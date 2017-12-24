В Индонезии пассажирский «Боинг» столкнулся с грузовиком

Это произошло накануне в аэропорту города Медан. Как сообщают местные СМИ, в аварию попал лайнер сингапурской авиакомпании «Силк эйр», который готовился ко взлету. Из-за инцидента рейс был задержан более чем на 12 часов. По словам очевидцев, на корпусе самолета осталась вмятина.