Во Франции около 150 человек эвакуированы из кабинок горнолыжного подъемника, который остановился из-за поломки

Об этом сообщает Франс Пресс.

Чп произошло на горнолжном курорте Шамрус на юго-востоке Франции.

Для эвакуации горнолыжников были задействованы два вертолета местного отделения службы гражданской обороны. К операции были привлечены семь профессиональных спасателей

На вертолетах они подлетали вплотную к остановившимся кабинам подъемника и извлекали оттуда туристов. Никто не пострадал.

Причины поломки подъемника пока не установлены.