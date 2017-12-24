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22:00, 24 декабря 2017

Навальный подал в Центризбирком документы, необходимые для регистрации в качестве кандидата в президенты России

Алексей Навальный подал в Центризбирком документы, необходимые для регистрации в качестве кандидата в президенты России. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Навальный баллотируется в президенты как самовыдвиженец. Сегодня в 20 городах России состоялись собрания избирателей, которые поддержали его выдвижение. На встрече в Москве Навальный заявил, что призовет своих сторонников к бойкоту выборов, если его не зарегистрируют кандидатом.
ЦИК ранее предупреждал, что Алексей Навальный не может быть зарегистрирован кандидатом на выборах президента России из-за судимости. Навальный, ссылаясь на Конституцию, называет такой запрет незаконным.

Комментарии

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liberal_rodinu_predal 24 декабря 2017 | 22:11

Осталось собрать 300 тысяч подписей, но проблема в том, что совершеннолетних желающих голосовать за диктатуру, хохлократию, репрессии против "кремлёвских пропагандистов" не слишком много.

daos15 24 декабря 2017 | 22:13

liberal_rodinu_predal: Чем бы дурашка не тешился )))

patrik40 24 декабря 2017 | 22:20

Навальный подал в Центризбирком документы, необходимые для регистрации в качестве кандидата в президенты России...

Самовлюблённый алчный сисястый дебил - не мог как Г.Зюганов, назначить кого-нибудь в свои преемники?

magnus_z 24 декабря 2017 | 22:30

patrik40: Мужские сиськи любишь?

ksp_600 24 декабря 2017 | 22:32

magnus_z: Старый говноед патрик любит регулярно отгребать по лоснящимся сусалам.

r88w556xl4 24 декабря 2017 | 22:38

Сегодня в 20 городах России состоялись собрания избирателей, которые поддержали его выдвижение
==================
Забыли добавить "неоднократно" перед "поддержали".

gordy 24 декабря 2017 | 22:57

"Навальный баллотируется в президенты как самовыдвиженец."


Как Пугачёв? Тот тоже был самовыдвиженец. Или самозванец?

guliai_pole 24 декабря 2017 | 22:42

magnus_z: это он сублимирует свои комплексы и половую беспомощность...

amarnsky 24 декабря 2017 | 22:30

patrik40: Закон есть закон - его надо выполнять... Навальный действует по закону – а кто ему препятствует - нарушают... Все просто...

24 декабря 2017 | 22:40

patrik40: ====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ)

АНАЛ ДЕБИЛЬНЫЙ из "Партейного Прогрессу"
Заполучить мечтает политического весу...
Занялся лучше бы Ведуткой-проституткой...
Затея с "выборАми"в думу обернётся "УТКОЙ"
====
РЕЗЮМЕ:

Дебил не способен извлечь из прошедшего года уроки...
Поэтому вскоре Анальный получит увы,НЕ УСЛОВНЫЕ СРОКИ....
====
Хотя призывы Лёхины бывают АГРЕССИВНЫ,
Но результаты,как у ГОМИКА - ПАССИВНЫ... :-)

====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ)

rampa 24 декабря 2017 | 22:14

liberal_rodinu_predal: так триста тысяч (даже скорее всего больше - для надежности) и отнесли сегодня в ЦИК

tanunnah_karl 24 декабря 2017 | 22:36

rampa: не заверенные юридически.

rampa 24 декабря 2017 | 22:40

tanunnah_karl: ????? это как?

andygo__ru 24 декабря 2017 | 22:50

tanunnah_karl: "не заверенные юридически." ----


--- поясни, карл.

vitek61 24 декабря 2017 | 23:02

andygo__ru: Избирательная комиссия в течение 10 дней должна зарегистрировать "кандидата в кандидаты" или отклонить его ( что, скорее всего, и будет сделано ) Только после регистрации можно собирать подписи. Все подписи датированные ранее этой даты ( а там ставится число ) можно смело отправлять в корзину и переподписывать...

vitek61 24 декабря 2017 | 22:25

liberal_rodinu_predal: Нет. В течение 5 дней со дня подачи документов ВЦИК должен утвердить его в качестве кандидата - и тогда он может собирать подписи, или отказать в регистрации. Что он и сделает

danko_ 24 декабря 2017 | 22:11

Эллочка продублирует указания Кремля, пренебрегая тем, что нарушит Конституцию, а выполнит статью, созданную специально под Навального, закона о выборах.

patrik40 24 декабря 2017 | 22:24

danko_:

Грязножопка Даунко, где в Конституции написано, что жулики с двумя судимостями могут баллотироваться в президенты РФ?

lin_sya 24 декабря 2017 | 22:48

patrik40: "... где в Конституции написано, что жулики с двумя судимостями могут баллотироваться в президенты РФ?"

