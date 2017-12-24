Партия «Справедливая Россия» поддержит Путина в качестве кандидата на выборах президента России...

Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в партии. По его словам, такое решение будет принято на съезде 25 декабря. Собственного кандидата на президентских выборах у «эсэров» не будет.

Ранее Путин заявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец. О его поддержке уже заявила партия «Единая Россия» и «Общероссийский народный фронт».