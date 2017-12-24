Владельцы iPhone X заявили о проблеме: они не могут одобрить семейные покупки с помощью Face ID
Об этом пишет Ars Technica.
На старых iPhone со сканером отпечатков пальцев можно одобрить покупку, сделанную, например, ребенком на другом устройстве, с помощью Touch ID. В свою очередь, на iPhone X со сканером лица такой возможности нет, и пользователям необходимо вводить свой пароль от Apple ID.
Возможно, причины такого ограничения кроются в том, что близкие члены семьи смогут легко обойти систему сканирования лиц.
Ранее сообщалось, что 10-летний ребенок смог разблокировать iPhone X матери с помощью Face ID, хотя изначально система не была настроена на распознавание его лица. Apple пока не прокомментировала ситуацию.
На презентации iPhone X с Face ID в корпорации заявили, что эта система — наиболее защищенная из всех существующих. В Apple утверждают, что вероятность случайно обойти защиту составляет один к миллиону, тогда как вероятность взломать Touch ID — один к 50 тысячам.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
prorab1 24 декабря 2017 | 21:36
Странно , а нам Латынина рассказывала что у Айфонов проблем не бывает. Это только мол , российская техника может давать сбой.
raffal 24 декабря 2017 | 23:12
prorab1:
Face ID это новая технология. А пользователи iPhone X, до гарантийного устранения дефекта (если он имеет место быть), могут пока воспользоваться функцией Touch ID
Техника такого типа, производства Нигера, Буркина Фасо...других стран, в том числе и России, никогда не отказывает. Потому, что никогда такой и не было. В этом лукавство статистики.
point3d 24 декабря 2017 | 22:14
В iPhone X PRO будет Ass ID и будет всем isheep легче.
captainobvious 24 декабря 2017 | 22:31
анекдот про мышей, которые кололись, плакали, но продолжали жрать кактус, актуален как никогда...
r88w556xl4 24 декабря 2017 | 22:35
Они не только тайно следят за пользователями, но ещё и втюхивают им барахло.