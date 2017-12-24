ЦИК принял у Алексея Навального документы, необходимые для выдвижения на выборы президента, передает ТАСС.

Сегодня утром на пляже в Серебряном бору в Москве прошло собрание избирателей в поддержку самовыдвижения Навального на выборы.

По выходным дням ЦИК работает до 15:00. Однако по решению председателя ЦИК Эллы Памфиловой рабочий день продлили из-за большого количества кандидатов, желающих подать документы.