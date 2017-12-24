ЦИК принял у Алексея Навального документы, необходимые для выдвижения на выборы президента
ЦИК принял у Алексея Навального документы, необходимые для выдвижения на выборы президента, передает ТАСС.
Сегодня утром на пляже в Серебряном бору в Москве прошло собрание избирателей в поддержку самовыдвижения Навального на выборы.
По выходным дням ЦИК работает до 15:00. Однако по решению председателя ЦИК Эллы Памфиловой рабочий день продлили из-за большого количества кандидатов, желающих подать документы.
Комментарии82
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ajsenev 24 декабря 2017 | 21:02
Удачи, Алексей!
kir_pich_101 24 декабря 2017 | 21:04
ajsenev: Было бы не плохо, если бы приняли и не придрались. Уверен, нет нарушений в документах. Но что придумает, а точнее, велят сказать?
Будем посмотреть...
metalag 24 декабря 2017 | 21:09
kir_pich_101: Да пускай, наконец, зарегистрируют Навального!
Ине интересно:
- кто наберет больше голосов - Навальный или Ксюша?:))))))
sanisan 24 декабря 2017 | 21:09
Навальный - Мы настоящие. Без нас выборы — не выборы. Посмотрите, все 20 городов. Везде всё прошло успешно.//////
Навальный, Сергея Полонского выдвинули в президенты на собрании инициативной группы в Москве, он тебе конкурент, он настоящий, Собчак ещё тебе конкурент, та которая из Дома-2 и жена Виторгана, Яшин ещё - бывший муж Собчак, хорошая компания собирается у вас там.
А Путину конкурент - Грудинин, он и победит.
sbk 24 декабря 2017 | 21:15
sanisan: Без грудинина и выборы - не выборы.
Какая свадьба без баяна?
ivfn 24 декабря 2017 | 21:16
sanisan:
//Сегодня утром на пляже в Серебряном бору в Москве прошло собрание избирателей в поддержку самовыдвижения Навального на выборы. //
В конце декабря ,на пляже!!!!!! Это круто!! ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ!!!!
да и пляж не простой а номер 3. МОЛОДЦА!!!!!
sim202_ 24 декабря 2017 | 21:26
ivfn: ///В конце декабря ,на пляже!!!!!!///
Фигня. Зимняя Олимпиада в субтропическом городе (Сочи) -
вот где высший пилотаж!
Такого распила бабла мир вообще не видел!
Зойч 2014 обошёлся в 50 МИЛЛИАРДОВ долларов -
дороже всех Олимпиад, вместе взятых!
Вот это - ХАПОК!!! Путин - молодца!
И плевать ему на мировой позор с допингом
и исковерканные судьбы спортсменов...
gordy 24 декабря 2017 | 21:35
В избиркоме принимают всех, да дорогу дают не каждому?
nestor199 24 декабря 2017 | 22:05
sim202_: Вы про создание инфраструктуры или про допинг?
Если про инфраструктуру, то созданы системы водоотведения и водопотребления, энергообеспечения, транспортного обслуживания. Этим сегодня пользуются граждане РФ, в том числе и жители Большого Сочи. Проблемы с допингом? Назовите государство где у спортсменов нет проблем с допингом? Сколько тонн таблеток сожрали братья Уильямс?
sim202_ 24 декабря 2017 | 22:23
nestor199:
Содержание пустующего Большого ледового дворца в Сочи( того самого, который Путин обещал перевезти после Олимпиады в другой город) обходится городу в один МИЛЛИОН рублей в ДЕНЬ.
Уникальная реликтовая самшитовая роща (которой была не одна сотня лет)
уничтожена шелкопрядом, завезенным тупорылыми озеленителями из
Италии...
Это всего два крошечных примера.
Не говорю об убитой эндемичной природе Красной Горки и т.д...
nestor199 24 декабря 2017 | 23:01
sim202_: Давайте самшитовую рощу в одну сторону, а содержание ледового дворца в другую.