А где написано, что не может? Зато в Конституции написано, что больше двух раз нельзя быть президентом.

neon001 24 декабря 2017 | 22:57

lin_sya: да и что такое нынче конституция? это когда можно по велению вождя сделать 6 лет срока правления вместо 4 с почти 100% одобрением госдумы?
нет никакой конституции давно.

pna 24 декабря 2017 | 22:57

lin_sya: Не двух раз, а двух сроков подряд

lin_sya 24 декабря 2017 | 23:10

pna: "... а двух сроков подряд."

Ну, да. Твк было же уже два подряд.

patrik40 24 декабря 2017 | 22:59

lin_sya:

Я против третьего и четвёртого срока В.Путина или чьё-либо ещё, но это не значит, что проворовавшийся советник на общественных началах губернатора-взяточника Н.Белых, имеет право баллотироваться в президенты РФ.

lin_sya 24 декабря 2017 | 23:12

patrik40:
Не будешь, значит, за Путина голосовать? Обещаешь?

lt5555 24 декабря 2017 | 23:23

lin_sya:
Мы с ним за Грудинина будем голосовать)

patrik40 24 декабря 2017 | 23:24

lin_sya:

Ещё не решил. С удовольствием проголосую за кого-нибудь другого, чтобы В.Путин не прошёл с первого тура - пусть победит ВВП, но нужен второй тур.

lin_sya 25 декабря 2017 | 00:12

patrik40:
Пусть лучше не пройдёт и со второго.

mcf 24 декабря 2017 | 23:12

patrik40: дебил, а где написано, что не может?

rico76 24 декабря 2017 | 22:32

danko_: Конституцию призывает нарушить сам Навальный! Ведь если все кандидаты по его призыву не станут балатироваться в президенты, то выборов в 2018 году, предусмотренных
Конституцией не будет!)
Этот дебил даже не подумал, что сказал!)
И нужен Вам такой Президент, который не думает, что говорит?))

danko_ 24 декабря 2017 | 22:36

rico76: А разве у нас по существующему закону о выборах, с фильтрами и административным ресурсом, при отсутствии гласности существуют реальные выборы?

guliai_pole 24 декабря 2017 | 22:50

rico76: если все кандидаты кроме одного снимают свои кандидатуры. ТО ВЫБОРЫ НЕ СОСТОЯТЬСЯ
(согласно конституции) и назначаются новые выборы.
поэтому всегда власть ставит дополнительно своего полностью подконтрольного кандидата!
чтобы они состоялись.
Теперь ясно кто дебил? ты и есть!

rico76 24 декабря 2017 | 23:07

guliai_pole: Читай внимательнее...Навальный не уточнил, что один кандидат не снимается. Он призвал ВСЕХ!)
Так, что оставь статус «дебила» себе!))

mikhail_spb_ 24 декабря 2017 | 22:12


Очевидно, что памфилова, эта прислужница жуликов, воров и бандитов, выполнит их приказ о недопуске Алексея Навального в качестве кандидата в президенты.
Несмотря на то, что миллионы российских граждан его поддерживают.

tanunnah_karl 24 декабря 2017 | 22:39

mikhail_spb_: Вы такой оптимист, и, шо главное, от скромности не сдоснете!

rico76 24 декабря 2017 | 22:43


Как там в анекдоте....
Встретились охотник и рыбак.
— Ну ты как?
— Вытащил вчера вот такого судака, — разводит руки на полтора метра,
— А ты как?
— В лес захожу, тут же лось навстречу, я его с одного выстрела заваливаю, не успел обрадоваться — инспектор выскакивает задний праход. А сезон охоты еще не открыт, статья, я его из второго ствола и кладу. Только перезарядил, кусты зашевелились, там парочка cекcом занимается, а нахрена мне свидетели, пришлось и их в расход. На опушку выхожу, а там автобус с туристами, на меня выпялились. Короче, либо ты руки поуже сводишь, либо я и этих перестреляю...

