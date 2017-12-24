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21:02, 24 декабря 2017

Мединский прокомментировал выход создателей балета «Нуреев» на сцену Большого театра в майках «Свободу режиссеру»

Выход создателей балета «Нуреев» на сцену Большого театра в майках «Свободу режиссеру» в поддержку Кирилла Серебренникова никак не повлияет на судьбу постановки и не отразится на их собственной, — заявил министр культуры Владимир Мединский в эфире российского телевидения.
«Люди творческие, свободные. Хочу — такую майку надел, хочу — сякую. У нас же не Америка, у нас за это (...), так сказать, от профессии не отлучают. Мы  — свободная страна»,  — добавил Мединский.
Министр отметил также отметил, что Серебренников на  посту худрука сам выбрал модель, при которой «отвечал за  все», когда творческая личность совмещала руководство театром, занималась хозяйственной деятельностью.
Премьера балета «Нуреев» прошла в Большом театре 9 и 10 декабря. Постановщиком был Кирилл Серебренников, который находится сейчас под домашним арестом

Комментарии

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nikitin43 24 декабря 2017 | 21:07

грамоту от фсб мединскому ... налицо смычка фсб и минкульта , раньше это было Пятое отделение кгб , там дураков типа мединского долго не держали.

chapter_2 24 декабря 2017 | 21:14

nikitin43: В.Мединский нагло врёт, утверждая что Россия является свободной страной. Никакая она не свободная! Авторитетные мировые правозащитные организации (Freedom House и др.) причисляют Россию в группу несвободных стран мира.

mjolner666 24 декабря 2017 | 21:20

chapter_2:

Забавно, что ты по старческому скудоумию не можешь сформулировать - в чём ты не свободен, но по холуйски тут же приплетаешь мнение своего нового барина...

metalag 24 декабря 2017 | 21:40

mjolner666: chapter_2: Я предполагаю, что артисты сделали ТАКИЕ майки не за свой счет...
Кто-то ЭТО профинансировал!:)))))))

sg62g 24 декабря 2017 | 21:37

chapter_2:
То есть ты утверждаешь что режиссера прессуют, чтобы не показывать его так сказать "спектакли" (хотя язык не поворачивается назвать эту гомосятину спектаклем). ЗАбавно ))) А может это просто сарказм?

metalag 24 декабря 2017 | 21:43

chapter_2: А Вы до сих пор полагаете, что "авторитетные мировые правозащитники" тоже свободны?:))))))))
И им никто не платит......
А, ежели платят, то требуют результата!:))))))

nikvol 24 декабря 2017 | 21:46

chapter_2: Авторитетные мировые правозащитные организации (Freedom House и др.)
========================================
Всех "мировых авторитетов" сдала с потрохами постпред США при ООН: кто хочет и дальше получать бабло - тявкает по команде.

mjolner666 24 декабря 2017 | 21:08



Россия - свободная страна...
Ворьё считает себя либералами, потомственные холуи и терпелы, просравшие народную власть, мнят себя свободными людьми...

seryj_wolk 24 декабря 2017 | 21:56

mjolner666: Рашка-говняшка и вонючий к тому же сарай действительно не Америка. Тут с Мединским и Депардье не поспоришь!

mjolner666 24 декабря 2017 | 22:12

seryj_wolk:

Согласен с тобой.
Тебе, bydłо, спорить не о чем - твоё холуйское - это методички.

sargon5001 24 декабря 2017 | 21:10

Надеюсь рано или поздно увидеть Мединского в пеньковом галстуке, суку ё....

sadda 24 декабря 2017 | 21:11

Ну вот, а уверяли что спектакль Серебренников не поставил, а деньги присвоил. Врут как дышат.

Кстати, а почему спектакль не идет? Ведь власть уверяет что его не запретили. А Мединский просто мразь , доктор фальшивых наук.

mayer 24 декабря 2017 | 23:43

sadda: Маленькая власть товарища Мединского соответствует большой власти всех остальных товарищей, ИМХО. В гармонии находятся.

ukrainian_katherina 24 декабря 2017 | 21:13

Простите россияне, а кто такой мединский? Он футболки штампует для США с учетом местных лимитов свободы слова, а здесь в большом отпечатал по штуке баксов за единицу из культурного бюджета? Главное - результат для печатника

mikhail_spb_ 24 декабря 2017 | 21:13


Нанятый жуликами, ворами и бандитами для развала российской культуры проходимец мидинский.
Приплёл зачем-то Америку к своему вранью.

rodnic 24 декабря 2017 | 21:31

Недотёпа шутить пытается?

vtsar51 24 декабря 2017 | 21:37

МРЗЕЦ

elzbeta 24 декабря 2017 | 21:39

Это про г. Мединского: "Жаль мне тебя, жаль Буратино.... Прольешь ты горькие слезы!
Это почему? Потому, что у тебя глупая, деревянная голова...."

nulia 24 декабря 2017 | 21:39

Конечно свободнач страна,каждая кухарка поавит государством

askol2016 24 декабря 2017 | 21:49

Действительно, у нас не Америка! В США нет такой должности - министр культуры! Видимо потому, что министры в принципе культуре не нужны. А в идеологизированном диктаторском государстве таких пропагандонов содержат за счет бюджета.

alo0000 24 декабря 2017 | 22:05

Так и не услышали мы Константина Аркадьевича!

echo2011 24 декабря 2017 | 22:11

В России есть господин,отвечающий за всё. А Серебренников даже не имел права подписи под финансовыми
документами.

(комментарий скрыт)

don_ballon 24 декабря 2017 | 22:36

В свободную и богатую страну очередь стоит от желающих получить её гражданство в сотни тысяч. В бедную и тоталитарную залетают редкие гуси, которым налоговая прищемила хвост, но жить в ней они не собираются, естественно. Даже Сноуден, которого в США ждёт суд и срок, сучит ножками свалить на родину. Российской свободы он наелся от пуза. Россия свободная страна, конечно. От прав, законности, дорог, тёплых туалетов и собственности.

hidaldo_hot 24 декабря 2017 | 22:36

Какой же он лицемер и лгун, этот лжеученый.

mayer 24 декабря 2017 | 23:40

"...У нас же не Америка, у нас за это (...), так сказать, от профессии не отлучают. Мы — свободная страна", — сморозил очередную лизоблюдскую глупость Мединский. Так называемый министр от культуры.

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