Если я потребую призвать к ответственности лиц, причастных к уничтожению самшитовой рощи, то меня обвинят в антисемитизме. Если я обращусь в органы с просьбой проверить фирмы и фирмочки осуществляющие эксплуатацию ледового дворца, то за мой антисемитизм будут отвечать мои праправнуки.
romashka__ 24 декабря 2017 | 21:27
Без Навальнова - это не выборы.
Успехов Алексею!
И мудрости Путину.
ivfn 24 декабря 2017 | 21:35
sanisan:
ЗВИЗДЕЦ!!!
Ксения Собчак (партия "Гражданская инициатива") перенесла подачу документов на понедельник из-за востребованности на предновогодних корпоративах.
Круто. Выборы выборами ,а пьянки ,гулянки никто не отменял
Но креативные дяди сказали: мало! Больше цирка, больше хайпа, больше ада!
И в ЦИК появился ещё один кандидат. 48-летний самовыдвиженец Лаки Ли. Да, именно так - Лаки Ли или Lucky Lee. Владелец московского стриптиз-клуба "GoldenGirls", президент Ассоциации стриптиз-клубов России, шоумен, продюсер, видеоблогер (автор серии эротических реалити-шоу на собственном Youtube-канале Lucky Lee 69), миллионер, организатор и председатель пацифистского общественного движения Vote4Peace.
Главными пунктами своей предвыборной программы Лаки Ли называет защиту женщин-стриптизёрш, мир и толерантность
Это ещё не звиздец. Боюсь, шоу пока не достигло своей кульминации.
nestor199 24 декабря 2017 | 21:58
sanisan: Нечего считать мужей Собчак. Она только под самосвалом не лежала.
bbob 24 декабря 2017 | 22:00
sanisan: //Грудинин, он и победит//
Ты голову-то береги, нельзя ей так сильно стукаться.
the_same_sandro__ 24 декабря 2017 | 21:10
Как в кремле пожелают, так и сделают. Не Эллочка решает.
ogrig Олег Савин 24 декабря 2017 | 21:15
the_same_sandro__: Не Эллочка решает.
===========================================
Это точно. Она - стрелочник. Пойдет по стопам Мутко.
ogrig Олег Савин 24 декабря 2017 | 21:14
metalag: интересно: - кто наберет больше голосов - Навальный или Ксюша?:))))))
=============================================
Путин наберет. Но если зарегистрирую Навального, то и Путин, и страна услышат много интересного.
Этого власть допустить не может.
sagen 24 декабря 2017 | 21:26
metalag: Ине интересно:
- кто наберет больше голосов - Навальный или Ксюша?:))))))
.......................................................................
Любознательный сучок. Только твой хозяин одной фамилии Навальный боится, как собака палки. Произнести не может от страха. Это у него такая мулька, уже не первый раз применяет - вроде как и фамилию не знает. Знает, по ночам несколько раз просыпается в липком поту - думает, что Навальный со своими сторонниками за ни пришел. Но ты не бойся, они сфальсифицируют не только сами выборы, но и подсчет голосов.
vgames1 24 декабря 2017 | 21:09
kir_pich_101: Что тут смотреть... Рыбоглазый уже озвучил решение ЦИК на своей пресскоференции в ответе Собчак. Не зарегистрируют
ogrig Олег Савин 24 декабря 2017 | 21:18
vgames1: Рыбоглазый уже озвучил решение ЦИК....
=================================================
Навальный говорил, и сегодня тоже: "Власть каждый день спрашивает народ, что ей, власти, можно."
И он прав. Что мы ей разрешаем, то ей и можно.
Без Навального нет выборов. И Путин это тоже знает.
