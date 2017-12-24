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20:30, 24 декабря 2017

Навальный прибыл в ЦИК для подачи документов на регистрацию в качестве кандидата на выборах президента России

Алексей Навальный прибыл в Центральную избирательную комиссию для подачи документов на регистрацию в качестве кандидата на выборах президента России в 2018 году. Как сообщает телеграм-канал Life Shot, политик опоздал на 4,5 часа, поскольку изначально Центризбирком должен был остановить свою работу в три часа дня по московскому времени. Однако глава ведомства Элла Памфилова распорядилась продолжить работу в связи с большим количеством граждан, подающих документы.

Комментарии

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ag_bai 24 декабря 2017 | 20:33

ВОСХИЩЕНА КОМАНДОЙ НАВАЛЬНОГО.
Хочу чтобы эти умные, образованные, целеустремленные и (да-да!) красивые люди пришли в моей стране во власть. Мы обязаны их поддержать.

romashka__ 24 декабря 2017 | 20:35

Алексей Навальный - надежда России.

the_same_sandro__ 24 декабря 2017 | 20:37

romashka__:
Чем хуже Полонский? Надежда обманутых дольщиков.

vla7815 24 декабря 2017 | 20:44

the_same_sandro__: Обманутая Россия и обманутые дольщики в обманутой России. Смотрите шире. Кто есть Полонский ???? Чем хуже Г.А. Яв линский ????????????

sanisan 24 декабря 2017 | 20:52

Сергея Полонского выдвинули в президенты на собрании инициативной группы в Москве, он Навальному конкурент, Собчак ещё ему конкурент, та которая из Дома-2 и жена Виторгана, Яшин ещё - бывший муж Собчак, хорошая компания собирается там.
А Путину конкурент - Грудинин, он и победит.

gordy 24 декабря 2017 | 20:59

Избирком всё принимает. Не безотказно?

bazilgu 24 декабря 2017 | 20:53

vla7815: Ничем не хуже, как и любой другой кандидат. Пусть все на равных борятся. А решать должен избиратель, а не какие-то дядьки в АП.

mark_solonin_yecoc 24 декабря 2017 | 20:54

Анального гонят ссанымитряпками в дверь, а он в окно лезет. Акули делать- мериканьскую денюшку отрабатывать надо.

mark_solonin_yecoc 24 декабря 2017 | 20:52

romashka__: Ромашка-ипанашка России.

zik14 24 декабря 2017 | 20:39

ag_bai: письмо с канатчиковой дачи)))

nemo1980 24 декабря 2017 | 20:44

ag_bai: ВОСХИЩЕНА КОМАНДОЙ НАВАЛЬНОГО....
==============================
Я тоже. Очень хочу что бы его допустили на выборы. Макнуть надо этого наполеончика и лживого манипулятора в его жалкие проценты по факту )))

nestor199 24 декабря 2017 | 20:53

nemo1980: Т.е. для Навального закон не писан?
Признаюсь, мне бы тоже очень хотелось бы, чтобы его допустили до выборов, чтобы либерасты свое место знали. Но Закон , в угоду либерастам, нарушать нельзя. Его, в угоду либерастам, можно изменить.
Но, на предстоящих выборах важно будет только одно: сколько наберет Грудинин. Если около сорока процентов, то Путин должен будет скорректировать свои действия - звонок для него прозвенит.

nemo1980 24 декабря 2017 | 21:00

nestor199: Т.е. для Навального закон не писан?
=========================
Уверен у власти есть соблазн допустить Навального до выборов. Угрозы в конкуренции он ни какой не представляет. Если не допустят вони будет типа мог. победить ещё на долго. Поэтому мне кажется там думают )))

nestor199 24 декабря 2017 | 21:04

nemo1980: Там реальную расстановку сил знают. В Кремле сейчас озабочены одним- как остановить Грудинина.

czerni 24 декабря 2017 | 22:57

nestor199: в Кремле сейчас ....
Суки они сейчас. Опять Вам первому сказали. Ненавижу!

nestor199 24 декабря 2017 | 23:03

czerni: Я не Кремль. Меня за что?

volgodaf 24 декабря 2017 | 20:50

ag_bai: И дальше продолжат воровать и воровать.В Кирове вроде процесс еще не закончился.Как же их обещания в действительности в жизнь воплотить..Голосуешь за "него",через год смотришь,рожа что жопа,в телевизор не влазит..Все там меняются

anemon 24 декабря 2017 | 20:33

Удачи, Алексей!

the_same_sandro__ 24 декабря 2017 | 20:33

Еще не президент, а уже опаздывает.

tanunnah_karl 24 декабря 2017 | 20:49

the_same_sandro__: Точнее - блохер Навальный опоздал в ЦИК на 4,5 часа. Ему можно там , вообще, не появляться и ничего не изменится.

master_analitik 24 декабря 2017 | 20:38


Как сообщает телеграм-канал Life Shot, политик опоздал на 4,5 часа...
=================
А Навального не учили, что опаздывать не хорошо!?

sbk 24 декабря 2017 | 20:39

master_analitik: Путина не учили.
А Навальный пока не президент.

edun1952 24 декабря 2017 | 20:39

Путин к кому только не опаздывал.

m_doc 24 декабря 2017 | 20:53

edun1952: На 4,5 часа?
Нахальный решил не терять время и уже сейчас переплюнуть Путина?