Короче... убери один ноль с «миллионов» российских граждан!)

pna 24 декабря 2017 | 23:02

mikhail_spb_: У Панфиловой перед глазами Закон о выборах 2002 года, в котором в статье 5.2 прописаны ограничения по судимости за особо тяжкие преступления. Вот этим законом она и руководствуется.
Кстати, в законе нет никаких ссылок на конституцию. Вот интересно где находились правозащитники эти пятнадцать лет?. Такое закон давно нужно было опротестовать в Европейском суде. Но ничего не было сделано.

buva53 24 декабря 2017 | 22:12

В 20 крупнейших городах, толпы людей стояли на морозе, чтобы зарегистрировать Навального. Где, когда такое было в нашей стране? А скотское Путин ТВ не показало ни одного сюжета и ни сообщило ни единого слова об этом...Эти ТВ журналисты просто преступники, изменившие своей профессии, своему долгу, своим гражданам.

daos15 24 декабря 2017 | 22:15

buva53: Толпы , это где ? По 300 пацанов (включая журналюг) ))))

m_doc 24 декабря 2017 | 22:41

daos15: Ой, пацанов... а я сначала было прочитала "пациентов":)))

rampa 24 декабря 2017 | 22:44

daos15: даже если только 300 пацанов (хотя это не так). Этим пацанам жить дальше, и не надо устанавливать им свои старперские правила

m_doc 24 декабря 2017 | 22:48

rampa: Сами-то кто - младопёрка, что ль, или старуха молодящаяся?:)

kuznetsov5lavik 24 декабря 2017 | 22:16

buva53: Не преувеличивайте.

zhnec07 24 декабря 2017 | 22:45

buva53: для начала кандидату самому не надо быть преступником, тогда и будут показывать по ТВ...

captain_ 24 декабря 2017 | 22:13

Слышали? На РФии хотят повсеместно установить памятники Сталину и Дзержинскому!
Правильное решение я щитаю - кто русских больше всех еб**…… эээ, любит и убивает, того они и обожают!

(комментарий скрыт)

zhnec07 24 декабря 2017 | 22:48

captain_: тебя, похоже, самого барракуда полюбила... в голову

buzukin935 24 декабря 2017 | 22:17

Вороватый буратина права не имеет быть главным начальником страны. И выйдет ему от ЦИК полный отсосайтинг - увы, Леха, твой дом - турма... А будешь беспорядки устраивать - вот это зря, задрочат жестче, чем сейчас. Никому не нужен иностранный агент во время избирательной кампании, даже такой лживый, вороватый и наглый.

savvaruban 24 декабря 2017 | 22:47

buzukin935: ребят, после победы демократии в стране мы вас всех найдём, сотрудников блогерного фронта, и мягко спросим: чем живёте? Не боитесь? А ведь неизбежно...

m_doc 24 декабря 2017 | 22:53

savvaruban: Никого вы не найдёте и делать ничего не будете, потому что вы никто и ничто, пустое место... или пустые горшки, если угодно:)

edun1952 24 декабря 2017 | 22:19

Навальный вперед. Даже не ради победы, а в защиту Конституции от нынешнего "гаранта" и ЧК.

salut__521 24 декабря 2017 | 22:21

Зря Навальный время теряет. Дохлый нумер. Всё равно не зарегистрируют. Лучше уж досрочно начинать косы и топоры точить, да красных петушков откармливать...

zhnec07 24 декабря 2017 | 22:51

salut__521: тебя видно уже откормили...

xrmosom 24 декабря 2017 | 22:24

Нужны перемены в стране,старая прогнившая власть всем уже порядком надоела.Хоть за черта лысого,но только не Путин со своей бандой воров.Если Навальный,я за.

karabay 24 декабря 2017 | 22:32

Навальный - крутой пацан! Все эти Путины, Медведевы, Явлинские и Зюгановы - говнюки и засранцы, по сравнению с Навальным... Как же эти мешки с говном, Навального ненавидят, однако!

askol2016 24 декабря 2017 | 22:33

Навального допустят на выборы, получит 10%. По столько же - коммунисты и жирик. Путин - 65%, весь в шоколаде, полной легитимности и 6 лет спокойной жизни.

zhnec07 24 декабря 2017 | 23:01

Жаль, конечно, что Леша рецидивист, веселее было бы...надо в Конституции прописать, что все условно осужденные урки имеют равные со всеми права...и тогда заживем..

al431brun 24 декабря 2017 | 23:33

Сколько бы шума из этого не делали и допусти Навального к выборам в конечном итоге все равно придет 300 человек.Судя по динамике.

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