Но нас пока не слышит и не видит. Зажмурился.
ogrig Олег Савин 24 декабря 2017 | 21:09
kir_pich_101: Ждем с нетерпением. Надежды мало. Но у ЦИК тоже проблемы - врать и пинать конституцию стремно.
detul 24 декабря 2017 | 21:13
ogrig: А что там, в Конституции, сказано по поводу регистрации уголовников в качестве кандидатов в президенты?
tks 24 декабря 2017 | 21:17
detul: А ты почитай )))
metalag 24 декабря 2017 | 21:30
tks: Неужели Вы знаете Конституцию Российской Федерации?:)))))
Вы ведь, насколько я помню, являетесь сторонником восстановления "Речи Посполитой" в исторических границах - От Балтийского и до Черного моря!
tks 24 декабря 2017 | 21:38
metalag: Речь Посполитая - "от можа до можа" )))
Только при чем тут ваще незнание Конституции?
metalag 24 декабря 2017 | 22:38
tks: Вот и я о том же:
- зачем Вам знание Конституции РФ, ежели Вы хотите возродить "Речь Посполитую"?:))))))
tks 25 декабря 2017 | 00:26
metalag: Повтор вопроса, для особо одаренных:
при чем тут вообще ваше незнание Конституции?
andygo__ru 24 декабря 2017 | 22:19
metalag: "Неужели Вы знаете Конституцию Российской Федерации?:))))) " ---
--- дружок, если б ты знал, насколько ты в тренде - молодчина!
Ибо: не знать Конституцию РФ и вытирать об нее ноги (если б только ноги!) - такое может себе позволить даже (!!!) ее гарант!
kir_pich_101 24 декабря 2017 | 21:21
detul: Кремлёвские со своими офшорами и Навальный с дутым делом. А если по чесноку, да на схоняке, уверен, я знаю, кого на ремни пустят.
detul 24 декабря 2017 | 21:36
kir_pich_101: А при чем тут сходняки и кремлевские?? Я ж про Конституцию спросил.
nikchimzwet886 24 декабря 2017 | 22:14
detul: В законе о выборах президента даже сказано, что президентом может быть человек, совершивший тяжкое или особо тяжкое преступление, но конечно после снятия и погашения судимости и через 10-15 лет после этого. О каких-либо условных сроках там вообще ничего не сказано.
andygo__ru 24 декабря 2017 | 22:17
detul: "А что там, в Конституции, сказано по поводу регистрации уголовников" ---
-- слушай, раз у тебя брошюрки нет, так, может, просто в инете найдешь? Ну, попробуй скачать, и - !!! - почитай, что ли?
Ты, главное, не ленись.
andrey_crf Андрей Балабан 24 декабря 2017 | 22:18
detul:
В Конституции РФ сказано (ст.32), что не могут быть зарегистрированы качестве кандидатов в президенты уголовники, "находящиеся в местах лишения свободы". А Алексей Навальный, как всем известно, в местах
лишения свободы не находится - сначала нарисуйте ему реальный срок; посадите его в кутузку - только после этого можете считать, что конституционный принцип соблюли. Но не ранее того, ибо Конституция РФ является актом прямого действия (т.е. зорькины-толкователи не нужны - все по букве и духу конституции должно делаться, без брокеров-посредников).
drgonish 24 декабря 2017 | 23:29
А есть еще федеральный закон, и признание его верховенство наравне с Конституцией в 4 главе пункте 2 Конституции РФ.
Другими словами, нельзя одновременно пользоваться конституционными правами и забить болт на Федеральный закон.
А то, если гаишник остановит вас в пьяном виде, то смело тыкайте ему в рыло Конституцию, где нет ничего о праве передвижения исключительно в трезвом виде.
Другое дело, относится ли преступление Навального к тяжким. Ибо сроки за тяжкие преступления, вроде как > 5 лет. С другой стороны, это не первое его уголовное дело. В третьих Навальный часто привлекался к административной ответственности. В общем с позиции закона, Навальный мутноватый тип для президентской гонки.
tks 25 декабря 2017 | 00:16
drgonish: Существо имеет ввиду Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ (ред. от 05.12.2017) "О выборах Президента Российской Федерации"?
