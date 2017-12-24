Без задержаний прошла в столичном Лермонтовском сквере акция, организованная Ильей Яшиным
Без задержаний прошла в столичном Лермонтовском сквере акция, организованная главой муниципального Красносельского района Ильей Яшиным. По данным журналистов, там собралось около тысячи человек, по данным полиции – около 300. Сотрудников полиции было много, однако они не мешали проведению акции и только сообщали через мегафон, что она не согласована и просили людей разойтись. Участники мероприятия выкрикивали «Путин – вор» и «Собянина долой». Затем перед собравшимися выступил Илья Яшин.
В отношении Яшина составлен протокол об административном правонарушении. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД. Там напомнили, что акция была признана Мосгорсудом незаконной.
Комментарии6
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metalag 24 декабря 2017 | 21:06
И половина из этих 300 человек были журналисты...:)))))
mikhail_spb_ 24 декабря 2017 | 21:10
Как ни стараются жулики, воры и бандиты уже 18 лет, а всенародной поддержки ни у них, ни у нацлидера нет.
О чём свидетельствуют лозунги, приведённые здесь.
snikkersnepper 24 декабря 2017 | 21:24
16.30
Около 300 человек, по данным полиции, и около 500, по данным журналистов, участвовали в акции в Лермонтовском сквере
18.00
Около 300 человек, по данным полиции, и около 500, по данным журналистов, участвовали в акции в Лермонтовском сквере
19.32
По данным журналистов, там собралось около тысячи человек, по данным полиции – около 300.
21.01
По данным журналистов, там собралось около тысячи человек, по данным полиции – около 300.
Кто-нить напомните редакции ЭМ, что занятие проституцией в РФ преследуется по закону.
henry52 24 декабря 2017 | 21:25
Без задержаний прошла в столичном Лермонтовском сквере акция, организованная Ильей Яшиным...
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Во как. Оказывается можно и без задержаний! И разгонять похоже необязательно...
skanon 24 декабря 2017 | 21:31
А уж, шума-то было шума перед этим, тыщь на 30, не меньше! )
fmsf Герман Лукашин 24 декабря 2017 | 21:59
В общем, акция получилась по-настоящему "скверной".