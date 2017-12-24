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23:00, 24 декабря 2017

Партия «Справедливая Россия» поддержит Путина в качестве кандидата на выборах президента России

Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в партии. По его словам, такое решение будет принято на съезде 25 декабря. Собственного кандидата на президентских выборах у «эсэров» не будет.
Ранее Путин заявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец. О его поддержке уже заявила партия «Единая Россия» и «Общероссийский народный фронт».

Комментарии

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aleksandr39 24 декабря 2017 | 23:03

Какая же это партия ,это полный ОТСТОЙ в ГОСДУРЕ .

her 24 декабря 2017 | 23:17

Партия «Справедливая Россия» поддержит Путина в качестве кандидата на выборах президента России
------------
когда то они одевали белые ленты, а теперь шестерят перед путинской властью. :-)
Тряпки. :-) А главная тряпка - десантник Серега. :-)

patrik40 24 декабря 2017 | 23:50

Партия «Справедливая Россия» поддержит Путина в качестве кандидата на выборах президента России...

А вот это зря, никому это не нужно. Надо было выдвинуть какого-нибудь неизвестного, но перспективного и прогрессивного молодого политика, у которого нет своей партии и у которого нет денег заплатить за сбор подписей в свою поддержку.

taglit 25 декабря 2017 | 00:10

patrik40: выхухоль подмахивает крысенышу? зоопарк да и только!

rus215 24 декабря 2017 | 23:04

справедливая единая россия!
ахахахаха

neyexo 24 декабря 2017 | 23:06

Очень хитро придумали в Казахстане - ВВП завидует:
Первый президент Республики Казахстан (Нурсултан Абишевич Назарбаев) имеет особое положение, закрепленное в конституции и законодательстве страны.
Пункт 5 статьи 42 конституции Казахстана определяет условие, что один человек не может быть избран президентом более 2-х раз подряд, ДЕЛАЯ ПРИ ЭТОМ ИСКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА.

mikhail_spb_ 24 декабря 2017 | 23:10


Холуи-путиноиды, расталкивая друг друга локтями, бегут и спешат заверить начальничка в своей рабской покорности?

lesnoj 24 декабря 2017 | 23:20

Лицемеры. Какой же отстой сконцентрировался при власти.

agronom 24 декабря 2017 | 23:22

Не стало партии да и не было никогда, а сколько наивных людей верили, поддерживали.

piterjanis 24 декабря 2017 | 23:26

позор

sergei03 24 декабря 2017 | 23:34

Вот так вот, по детсански прямо, грубо, по справидловски - Ваше величество, эх, вы великий человек...

zztop1960 24 декабря 2017 | 23:34

С Рождеством , христиане !!! Сегодня Рождество !

olnev1952 24 декабря 2017 | 23:47

zztop1960: Не то слово!! Надо бы обязательно поздравить ИСТИННО ВЕРУЮЩИХ ХРИСТИАН
Путин В.В., член КПСС с 1975 года.
Медведев Д.А., член КПСС с 1986 года
Матвиенко В.И., член КПСС с 1972 года.
Бородин П.П., член КПСС с 1975 года.
Чуров В.Е.,член КПСС с 1982 года.
Собянин С.С., член КПСС с 1986 года.
Нарышкин С.И., член КПСС с 1976 года.
Якунин В.И., член КПСС с 1975 года.
Фрадков М.Е., член КПСС с 1972 года.
Полтавченко Г.С., член КПСС с 1975 года.
Степашин С.В., член КПСС с 1973 года.
Чайка Ю.Я, член КПСС с 1976 года.
Грызлов Б.В., член КПСС с 1971 года.
Иванов С.Б., член КПСС с 1974 года.
Сердюков А.Э., член КПСС с 1985 года.
Шойгу С.К., член КПСС с 1979 года.
Тулеев А.Г., член КПСС с 1968 года.
Зубков В.А., член КПСС с 1967 года.
Астахов П.А., член КПСС с 1986 года.

_________________________________________

ogni_giorno_secondo 25 декабря 2017 | 00:02

olnev1952: сборище членов...

doxerom 25 декабря 2017 | 00:23

olnev1952: СПИСОК ЧЛЕНИСТОНОГИХ.

olnev1952 24 декабря 2017 | 23:40

"Холуи, да топтуны с секретаршами"
А.Галич

sab171 24 декабря 2017 | 23:43

Начался шабаш холуев.

toma17 24 декабря 2017 | 23:49

Когда-то один человек сказал: есть такая партия,а вот про эту партию можно только и сказать,что нет такой партии и никогда не было,также как и её лидера,на которого без слёз невозможно смотреть: уж кому чего не дано,то не дано.

comanchero 24 декабря 2017 | 23:49

Орки за Саурона...

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