00:01

indeezjoe: "Из серии "О чем молчит Эхо Москвы" "

Эхо Москвы не публикует фейки. Потрудитесь посмотреть первоисточник, это просто желтый сайт. На этот сайт ссылается RT и всё, нигде вы больше этой новости не увидите.

anemon 24 декабря 2017 | 23:34

Опять друзья Москвы возбуждают дело (сколько нынче Мухаммеду Чанде Усману, если в 1961 г. я пошла во второй класс школы?). Лучше бы останки разрушенного ТУ-154 Польше выдали, который, скорее всего взорвали над аэропортом Смоленска.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 20 декабря Поздравить…

5 397 6 6553 20.12
Kэхо москвы, общество, день рождения, праздники, события
Блоги

Рождённые 22 декабря Поздравить…

5 371 6 6901 22.12
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 19 декабря Поздравить…

5 377 6 8081 19.12
Kэхо москвы, общество, день рождения, праздники, события
Блоги

Рожденные 18 декабря Поздравить…

5 387 6 9594 18.12
Kэхо москвы, общество, день рождения, праздники, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ложная интерпретация Людей на Юго-Востоке, с точки зрения американоукраинцев, либо вовсе нет — пустынная окулированная территория, подлежащая огневой зачистке, либо они порабощены и зомбированы, поэтому, опять же, их нужно срочно вызволять из неволи ракетными установками…

5 183 6 8341 23.12
Kукраина, рф, сша, оружие, конфликты, мнения
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

2789428

5 97 6 5317 19:07
#слушать 47:20 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Kобщество, кадыров, политика, видео, сетевизор, передачи
Блоги

+ «Всегда были настоящими государственниками и патриотами» «Всегда были настоящими государственниками и патриотами» Речь Владимира Путина на торжественном вечере, посвящённом Дню работника органов безопасности…

5 114 6 8455 21.12
8читать ;смотреть
Kфсб, общество, силовики, путин, видео, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Бойкот выборов, как «назло маме уши отморожу» Чем успешнее призыв к бойкоту президентских выборов, тем больший процент голосов получит Путин…

5 208 6 15570 18.12
Kполитика, власть, выборы, мнения
Новости

ЦИК принял у Алексея Навального документы, необходимые для выдвижения на выборы президента Сегодня утром на пляже в Серебряном бору в Москве прошло собрание избирателей в поддержку самовыдвижения Навального на выборы…

5 76 6 5992
Интервью Особое мнение

Виктор Ерофеев гость: Виктор Ерофеев писатель

Если Путин уходит от власти по какой-то причине послезавтра, то народ тоже все 80% передает другому начальнику. Это любовь к начальнику, потому что это перенос ответственности на начальник

5 255 6 21120 20.12
#слушать 39:19 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Kполитика, власть, творчество, видео
Блоги

+ Владимир Путин: Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необратимость перемен Владимир Путин: Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необратимость перемен Ничто так не подрывает стабильность и не крадёт ресурс развития как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина…

5 236 6 20331 23.12
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы, видео, события
Блоги

+ Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади В матче Ночной хоккейной лиги…

5 359 6 31035 23.12
8читать ;смотреть
Kфото, видео, путин, спорт, хоккей, события
Блоги

ПАРНАС

Продолжатели черного дела Миллионы наших соотечественников были морально и физически искалечены в тюрьмах и лагерях НКВД-КГБ. До развала СССР КГБ продолжал нещадно подавлять свободомыслие , не гнушаясь ни убийством, ни провокацией…

5 73 6 6562 20.12
Kфсб, история, ссср, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Удар по Евросоюзу Это тот случай, когда «евродемократам» должно быть не грешно поинтересоваться опытом России, научившейся блестяще решать проблемы сохранения этнического и культурного многообразия…

5 116 6 10671 22.12
Kевросоюз, испания, каталония, политика, сепаратизм, конфликты, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик

+ Почему власть боится говорить о репрессиях 1937 года? Почему власть боится говорить о репрессиях 1937 года? 2017 год. В российских тюрьмах сидят директора театров и режиссеры…

5 153 6 14230 14:36
8читать ;смотреть
Kполитика, история, государство, репрессии, видео, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров: Я могу гордиться, если неугоден спецслужбам США США не могут мне простить, что посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористками, среди которых были выкормыши американских спецслужб…

5 156 6 14494 20.12
Kсша, чечня, санкции, события

Популярное за неделю

Новости

Алексея Навального выдвинули в президенты на собрании инициативной группы в Москве Собрание инициативной группы прошло на пляже в Серебряном бору…

5 227 6 30747
Интервью Разворот

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Конфликт вокруг митинга 24 декабря Не надо думать, что человек, который отстаивает демократические взгляды, всегда будет честным политиком. Яшин поступил нечестно по отношение к Гудкову…

5 108 6 126166 20.12
#слушать 19:12 8читать ;смотреть $скачать 4.4 МБ
Kяшин, гудков, митинги, политика, видео, передачи
Голосование
Было бы честно не регистрировать Владимира Путина на предстоящих президентских выборах?
5 188 6 26330 20.12
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство ксюшануть Искусство ксюшануть Непонятная ошибка, которая отбросила Ксению из кандидата в президенты обратно в «Ксюши»...

5 193 6 213338 18.12
Kвидео, политика, власть, собчак, мнения
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель, журналист

Это репрессивная преступная организация. И через сто лет после ее возникновения все люди, которые испытывают ностальгию по этой организации, должны были бы просто сидеть в подполье…

5 319 6 107224 21.12
#слушать 35:32 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kфсб, история, политика, власть, репрессии, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6559025
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3194775

Сегодня в эфире