tks 24 декабря 2017 | 20:39

Ах, пошли навстречу, ну конечно же, что там, в ЦИКе, звери что ли какие-то?

salut__521 24 декабря 2017 | 20:41

20 городов "За", Конституция "За", даже природа "За", но один путин "Против". Не, дохлый номер. Не видать регистрации Навальному, пока плешивого противника с примотанным к голове фонариком не повесют если и не новогодней ёлке, то хотя б на обычной...

tanunnah_karl 24 декабря 2017 | 20:47

salut__521: Дурилка, ни одна инициативная не оформила свое собрание юридически, все было как в песне "..вообщем, дальше было скучно, покричали, разошлись..." Не спим, ждем вопли Сисяна Чемоданова!

ginbin_ 24 декабря 2017 | 20:58

tanunnah_karl: Почему вы , гады, моего президента В.В. Путина сисяном обзываете. Ну проехался топлес на коне, потряс. Ты бы проехался тоже трясся.

m_doc 24 декабря 2017 | 21:04

ginbin_: Вы чего, в анабиозе пребывали? Сисян - мем, устойчивая характеристика Навального: её появление навеяно убогим физическим состоянием тушки вышеуказанной особи.

(комментарий скрыт)

kp6ic 24 декабря 2017 | 20:41

единственный реальный критик кремля. поэтому не допустят по сфабрикованным делам. пикантная ситуация, если учесть, сколько говна навальный вывалил за прошедшие годы на путинских ребят.если даже половина из сказанного там правда, сажать их не пересажать всех.
черная дырища. полная беспросвентность.
ps навальному удачи

ems1 24 декабря 2017 | 20:42

У него по закону имеют право принять документы только после 2028 года.

aleks_3310 24 декабря 2017 | 21:02

ems1: У него по закону имеют право принять документы только после 2028 года.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Глубоко капнул? Не надорвался ли...
А как без приёма и изучения принятых документов сделать выводы, в том числе и о 2028 годе?
Кроме того, Конституция РФ прямого действия, имеет высшую юридическую силу, так на каких именно законах вы пытаетесь строить своё благополучие?

stas_russkiy 24 декабря 2017 | 20:42

Для легализации озёрных "выборов" Навального зарегистрируют после показушного "ломания". Он получит свои 7% и обеспечит явку для спектакля под названием "выборы".

ara_1 24 декабря 2017 | 20:53

stas_russkiy:
И у меня есть такие мысли. Навальный, недопущенный к выборам- борец и политик. Символ оппозиции. Навальный, набравший 7%- кирдык всем "волнениям"...

yuriyp 24 декабря 2017 | 21:04

stas_russkiy: //Он получит свои 7% и обеспечит явку для спектакля под названием "выборы".//
Понятно, что в этом цикле т.н. выборов Алексею победа не светит. Думаю, и он сам это понимает. Но, если он получит возможность доступа к федеральным СМИ, от Кремля такой запах стоять будет- куда там Балашихе...

mg_vr 24 декабря 2017 | 20:43

надо ж так написать: опоздал, потому что избирком должен был быть закрыт, но Памфилова в последний момент распорядилась не закрывать избирком,
соответственно избирком должен был проинформировать потенциальных кандидатов, что они могут приехать и позже...
ну всё через одно место, почему нельзя было завтра продолжить работу?

ara_1 24 декабря 2017 | 20:51

mg_vr:
Было бы слишком нормально. Не по-русски. В России необходима Драма и Надрыв. Не жизнь, а сплошной Подвиг...

abuvgrobu 24 декабря 2017 | 20:47

Надеюсь, большинство слышит, какую ахинею несет Навальный? То ратует раздавать всем кредиты, даже идиотам, которые кредиты перекрывают кредитами, чтобы покрыть кредиты кредитные, то орет, что отменит всю сертификацию на продукцию, то налоги все поотменяет, то армию разгонит, то цифры складывает так, словно школу никогда в глаза не видел, то еще какую-то ерунду несет. Понимаете ли, что он бредит и этот бред на идиотов рассчитан, и что он точно также раздеребанит нашу страну, как это сделали в свое время Горбачев с Ельциным. Вы хорошо жили при Ельцине? Масса ж народа в нищете прозябала...

m_doc 24 декабря 2017 | 20:59

abuvgrobu: В этом плане молодчина - Шарий! Всем-всем, включая не шибко любознательных и совсем ленивых, в живой и доходчивой форме наглядно доказал, что Навальный - элементарно набитый дурак.

zurrog_ 24 декабря 2017 | 20:50

ЦИК работал бы и до утра. И ждали бы именно Навального. Так как "приказ - зарегистрировать", возможно, получен.

nikitantiran 24 декабря 2017 | 20:50

Если вован-вованыч не пустит Лёху на выборы, то не доедет он до Гааги.

glotov 24 декабря 2017 | 20:57

Новость звучит , как : "Штирлиц идет по коридору,",

ivanov356 24 декабря 2017 | 20:59

Ну вот, опять вове спасать положение, взлетать или нырять, холодно же.

czerni 24 декабря 2017 | 22:48

Н. опоздал, потому что ЦИК ...
Кто же пишет эту чушь? Что, ЦИК его за фалды держал, что ли?

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