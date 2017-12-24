Президент Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием до проведения президентских выборов, которые намечены на 18 марта 2018 года. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Послание президента Федеральному собранию является ежегодным обращением лидера страны парламенту. Президент зачитывает документ, в котором выражает свое видение стратегических направления развития страны во всех сферах.