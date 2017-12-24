Владельцы iPhone X заявили о проблеме: они не могут одобрить семейные покупки с помощью Face ID

Об этом пишет Ars Technica.

На старых iPhone со сканером отпечатков пальцев можно одобрить покупку, сделанную, например, ребенком на другом устройстве, с помощью Touch ID. В свою очередь, на iPhone X со сканером лица такой возможности нет, и пользователям необходимо вводить свой пароль от Apple ID.

Возможно, причины такого ограничения кроются в том, что близкие члены семьи смогут легко обойти систему сканирования лиц.

Ранее сообщалось, что 10-летний ребенок смог разблокировать iPhone X матери с помощью Face ID, хотя изначально система не была настроена на распознавание его лица. Apple пока не прокомментировала ситуацию.

На презентации iPhone X с Face ID в корпорации заявили, что эта система — наиболее защищенная из всех существующих. В Apple утверждают, что вероятность случайно обойти защиту составляет один к миллиону, тогда как вероятность взломать Touch ID — один к 50 тысячам.