Во Франции около 150 человек эвакуированы из кабинок горнолыжного подъемника, который остановился из-за поломки
Об этом сообщает Франс Пресс.
Чп произошло на горнолжном курорте Шамрус на юго-востоке Франции.
Для эвакуации горнолыжников были задействованы два вертолета местного отделения службы гражданской обороны. К операции были привлечены семь профессиональных спасателей
На вертолетах они подлетали вплотную к остановившимся кабинам подъемника и извлекали оттуда туристов. Никто не пострадал.
Причины поломки подъемника пока не установлены.
Комментарии2
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fresh_breeze 24 декабря 2017 | 23:06
Если среди них есть российские олигархи, не снимайте их, снИмите потом... когда-нибудь.
r88w556xl4 24 декабря 2017 | 23:57
Причины поломки подъемника пока не установлены.
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Используют старую технику, пока сыпаться не начнёт, либо не делают обязательную профилактику, либо низкоквалифицированное обслуживание. В общем, развал в Лягушандии.