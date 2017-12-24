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20:32, 24 декабря 2017

Семи израильским шахматистам отказали в выдаче виз для участия в чемпионате мира, который пройдёт в Эр-Рияде

Об этом сообщил пресс-секретарь Израильской шахматной федерации Лиор Айзенберг.
«Это не чемпионат мира, если шахматистам мешают участвовать в соревновании. Каждый шахматист должен иметь право участвовать в турнире на основе профессиональных навыков, независимо от национальности», — сказал Айзенберг Reuters.
Также он отметил, что, вероятно, Израильская шахматная федерация подаст судебные иски в FIDE.
Чемпионат мира будет носить имя короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Призовой фонд турнира составит $2 миллиона.
Саудовская Аравия и Израиль не состоят в дипломатических отношениях.

Комментарии

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master_analitik 24 декабря 2017 | 20:35

Семи израильским шахматистам отказали в выдаче виз для участия в чемпионате мира, который пройдёт в Эр-Рияде
=================
Это - неправильное решение, так как евреи внесли большой вклад в развитие шахмат.

ditsinodont 24 декабря 2017 | 20:51

master_analitik:Это знаковое решение,поскольку в последние времена СМИ несут пустой треп чуть ли не о дружбеи Израиля и СА.Пусть теперь полюбуются.➕⚓

contador 24 декабря 2017 | 21:58

master_analitik: Их не пустили из за посещения Восточного Иерусалима без ведома Палестинских властей.

spbdweller 24 декабря 2017 | 20:38

Арабские нацики должны быть лишены права проводить соревнования мирового уровня.

prorab1 24 декабря 2017 | 20:42

spbdweller: Арабы пример взяли с Украины?

boooben 24 декабря 2017 | 20:50

Долбанутый Илюмжинов нашел где чемпионат проводить! Эти дикари должны жить в изоляции.
Посмотрим, как отнесутся к этому факту другие шахматисты. Если нормальные - должны просто бойкотировать такой "чемпионат".

seryj_wolk 24 декабря 2017 | 21:03

boooben: Одно дело, если бы это был просто турнир на приз короля. Совсем другое дело, когда это официальный турнир чемпионата мира. Естественно, и даже независимо от мнения остальных участников, чемпионат должен быть перенесен, а материальные потери участников и федерации должны быть отнесены на счет организаторов, кроме штрафа, естественно.

liberalforeverda 24 декабря 2017 | 21:12

boooben: А Илюмжинов руководит фиде?

grigol331 24 декабря 2017 | 22:50

liberalforeverda: А Илюмжинов руководит фиде?
_____
Руководил, когда определялись с местом проведения этого чемпионата. А шо?

foma1eremabiatlon 24 декабря 2017 | 21:40

boooben: подозреваю, что они не очень нормальны. Проводили же турнир в Иране в очень специфических условиях для женщин. Очень мало кто отказался. Когда на недавнем турнире украинский шахматист пришёл на третий тур в шортах (на первые два ходил также в них) , его не допустили до игры и ни один из шахматистов не протестовал

spbdweller 24 декабря 2017 | 20:53

prorab1: Я не в курсе. Дайте ссылку или расскажите. Если аналогичная ситуация, то и последствия должны быть такими же.

prorab1 24 декабря 2017 | 21:39

spbdweller: Пример -Евровиденье!

gaza_net_zhgem_vatu 24 декабря 2017 | 23:11

prorab1: а шо в Украину кого то не пустили просто так?

contador 24 декабря 2017 | 22:03

spbdweller: И клуб Манчестер Сити у них тоже отобрать?

chimp2013 24 декабря 2017 | 20:44

А как оказалось, что чемпионат Мира по шахматам проходит во вражеской стране? Это все равно, что проводить чемпионат мира по плаванию на суше.

nikitantiran 24 декабря 2017 | 20:46

Это какой хрен дозволил проводить чемпионат в дикой Саудии? Не калмык ли этот, инопланетный?!

