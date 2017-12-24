Алексей Навальный подал в Центризбирком документы, необходимые для регистрации в качестве кандидата в президенты РФ
Алексей Навальный подал в Центризбирком документы, необходимые для регистрации в качестве кандидата в президенты России. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Навальный баллотируется в президенты как самовыдвиженец. Сегодня в 20 городах России состоялись собрания избирателей, которые поддержали его выдвижение. На встрече в Москве Навальный заявил, что призовет своих сторонников к бойкоту выборов, если его не зарегистрируют кандидатом.
ЦИК ранее предупреждал, что Алексей Навальный не может быть зарегистрирован кандидатом на выборах президента России из-за судимости. Навальный, ссылаясь на Конституцию, называет такой запрет незаконным.
Комментарии33
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nitsahon 24 декабря 2017 | 23:04
ну что ж.. посмотрим, как ЦИК попрет против Конституции..
Панфилова у нас, помнится, права человека защищала... похоже, что она об этом забыла..
meister_luvin 24 декабря 2017 | 23:07
nitsahon:
Навальный будет президентом России!!!
m_doc 24 декабря 2017 | 23:08
meister_luvin: Ага. Как только рак на горе свистнет:)
the_same_sandro__ 24 декабря 2017 | 23:11
Дело сделано. Черную метку ЦИК получил. Слово за Джоном Сильвером. Чем ответит старый морской волк джентльменам удачи?
Пятнадцать человек на ядерный чемоданчик,
Ио-хо-хо и бутылка рома.
m_doc 24 декабря 2017 | 23:15
the_same_sandro__: Какое такое дело сделано?
Вспоминается анекдот, как ВасильИваныч в институт поступал. Кал сдал, мочу сдал, на математике завалился:)
the_same_sandro__ 24 декабря 2017 | 23:49
m_doc:
Здесь все просто: если его регистрируют - он в игре, если нет - в оппозиции.
sanisan 25 декабря 2017 | 00:05
Сергея Полонского выдвинули в президенты на собрании инициативной группы в Москве, он Навальному конкурент, Собчак ещё ему конкурент, та которая из Дома-2 и жена Виторгана, Яшин ещё - бывший муж Собчак, хорошая компания собирается там.
А Путину конкурент - Грудинин, он и победит.
sir_sar 25 декабря 2017 | 00:08
the_same_sandro__: Его Кремль не для президентских выборов раскручивает. Это уже понятно. А вот что будет дальше - посмотрим.
vvietham 24 декабря 2017 | 23:13
//Навальный подал в Центризбирком документы,//
Почему клоун перед этим не сдал анализы на глисты?
на этом основании его документы будут пересланы в ВОЗ
Дорогая передача,
Во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась.
Вместо чтоб поесть, помыться,
Уколоться и забыться,
Вся безумная больница
За Навального тряслась.
gordy 24 декабря 2017 | 23:27
Магомет пришёл к горе?
vis_a_vis 25 декабря 2017 | 00:05
\\ vvietham: Вместо чтоб поесть, помыться,
Уколоться и забыться,
Вся безумная больница
За Навального тряслась. //
Да, Ольгинско-Савушкинский дурдом так себя и ведет. Стоит только появиться новости про Навального, тут же выстраивается лесенка из безумных комментов пригожинских троллей.
nemo1980 24 декабря 2017 | 23:16
meister_luvin: Навальный будет президентом России!!!
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Чур тебя, нечистая. 2099 год, не раньше )))
liberal_rodinu_predal 24 декабря 2017 | 23:17
meister_luvin: или будет бегать по площадям вместе с Саакашвили
echo_shar 24 декабря 2017 | 23:34
nitsahon:
Сторонники Алексея Анального и так не могут голосовать.
Им нет 18-ти.
mikhail_spb_ 24 декабря 2017 | 23:05
Согласно Конституции РФ Алексей Навальный имеет право быть избранным в качестве президента России.
