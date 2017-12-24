Прощание с академиком Андреем Зализняком, вероятнее всего, пройдет в Российской академии наук
Прощание с академиком Андреем Зализняком, вероятнее всего, пройдет в Российской академии наук, — об этом РИА Новости сообщил декан исторического факультета МГУ Иван Тучков.
О точном времени и месте прощания и похрон пока не сообщается.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mjolner656 24 декабря 2017 | 20:45
Уходит Сталинская элита...
Остаётся быдло победившей при Хрущеве, Горбачеве и прочих Ельцинах деревенщине.
mjolner666 24 декабря 2017 | 21:03
mjolner656:
Новгородские берестяные грамоты были открыты в 1951 году.
https://www.youtube.com/watch?v=xu-TdvIraLo
zja 24 декабря 2017 | 22:59
mjolner656: считать умеете? Если нет, возьмите калькулятор и вычислите, сколько было ученому к моменту смерти Сталина.