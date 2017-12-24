Алексей Навальный подал в Центризбирком документы, необходимые для регистрации в качестве кандидата в президенты РФ

Алексей Навальный подал в Центризбирком документы, необходимые для регистрации в качестве кандидата в президенты России. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Навальный баллотируется в президенты как самовыдвиженец. Сегодня в 20 городах России состоялись собрания избирателей, которые поддержали его выдвижение. На встрече в Москве Навальный заявил, что призовет своих сторонников к бойкоту выборов, если его не зарегистрируют кандидатом.

ЦИК ранее предупреждал, что Алексей Навальный не может быть зарегистрирован кандидатом на выборах президента России из-за судимости. Навальный, ссылаясь на Конституцию, называет такой запрет незаконным.