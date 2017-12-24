Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием до проведения президентских выборов
Президент Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием до проведения президентских выборов, которые намечены на 18 марта 2018 года. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Послание президента Федеральному собранию является ежегодным обращением лидера страны парламенту. Президент зачитывает документ, в котором выражает свое видение стратегических направления развития страны во всех сферах.
Комментарии27
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mikhail_spb_ 24 декабря 2017 | 21:06
Опять будет пустая болтовня и враньё.
Впрочем, эти послания никто всерьёз не воспринимает.
her 24 декабря 2017 | 21:08
Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием до проведения президентских выборов
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Расскажет как он облажался за 17 лет своего бездарного правления, как при нем образовалось 23 миллиона россиян, прозябающих за чертой бедности, и как ВВП стал = 1,6% в мировой доле. :-)
nikitin43 24 декабря 2017 | 21:10
her: и о 25 млн новых рабочих мест расскажет , про борьбу с коррупцией и покупкой виолончелей .
gordy 24 декабря 2017 | 21:39
"Президент зачитывает документ, в котором выражает свое видение стратегических направления развития страны во всех сферах."
Пока не видит, но к выборам на него снизойдёт прояснение?
ruderpost 24 декабря 2017 | 22:59
gordy: рассеется туман, пройдёт дождь и откроются откровения бабушки ванги вложенные в уста горячолюбимого.
ur_sus 24 декабря 2017 | 21:52
mikhail_spb_:
Лично у меня к Путину вопросов нет. Есть парочка вопросов к россиянам...
danko_ 24 декабря 2017 | 21:07
И ни в одном своем обращении к Федеральному собранию Путин не отчитывался о том, что сделал и как выполняет обещания. Только полный бред неадекват несет и новые лживые обещания дает.
В цивилизованной стране этот мафиози и одного срока не высидел, выгнали бы с позором.
wrongway1 24 декабря 2017 | 21:07
пря как "папа Пуцин"--- Úrbi et órbi
kir_pich_101 24 декабря 2017 | 21:07
"Воровать, вывозить и на всех чихать" - главные тезисы выступления.
keg 24 декабря 2017 | 21:10
пусть хоть раз отчитается о проделанной работе,а не раздаёт обещаний на будущее...
neyexo 24 декабря 2017 | 22:03
keg: это не отчет, а послание. Как будто видит в первый раз, как будто раньше посланий не было. Да он сам их не помнит - ведь не сам пишет. Хорошо хоть читает лучше, чем дикторы Эха, не запинается, с толком, расстановкой
ruderpost 24 декабря 2017 | 23:01
neyexo: всё верно! послание всех на \\\\////
piter_ug 24 декабря 2017 | 21:10
//ежегодным посланием //
Куда ещё?
Все и так уже посланы далеко и надолго.
sim202_ 24 декабря 2017 | 21:17
Обещаю обещать обещанное.
edun1952 24 декабря 2017 | 21:18
Полным идиотизмом было бы заявление , что обратиться после "выборов". А так промежуточный маразм, что выберут -куда им без меня великого.
vla7815 24 декабря 2017 | 21:36
И куда опять послал Россию вова питерский ????????? Опять на .................. как и всегда ???????????
salut__521 24 декабря 2017 | 21:49
Вот те на! Только что по ящику у записного пропагандона Киселева прощались с людьми-гордостями России, которых в этом году потеряли, где в одном ряду с Баталовым, Броневым, Петренко, Тараторкиным, Хворостовским и другими затесался... кто бы вы думали?... Гиви!.. Эх, Моторола поспешил в котёл к чертям отправиться, а то бы составил дуэт...
freeway99 24 декабря 2017 | 21:55
Бортников уже все сказал...
bigmaikl 24 декабря 2017 | 21:56
Надоел!
pepelklaasa 24 декабря 2017 | 21:59
И,что характерно,
послал не только Федеральное Собрание,
но и весь встающий с колен российский народ.
(А я и не вставал..).
neyexo 24 декабря 2017 | 22:01
Лучше бы кто-нибудь обратилдся с посланием к нему
sergei03 24 декабря 2017 | 22:08
сиськи масиськи продолжительные аплодисменты догоним перегонем встанем с колен
Тьфу, блин. И моль не жрет.
buva53 24 декабря 2017 | 22:20
Нелегитимный президент обратится к фейковому Федеральному Собранию, с обещаниями выполнить все свои прошлые обещания и ещё больше обещать всяких обещаний.
edun1952 24 декабря 2017 | 22:25
ЧКалии.
peresvet73 24 декабря 2017 | 22:42
Чего ждёт Путин? Атаки США на КНДР и возможности под прикрытием вторгнуться на Украину? Повода для введения в РФ режима ЧП и отмены "выборов"? Чего ждёт Путин?
ruderpost 24 декабря 2017 | 22:57
по некоторым данным он собирается просить прощения у россиян и просить отставки.
budweiser23 24 декабря 2017 | 23:03
Группа далёких от народа людей будет внимательно слушать яркого представителя шизофренической паранойи, воспринимая желаемое за действительное вместе они будут творить будущее страны..., разве апокалипсис может выглядеть иначе?