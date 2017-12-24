Криптовалюты не будут легализованы в Еврозоне, заявили в Центробанке Германии

Уверенность в этом выразил член совета директоров Карл Людвиг Тиль. Как передают местные СМИ, он также назвал технологию блокчейн, на которой основаны криптовалюты, дорогой и непригодной для платежей. В России в проекте на основе блокчейна участвует «Сбербанк».