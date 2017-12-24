В Индонезии пассажирский «Боинг» столкнулся с грузовиком
Это произошло накануне в аэропорту города Медан. Как сообщают местные СМИ, в аварию попал лайнер сингапурской авиакомпании «Силк эйр», который готовился ко взлету. Из-за инцидента рейс был задержан более чем на 12 часов. По словам очевидцев, на корпусе самолета осталась вмятина.
Комментарии6
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gvs 24 декабря 2017 | 12:38
Хорошо хоть, что не на железнодорожном переезде...
equus 24 декабря 2017 | 12:40
Блин... Прочитал: "В Индонезии пассажирский Боинг столкнулся с грузовым"...
;-)
kunst54 24 декабря 2017 | 12:57
Кто из них взлетал, а кто шел на посадку?
spbdweller 24 декабря 2017 | 12:57
Мы не единственные папуасы, у которых самолеты сталкиваются с автомобилями.
dmitry35 24 декабря 2017 | 13:11
Началось, уже Боинги сталкиваются с грузовиками, потом они начнут сталкиваться с маршрутками, трамваями и троллейбусами. Куда мы катимся?
samkos 24 декабря 2017 | 13:17
Почему не сообщаете, куда летел грузовик ?