А существу не видится, что этот закон почему-то ФЗ, а не ФКЗ? И как быть с прямо действующей нормой Конституции, которой этот закон противоречит?
nestor199 24 декабря 2017 | 21:56
kir_pich_101: А на чем Ваша уверенность основана? Вы просто тупо верите?
idaforever 24 декабря 2017 | 22:09
kir_pich_101: обманка, чтобы заманить избирателей, а потом подсчитают, что Пут победил. Ведь на вводе и выводе данных и при как бы подсчетах сидят люди Пута
mjolner666 24 декабря 2017 | 21:05
ajsenev:
+100
Кировский лес - мелочевка.
Надо воровать с размахом - в масштабе страны.
ogrig Олег Савин 24 декабря 2017 | 21:11
mjolner666: Кировский лес - мелочевка.
===============================================
"Кировский лес - гэбэшная разводка", высосанная из пальца. Есть решение ЕСПЧ. Россия его должна исполнять.
mjolner666 24 декабря 2017 | 21:17
ogrig:
Олежка, ты реально, глупышь и 100% не читал решений ЕСПЧ, но искренне осуждаешь... .
Будем надеяться, что Навальный помимо наглого коррупционного воровства, наладит инновационные прорывные технологии, которыми он занимался вместе с папой, т.е. лозоплетение...
Над русскими ставят эксперимент по темпам деградации. Единственная радость - лохлы в этом плане сильно опережают. С вонючим быдлом, предавшим своих героических предков иначе нельзя.
yrich039 24 декабря 2017 | 21:19
ogrig: Россия никому ничего не должна.
Забудьте эти пьяные ельцинские понты
воры в законе -ходорок,навальный и прочие должны сидеть на зоне ,а не в выборах участвовать
indeezjoe 24 декабря 2017 | 21:34
ogrig: Савин, чтоб вы знали: Россия предписания ЕСПЧ по первому суду исполнила - приговор был отменен ВС и прошел новый суд, который снова Навального осудил.
Приговор этого суда Навальный оспорить в ЕСПЧ не успел, поэтому судимость у него не снята...
Так что не надо лохматить бабушку - с Навальным будут поступать по закону...
И запомните на будущее - ЕСПЧ приговоры национальных судов не отменяет и не подменяет своими решениями, а лишь фиксирует нарушения Конвенции по правам человека, допущенные во время судебного процесса и присуждает денежные компенсации за них.
ogrig Олег Савин 24 декабря 2017 | 21:54
indeezjoe: ....приговор был отменен ВС и прошел новый суд, который снова Навального осудил.
============================================
Вот именно. По той же статье, с теми же "свидетелями", и по той же процедуре....
А теперь, Навальный, опять иди в ЕСПЧ. А пока не рыпайся.
Нет Путин и вся вертикаль вниз забила на право. Да и мораль.
tks 24 декабря 2017 | 21:19
mjolner666: как Сечен?
mjolner666 24 декабря 2017 | 21:23
tks:
А что Сечин?
В отличии от воровской семейки трёхпалого алкаша, на которую молится холуйское быдло, считающее себя либералами, - Сечин ничего не приватизировал.
tks 24 декабря 2017 | 21:41
mjolner666: Сечен на приватизировал, Сечен украденное скупил.
mjolner666 24 декабря 2017 | 21:44
tks:
Ты глуп.
Имущество вора и убийцы ходорковского досталось государству, а Сечин всего лишь нанятый управляющий.
Учи мат. часть, деревенщина, и не позорься.
tks 25 декабря 2017 | 00:18
mjolner666: Существо, ты это сказало, в зеркало глядя?
