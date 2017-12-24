Семи израильским шахматистам отказали в выдаче виз для участия в чемпионате мира, который пройдёт в Эр-Рияде

Об этом сообщил пресс-секретарь Израильской шахматной федерации Лиор Айзенберг.

«Это не чемпионат мира, если шахматистам мешают участвовать в соревновании. Каждый шахматист должен иметь право участвовать в турнире на основе профессиональных навыков, независимо от национальности», — сказал Айзенберг Reuters.

Также он отметил, что, вероятно, Израильская шахматная федерация подаст судебные иски в FIDE.

Чемпионат мира будет носить имя короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Призовой фонд турнира составит $2 миллиона.

Саудовская Аравия и Израиль не состоят в дипломатических отношениях.