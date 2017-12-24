Полиция составила протокол об административном правонарушении в отношении Ильи Яшина...

Полиция составила протокол об административном правонарушении в отношении главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина, который провел акцию в Лермонтовском сквере. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД. Там напомнили, что это мероприятие было признано Мосгорсудом незаконным. Яшин сказал «Эху Москвы», что готов отстаивать свою позицию в суде. Он напомнил, что муниципальные депутаты, в отличие от депутатов госдумы, не защищены особым статусом.

Без задержаний прошла в столичном Лермонтовском сквере акция, организованная Ильей Яшиным. По данным журналистов, там собралось около тысячи человек, по данным полиции – около 300. Сотрудников полиции было много, однако они не мешали проведению акции и только сообщали через мегафон, что она не согласована и просили людей разойтись. Участники мероприятия выкрикивали «Путин – вор» и «Собянина долой». Затем перед собравшимися выступил Илья Яшин.