ditsinodont 24 декабря 2017 | 20:54

nikitantiranВсе нормально.Израилю нужно крепить ЦАХАЛ и Моссад,и все будет шикарно.Враг не пройдёт.Со Штатами отношения блестящие,с Россией доверительно-прагматические,начали работать в Африке (и это сказалось на голосовании).Перспектива есть.А арабо-израильское противостояние в прошлом,забыть его надо.⛔

paulik69 24 декабря 2017 | 20:55

что ж за идиот додумался проводить чм по шахматам в этой богом проклятой стране?

cyema_cyem 24 декабря 2017 | 21:05

paulik69: У этого идиота есть фамилия Илюмжинов.
Но ег7о можно понять.
Его избрали голосами федераций слаборазвитых стран Африки и Азии и он должен им отдавать долги. держится он тоже только за их счет.
Это раз.
желающих принять ЧМ по шахматам в последнее время немного.
У публики мало интереса стало и они убыточны. Это два.

liberalforeverda 24 декабря 2017 | 21:16

cyema_cyem: С какого бодуна? Илюмжинов руководит фиде??? Обновите методичку.

cyema_cyem 24 декабря 2017 | 23:31

liberalforeverda: liberalforeverda: Я понимаю, что ты идиот, голубок, но может быть поймешь. так что читай
-------------------
Исполком ФИДЕ передал полномочия главы организации Кирсана Илюмжинова вице-президенту Георгиосу Макропулосу. Российского функционера также призвали не выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах на этот пост. Тем не менее возглавляющий ФИДЕ с 1995 года Илюмжинов не собирается отказываться от своих планов.

«Он уже объявил, что выдвигается. Не представляю ситуации, при которой он может переменить свое мнение», — сказал «Интерфаксу» вице-президент Шахматной федерации Москвы Никита Ким.

По его словам, решение исполкома ФИДЕ не имеет никакой силы, поскольку выбрать нового президента полномочна только генассамблея ФИДЕ.
По мнению Кима, даже в сложившейся ситуации шансы Илюмжинова на победу достаточно высоки.

«Илюмжинов популярен, он получит поддержку в любой стране мира, кроме, может быть, США, — подчеркнул функционер.
-----------------------------------------
так что щегольни еще своим дебилизмом,
голубок, не стесняйся.

len56 24 декабря 2017 | 21:02

Сколько арабесы приплатили,чтобы получить чемпионат???
И кому???...Расследование бы неплохо провести,да свои же кругом из самой "мирной религии".Как весь мир лёг под эту мерзость!!!

(комментарий скрыт)

zja 24 декабря 2017 | 21:24

В прошлый раз шахматные власти прогнулись перед Ираном, который потребовал, чтобы женщины играли в платках. Несколько ведущих шахматисток бойкотировали чемпионат.
Таким образом, чемпионка мира - при всем уважении к ней - не сильнейшая в мире, а сильнейшая среди тех, кто согласился с иранскими дискриминационными правилами.

Дальше, другая организация прогнулась под Украину, которая для допуска на международный конкурс установила дополнительный критерий - непосещение Крыма.
По результатам скандала принято идиотское решение: в дальнейшем допуск на международный осуществляется по правилам принимающей стороны.
То есть, теперь международный конкурс - это не соревнование сильнейших, а соревнование среди тех, кто угоден принимающей стороне.

Далее, в Абу-Даби при награждении израильских дзюдоистов арабы запретили играть гимн и поднимать флаг Израиля. И прогрессивная общественность сожрала это. не поперхнувшись.

И что же удивляться новому событию, которое без зазоров встроилось в готовую уже матрицу узаконенного маразма, произвола, двойных стандартов.

seryj_wolk 24 декабря 2017 | 22:06

zja: Пример с Самойловой неудачен. Она не проходила никаких отборочных соревнований, а была кем-то назначена, посему лучшей не являлась.

zja 24 декабря 2017 | 22:54

seryj_wolk: Пример удачен и актуален.
Не дело принимающей страны заниматься отбором или отвергать кого-то неправильно отобранного. Это в компетенции Евровидения, ФИДЕ, других федераций и комитетов.
Вы смешали две разные вещи, чтобы выгородить Украину.
Но принцип допускать только тех, кого отберет принимающая страна, в своей основе порочен.

