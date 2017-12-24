Навальный прибыл в ЦИК для подачи документов на регистрацию в качестве кандидата на выборах президента России

Алексей Навальный прибыл в Центральную избирательную комиссию для подачи документов на регистрацию в качестве кандидата на выборах президента России в 2018 году. Как сообщает телеграм-канал Life Shot, политик опоздал на 4,5 часа, поскольку изначально Центризбирком должен был остановить свою работу в три часа дня по московскому времени. Однако глава ведомства Элла Памфилова распорядилась продолжить работу в связи с большим количеством граждан, подающих документы.