Сечен управляющий госимушеством за 5 млн.руб.в сутки ))) здорово видимо, управляет ))) наверное, что имеет, то и поимел )))
sim202_ 24 декабря 2017 | 21:29
mjolner666:
/// Надо воровать с размахом - в масштабе страны.///
Например, как в Сочи-2014.
nestor199 24 декабря 2017 | 21:54
ajsenev: Не волнуйтесь. Встретитесь с ним у дачи.
nikitin43 24 декабря 2017 | 21:03
на цик цикнут из кремля .
mikhail_spb_ 24 декабря 2017 | 21:04
Поскольку нацлидер боится открытой и честной конкуренции с Алексеем Навальным, он прикажет памфиловским жуликам не регистрировать его в качестве кандидата в президенты.
Хотя именно Навальный, а не пересидевший все мыслимые сроки нацлидер достоин стать президентом.
xeipetrov 24 декабря 2017 | 21:09
mikhail_spb_: Ты наверное из вУкраины.Раз так думаешь.? А вдруг зарегистрируют. Жалкие проценты он свои получит по любому. Рейтинг в России его не высок. На большой город тысячи две максимум поклонников.
kir_pich_101 24 декабря 2017 | 21:15
xeipetrov: Если устроить дебаты с нынешним вошьдём, да по Первому, да в прайм-тайм, страна бы увидела ложь. Брежнев отдыхает со своим застоем.
yrich039 24 декабря 2017 | 21:22
kir_pich_101: России нужны не дебаты,где ворье слюной исходит,а реальные дела!
Ваши либеральные дела страна помнит по 90 годам,Путину спасибо ,избавил страну от этого унижения!!!
indeezjoe 24 декабря 2017 | 21:25
kir_pich_101: Даже в "оплоте демократии" США кандидаты в президенты от демократов и республикацев не дебатируют абы с кем - только друг с другом, теми, кто представляет значительную часть избирателей. С кандидатами от других партий там не дебатируют, дабы себя не унижать...
;-))
xeipetrov 24 декабря 2017 | 21:29
kir_pich_101: Милай. Какие дебаты с Навальным? Он туп как пробка. Сыпет лозунгами и кричалками. Мне хватило посмотреть Познер-Навальный дебаты, со Стрелковым и интервью с Собчак что бы понять что там популист - "дуб-дерево". Для уровня 14-16 летней школоты.
andygo__ru 24 декабря 2017 | 22:22
xeipetrov: "Милай. Какие дебаты с Навальным? Он туп как пробка. Сыпет лозунгами и кричалками. " ---
-- так почемуже наш Герой Путин ВВ так очевидно сцыт (прости, господи).
drgonish 24 декабря 2017 | 22:17
[ Если устроить дебаты с нынешним вошьдём...]
Ну, как Навальный ведет себя в диалогах с другими людьми, которые высказывают критику, мы все видели в разных роликах. Как он вел себя в интервью с Собчак на Дожде мы все видели. Плывет по любому вопросу, когда приходится выходить за рамки заученного текста. Нервничал, тянулся к стаканчику с водичкой. По этому он всех отсылает смотреть ответы на острые вопросы в интернет, где у него есть телесуфлер.
Страна бы увидела, как Навальный выскажет все свои заученные фразы, лозунги и обвинения, после чего какой нибудь Жириновский сожрет Алексея вместе с фиалками. А потом, может, и лиса Собчак повторит свой успех в общении с Алексеем. И закончится ваш Алексей Навальный, как политик. Нельзя ему на выборы именно из-за дебатов. Он еще не готов.
bbob 24 декабря 2017 | 21:19
xeipetrov: Когда были выборы мэра Москвы, всякие придворные пропагандоны и социолухи, (а у тебя мозгов еще меньше, чем у них) то же самое пророчили Навальному. В итоге даже по официальным данным Алексей набрал более четверти голосов, и чтобы избежать второго тура, жулики довольно сильно пририсовали Собянину голосов.