seryj_wolk 24 декабря 2017 | 23:39

zja:Нет уж, извините, там дело шло о преступившей закон! А в рассматриваемом случае имеем дело с ксенофобной выходкой

zja 25 декабря 2017 | 00:46

seryj_wolk: нет уж, это вы извините.
Должны быть общие для всех правила допуска на международные соревнования, Ограничения - опасность для общества: терроризм,другие преступления насильственного характера. Нацизм сюда же относится, поскольку признан преступным. А частные внутренние правила и законы должны на это время отключаться. В крайнем случае нежелательную персону можно ограничить в передвижении по стране.

Ваше предположение о ксенофобии как причине недопуска израильтян справедливы, но уверена, что в обоснование этого недопуска саудиты предъявили какую-нибудь внутреннюю юридическую закорючку. А вовсе не свой антисемитизм.
Разумеется, нигде не заявлена истинная причина. Как и в случае с Евровидением, которое создало пагубный прецедент.
Ориентируясь на него, каждая страна может срочно принять или вытащить из подвалов какой-нибудь закон и не пустить по нему нежелательных участников. Или ограничить их в правах, оказывать моральное давление. И во что тогда превратятся международные соревнования?

Что, собственно, уже и делалось, и делается, если вспомнить тему новости и случаи, о которых я написала в посте.
Но теперь это еще и легализовано.

yurizx 24 декабря 2017 | 21:25

мда... где арабы, и где шахматы?? Гомер, Мильтон и Паниковский!(с)

estamp 24 декабря 2017 | 21:33

Не помню. Когда Украина не пустила на Евровидение российскую участницу как негодующие тут zja, paulik69, seryj_wolk, и прочие хомячки к этому относились? А собств. Израиль? Мне кажется с пониманием, как к нарушительнице какого-то украинского закона.
Раз уж в мире установилась такая традиция, придется и тут подойти с пониманием. Может те шахматисты вступили в противоречие с каким-то саудовским законом. Ась?

oto_davar 24 декабря 2017 | 21:53

estamp: // А собств. Израиль? Мне кажется с пониманием, как к нарушительнице какого-то украинского закона. //
=================
В Украине посещение Крыма- уголовное преступление.
Дайте ссылку на нарушение шахматистами из Израиля уголовного законодательства СА.

estamp 24 декабря 2017 | 22:00

oto_davar: Ах оставьте ... Я не специалист по саудовскому законодательству. Но если шахматистов не пустили, скорее всего что-то они нарушили. Возможно саудовское законодательство в принципе запрещает посещение королевства израильскими гражданами или евреями без относительно гражданства? Но тут уж как говорится "Dura lex sed lex" ;-)))
Но вообще-то вы так и не поняли смысла моего месседжа.

oto_davar 24 декабря 2017 | 22:18

estamp: //Я не специалист по саудовскому законодательству.//
=========================
А тогда зачем влезать, тем более с Крымом?
Изучите сперваначала, а уж потом сравнивайте.
как у Вас с арабским, яа-рафики?

estamp 24 декабря 2017 | 23:02

oto_davar: Я и говорю, вы так ничего и не поняли. Могу списать это на место вашего проживания и ограниченность кругозора, вызванного чрезмерной его локализацией.

zja 24 декабря 2017 | 22:50

estamp: негодующий, прежде чем ляпнуть что-нибудь, неплохо бы хоть озаботиться впрок подтверждениями своих наездов или для вас существует в реальности лишь то, что вам хочется?
Вы мой пост вообще прочли? Если ничего не поняли, есть ЛС, где вы можете найти подтверждения моему "негодованию" и моей позиции в скандале в Евровидением.
А если лень искать доказательства, то может, лучше помолчать?
Достали уже фантазиями и те. и другие.
Если обе противоборствующие стороны неадекватны, и постоянно демонстрируют это, что впереди?

estamp 24 декабря 2017 | 23:05

zja: Извиняюсь. В случае конкретно с вами не совсем внимательно прочитал посты и неверно понял суть позиции.

zja 25 декабря 2017 | 00:32

estamp: ОК.

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