Неужели памфиловцы по приказу жуликов, воров и бандитов пойдут на нарушение основного закона страны?
yrich039 24 декабря 2017 | 23:46
mikhail_spb_: Не тупи! Воры в законе могут только быть выбранными на воровской сходке!
vis_a_vis 25 декабря 2017 | 00:08
\\ yrich039: Воры в законе могут только быть выбранными на воровской сходке! //
Верно. Поэтому Путина вначале выбрали на сходке, а потом разыграли комедию "всенародного избрания".
drgonish 24 декабря 2017 | 23:52
Конституция считает ФЗ таким же основным законом, как и Конституцию. Почитай 4 главу пунктик 2.
vis_a_vis 25 декабря 2017 | 00:30
\\ drgonish: Почитай 4 главу пунктик 2... //
Я давно заметил такой "пунктик" у совков - юридическая дремучесть. Какая глава 4? В Конституции это статьи с 80 по 93, посвященные Президенту РФ. Где тут "пунктик 2"? Может быть, это - статья 4, пункт 2? Правильнее выражайтесь, Конституция РФ это вам не под прикрытием путинских "законов" в госбюджете шарить.
Итак, читаем статью 4, пункт (точнее - часть) 2:
...
2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации.
...
Смысл статьи 4 - и Конституция РФ, и федеральные законы распространяются на ВСЮ территорию Российской Федерации. Смысл именно в этом. А различие вот в чем (комментарий к этой статье из Интернета):
"... Хотя в ч. 2 ст. 4 Конституция и федеральные законы названы рядом (чтобы подчеркнуть их верховенство над другими нормативными правовыми актами в РФ) и хотя федеральные законы, согласно ч. 1 ст. 76 Конституции, имеют прямое действие на всей территории РФ, правовая сила, уровень верховенства Конституции и федеральных законов различны. Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие и должна применяться на всей территории России; законы же, в том числе федеральные, как и иные правовые акты, принимаемые в России, не должны противоречить Конституции РФ (ч. 1 ст. 15)...."
contsignal 25 декабря 2017 | 00:49
vis_a_vis: >В Конституции
Позвольте вопрос. Как соотноситься призыв Ахеджаковой "давить гадину" с Вашим пламенным порывом? Вам уже стало стыдно за презрение решения Конституционного суда в октябре 93-го?
Откуда этот припадок законоблудия?
contsignal 25 декабря 2017 | 00:01
Никому Карнавальному Конституция ничего не обещает. И вообще, вам "давившим гадину" конституционного права и демократии в октябре 93-го и подтервшимся Конституцией все еще комильфо припадать к ней устами?
zztop1960 24 декабря 2017 | 23:32
С Рождеством , христиане !!!!!
zztop1960 24 декабря 2017 | 23:39
zztop1960: Сегодня во всём мире Христианское Рождество
lazich 24 декабря 2017 | 23:55
zztop1960: Да не до того сейчас - тут бы с выборами разобраться. Рождество пока отложим до пасхи, всё вместе и отпразднуем.
piterjanis 25 декабря 2017 | 00:05
zztop1960: да-да,весьмирсвами
zztop1960 25 декабря 2017 | 00:11
piterjanis: Ну кроме мракобесов из РПЦ , для которых астрономия , математика , геометрия это ересь европейская , которая была на Руси под запретом , что даже календари православные составить не могли , просили помощи у проклятых католиков , но при мракобесии так и остались
piterjanis 25 декабря 2017 | 00:21
zztop1960: аминь
komandarm68 24 декабря 2017 | 23:37
- А знаете почему у нас документы взяли, хотя потом и не зарегистрировали?
- ???
- Потому что мы здесь власть!!!
)
binom_arshavina 24 декабря 2017 | 23:45
Если Эхо не ангажировано, как заявляется, то отчего фамилия "Навальный" несколько
преобладает среди альтернативных фамилий?! Я боюсь, главный редактор просто не в курсе обнаваливания нейтральной позиции уважаемого сми.
piterjanis 24 декабря 2017 | 23:48
Путинский спойлер
antiputin_antifa 24 декабря 2017 | 23:51
Навальный - Президент России !
путин - нелегитимное воровское ЧМО
antiputin_antifa 24 декабря 2017 | 23:53
Эллочка Памфилова (член банды путина)
VS.
Конституция России
посмотрим, что победит...
drgonish 25 декабря 2017 | 00:31
[Навальный, ссылаясь на Конституцию, называет такой запрет незаконным. ]
Конституция признает, что Федеральный закон имеет верховенство на всей территории РФ наравне с Конституций.
Если преступление, которое совершил Навальный считается тяжким, то согласно ФЗ 67 ст.4 Навальный вместо выборов идет в паб.
Это так сложно что-ли для бывшего адвоката?