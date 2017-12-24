Полиция составила протокол об административном правонарушении в отношении Ильи Яшина
Полиция составила протокол об административном правонарушении в отношении главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина, который провел акцию в Лермонтовском сквере. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД. Там напомнили, что это мероприятие было признано Мосгорсудом незаконным. Яшин сказал «Эху Москвы», что готов отстаивать свою позицию в суде. Он напомнил, что муниципальные депутаты, в отличие от депутатов госдумы, не защищены особым статусом.
Без задержаний прошла в столичном Лермонтовском сквере акция, организованная Ильей Яшиным. По данным журналистов, там собралось около тысячи человек, по данным полиции – около 300. Сотрудников полиции было много, однако они не мешали проведению акции и только сообщали через мегафон, что она не согласована и просили людей разойтись. Участники мероприятия выкрикивали «Путин – вор» и «Собянина долой». Затем перед собравшимися выступил Илья Яшин.
Комментарии19
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mikhail_spb_ 24 декабря 2017 | 22:05
Удачи Илье Яшину в его борьбе с жуликами, ворами и бандитами, а также продажными мильтонами и судами!
patrik40 24 декабря 2017 | 22:12
Полиция составила протокол об административном правонарушении в отношении Ильи Яшина...
Вот поэтому, маленький член Илья Яшин, тебя и бросила Ксения Собчак, потому что ты ЧМО.
ivfn 24 декабря 2017 | 23:11
patrik40:
ИТОГ этого праздника
"Запретить применение строки 6 приложения к решению Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 19 декабря 2016 года "Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2017 год", в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 28 ноября 2017 года до вступления в законную силу решения Мосгорсуда от 20 декабря 2017 года", - говорится в определении суда.
metalag 24 декабря 2017 | 23:19
ivfn: Кто нибудь чего нибудь понял?:))))))
m_doc 24 декабря 2017 | 23:26
metalag: Мосгорсуд имеет право отшлёпать по попам расшалившихся мундепов:)
metalag 24 декабря 2017 | 23:17
patrik40: А если бы Яшину дали 15 суток, то Кандидат в Кандидаты Президента РФ Ксения Собчак бросила бы своего мужа?:)))))))
m_doc 24 декабря 2017 | 23:21
metalag: На фига ей, молодой мамаше, сдался этот тщедушный голодранец:)
metalag 24 декабря 2017 | 23:36
m_doc: Это мне понятно. Мне непонятно другое:
- Зачем Яшин затеял это действие?
Высказываю варианты ответов:
- чтобы Ксюша к нему вернулась;
- чтобы поднять свой рейтинг с 0, 001%, до но 0, 002%;
- чтобы оправдать деньги, которые ему передали в конверте;
- ему просто захотелось.:))))))))
m_doc 24 декабря 2017 | 23:41
metalag: ИМХО 3-й пункт ближе всего к истине. Мечталось об экшене, получился фикшн. Кабы теперь деньги взад не затребовали:) Спасение одно - встретить НГ в камере среди себе подобных.
metalag 24 декабря 2017 | 23:48
m_doc: Е если бы дали "двушечку"....то все деньги уже списаны!
И начислены новые.
m_doc 24 декабря 2017 | 23:52
metalag: На двушечку Яшин ни в жисть не наработает - он же патологически ленив, да и трусоват.
mayer 24 декабря 2017 | 23:37
patrik40: Это вы совсем не по делу. И Яшин, в последнее время, демонстрирует высокий профессионализм в своей работе, наследуя уровень своего друга Бориса Немцова.
m_doc 24 декабря 2017 | 23:43
mayer: Заинтриговали. Неужто Яшин обрюхатил сразу несколько женсчин?:)
metalag 24 декабря 2017 | 23:52
mayer: Зря Вы вспомнили покойного Немцова.
Уровень Немцова был очень низкий...... вызывать проститутку в Москву из Киева!
При наличии многих любовниц в Москве.
Немцов не был политиком....а был отцом многих детей. И теперича мамы детей борются за наследство.:))))))))
nikitin43 24 декабря 2017 | 22:07
мусорам тоже надоел режим путена , да и кто-то должен бандитов ловить , или так и будем все силы на охрану нацлидера ?
edun1952 24 декабря 2017 | 22:14
На пьяных депутатов ГД не составляли до сих пор заседают похмелившись.
sim202_ 24 декабря 2017 | 22:31
Полиция трудится.
Ну не жуликов же им ловить,
в самом-то деле...
litmaral 24 декабря 2017 | 23:30
яшин глава муниципалитета, депутаты это законодательная власть района и она решает что делает исполнительная власть и полиция а не наоборот . но у нас почему то наоборот
m_doc 24 декабря 2017 | 23:37
litmaral: С какого перепугу полиция должна мундепам подчиняться? Пральна. Ни с какого.