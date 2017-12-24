Криптовалюты не будут легализованы в Еврозоне, заявили в Центробанке Германии
Уверенность в этом выразил член совета директоров Карл Людвиг Тиль. Как передают местные СМИ, он также назвал технологию блокчейн, на которой основаны криптовалюты, дорогой и непригодной для платежей. В России в проекте на основе блокчейна участвует «Сбербанк».
Комментарии6
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danko_pisden 24 декабря 2017 | 12:46
Карл людвиг леголизовался бы оплату через айфон, как во всем мире. А не сопли жевал с отсталой Германией.
polsan 24 декабря 2017 | 12:47
В Германии нет Центробанка! Карл-Людвиг Тиль, член правления Бундесбанка.
democ 24 декабря 2017 | 12:48
Шах и мат криптовалютам.
dmitry35 24 декабря 2017 | 13:07
Если самые пунктуальные и прагматичные в Европе немцы сказали "досвидос" крипто, то, Евросоюз должен, на мой взгляд, прислушаться к этому настоятельному совету.
timwlad60 24 декабря 2017 | 13:12
Криптовалюты не будут легализованы в Еврозоне, заявили в Центробанке Германии
Уверенность в этом выразил член совета директоров Карл Людвиг Тиль. Как передают местные СМИ, он также назвал технологию блокчейн, на которой основаны криптовалюты, дорогой и непригодной для платежей. В России в проекте на основе блокчейна участвует «Сбербанк».
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Цетральный Банк это сторож с инструментами органичения для банков участвующих в зарабатывании денег на биржевых спекуляциях.
vadimp 24 декабря 2017 | 13:15
И куда вам деваться?