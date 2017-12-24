В ООН решили заново расследовать обстоятельства гибели второго генсека организации

Генеральная Ассамблея ООН высказалась в воскресенье за проведение повторного расследования обстоятельств гибели в авиакатастрофе в 1961 году второго генерального секретаря всемирной организации Дага Хаммаршёльда с учетом новой информации, указывающей на то, что его самолет мог быть сбит. Соответствующая резолюция была принята без голосования на последнем пленарном заседании ГА в уходящем году.

В документе, соавторами которого стали около 60 государств, в том числе Россия, подчеркивается, что «общий долг» членов ООН — «стремиться узнать всю правду об условиях и обстоятельствах, приведших к трагической гибели Дага Хаммаршёльда и членов сопровождавшей его группы». Для «окончательного установления фактов по данному делу», отмечается в документе, «необходимо провести дополнительное следствие или расследование».

Ранее в этом году Мохаммед Чанде Усман, который проводил очередное расследование трагического инцидента, представил доклад, согласно которому самолет Хаммаршёльда, скорее всего, был сбит. Усман привел данные, впервые полученные от Соединенных Штатов, о том, что в ночь авиакатастрофы в Ндоле (в то время — территория Северной Родезии, а ныне — Замбия — прим. ТАСС) и вблизи нее присутствовали американские военные силы и средства, в том числе до трех самолетов Dakota («Дакота»). Одновременно он выразил уверенность в том, что в распоряжении государств еще остается засекреченная информация, которая могла бы пролить свет на обстоятельства гибели второго генсека ООН.

В связи с этим в принятой в воскресенье резолюции к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу обращена просьба повторно назначить Мохаммеда Чанде Усмана для «дальнейшего изучения потенциально новой информации» и «оценки ее доказательной ценности», а также «определения масштабов любого дальнейшего следствия» и «формулирования выводов по результатам уже проведенных расследований». В резолюции содержится призыв ко всем странам рассекретить «материалы, имеющие отношение к гибели Дага Хаммаршёльда», или передать их ООН.