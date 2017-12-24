Умер лингвист, доктор филологических наук, академик РАН Андрей Зализняк

Это был удивительный ученый, сделавший чрезвычайно много для науки, сказал «Эху Москвы» академик РАН, заместитель директора Института Русского языка Владимир Плунгян.

Прощание с академиком Андреем Зализняком, вероятнее всего, пройдет в Российской академии наук, — об этом РИА Новости сообщил декан исторического факультета МГУ Иван Тучков.

О точном времени и месте прощания и похрон пока не сообщается.