idaforever 24 декабря 2017 | 22:11
bbob: вот и здесь также голоса пририсуют Путу
а если Навального и допустят - то только в виде декорации
metalag 24 декабря 2017 | 21:11
mikhail_spb_:Вы полагаете, что на честных выборах Навальный наберет больше голосов, чем Ксюша?:)))))))
sbk 24 декабря 2017 | 21:04
А могли не принять?
max3446 24 декабря 2017 | 21:07
Навральный уже настроил ЦИК против себя своей поздней подачей документов. теперь там его все ненавидят. Хотя конечно откажут ему на основании закона - дескать вы зэк, пошли вон отсюда
ivfn 24 декабря 2017 | 21:18
max3446:
//Сегодня утром на пляже в Серебряном бору в Москве прошло собрание избирателей в поддержку самовыдвижения Навального на выборы. //
В конце декабря ,на пляже!!!!!! Это круто!! ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ!!!!
да и пляж не простой а номер 3. МОЛОДЦА!!!!!
tks 25 декабря 2017 | 00:23
ivfn: В Серебряном Бору путлеровская илитка дачки имеет, существо не в курсах, видимо?
tks 24 декабря 2017 | 21:21
max3446: Читай Конституцию, существо скрепопутное )))
drgonish 24 декабря 2017 | 21:55
Как раз в соответствии со статьей 4.2. Конституции его и могут развернуть.
tks 25 декабря 2017 | 00:21
drgonish: Существо, а что это за статья такая, 4.2.? И расскажи-ка, как развернут, развернуто тока? ))) со ссылками на ту же Конституцию?
indeezjoe 24 декабря 2017 | 21:44
max3446: У него уважительная причина - он принтер починял...
;-))
slawa1940 24 декабря 2017 | 21:14
Алексей, везухи, успеха! Дуй до горы!
venezianez49 24 декабря 2017 | 21:19
"...на пляже..." ....................................................................................................................................
Это не там, случайно, где обычно нудисты загорают ?
salut__521 24 декабря 2017 | 21:24
Ну для того и приняли документы, чтоб потом с путриотической помпой отказать в регистрации. Не, раз путин спокойно выступает на Красной площадке в роли коровы на льду, значит всё уже решено и украдено до нас.
lion64___3 24 декабря 2017 | 21:51
На нудистском пляже, поди, собирались хомяки в поддержку унитаз-провального? Специально и документы приняли, т.к. никакой он не оппозиционер, а всего лишь либераст. Т.е. гайдарочубайсовское отребье.
askol2016 24 декабря 2017 | 21:56
Сдается мне, что Навального могут допустить на выборы, поскольку очень нужна полная легитимация победы Путина, который 6 лет будет жить спокойно.
nikchimzwet886 24 декабря 2017 | 22:54
askol2016: А полная лигитимация победы нужна для любого кандидата.
rjyxfycrjt 24 декабря 2017 | 22:04
Да ну
nikchimzwet886 24 декабря 2017 | 22:06
Наверно в бюллетень для голосования от страха впишут не "Алексей Анатольевич Навальный", а "уголовный тип Саакашвили".
andrey_crf Андрей Балабан 24 декабря 2017 | 22:07
Настоящим кандидатом в президенты является только тот, у кого брат в качестве заложника брошен в кутузку. У Пу не только брат в кутузку не брошен (ввиду его отсутствия), но даже его друганы вроде миллиардера-музыканта Ролдугина или миллиардера-нефтяника Сечина срок не мотают по неправосудному приговору, признанному таковым ЕСПЧ.
Такая же история с другими кандидатами - никто из их родственников и близких друзей в заложники не взят, как при сталине-путине. Таким образом Алексей Навальный - единственный настоящий кандидат в президенты.
alo0000 24 декабря 2017 | 22:08
ЦИК конечно ......, но документы при немм..!
ostanovka 24 декабря 2017 | 22:52
А Медведев Навального оборотом обозвал..