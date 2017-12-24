Умер лингвист, доктор филологических наук, академик РАН Андрей Зализняк
Это был удивительный ученый, сделавший чрезвычайно много для науки, сказал «Эху Москвы» академик РАН, заместитель директора Института Русского языка Владимир Плунгян.
Прощание с академиком Андреем Зализняком, вероятнее всего, пройдет в Российской академии наук, — об этом РИА Новости сообщил декан исторического факультета МГУ Иван Тучков.
О точном времени и месте прощания и похрон пока не сообщается.
Комментарии3
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vvietham 24 декабря 2017 | 22:49
Зализняк это эпоха. Цифровой Русский Мир обязан ему многим.
vitaminoz 24 декабря 2017 | 23:02
Очень жаль. Невероятный Русский ученый, популяризатор науки, способный на пальцах объяснить сложные нюансы такой непростой вещи как лингвистика.
viribus_unitis 24 декабря 2017 | 23:50
Земля пухом