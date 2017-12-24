Мединский прокомментировал выход создателей балета «Нуреев» на сцену Большого театра в майках «Свободу режиссеру»

Выход создателей балета «Нуреев» на сцену Большого театра в майках «Свободу режиссеру» в поддержку Кирилла Серебренникова никак не повлияет на судьбу постановки и не отразится на их собственной, — заявил министр культуры Владимир Мединский в эфире российского телевидения.

«Люди творческие, свободные. Хочу — такую майку надел, хочу — сякую. У нас же не Америка, у нас за это (...), так сказать, от профессии не отлучают. Мы — свободная страна», — добавил Мединский.

Министр отметил также отметил, что Серебренников на посту худрука сам выбрал модель, при которой «отвечал за все», когда творческая личность совмещала руководство театром, занималась хозяйственной деятельностью.

Премьера балета «Нуреев» прошла в Большом театре 9 и 10 декабря. Постановщиком был Кирилл Серебренников, который находится сейчас под домашним арестом