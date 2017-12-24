Новые санкции ООН в КНДР назвали актом войны
В Пхеньяне ответили, что они равносильны полной экономической блокаде. В МИДе Северной Кореи пригрозили наказать те страны, которые поддержали ограничения. Совбез ООН одобрил санкции в пятницу. Принятая резолюция была разработана США и является ответом на последнее испытание КНДР баллистической ракеты. В Северной Корее утверждают, что она способна нанести ядерный удар по любой точке в США.
Новые санкции, в частности, ограничивают поставки в КНДР сырой нефти и нефтепродуктов.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
agamasat 24 декабря 2017 | 12:39
Это они про войну имеют весьма странные впечатления.)
honduras_na_kolime 24 декабря 2017 | 12:51
А что, у кремлядей и путриотов разве представления о войне нормальные?
astet 24 декабря 2017 | 12:53
honduras_na_kolime: Россия поддержала санкции.
Будем ждать ракет на Дальнем Востоке?
Или толстячок благодаря многолетней поддержке Путина
теперь и до Москвы сможет дотянуться?
ramen 24 декабря 2017 | 12:47
Ну, если КНДР считает, что с ними ведут войну, так не пора ли реально повоевать с ними?
Раз уж они всё равно уже воюют... То надо оправдывать ИХ ожидания.
polsan 24 декабря 2017 | 12:50
ramen: Вы пойдёте добровольцем и будете воевать с оружием в руках, или будете всё же с дивана давать ценные советы?! ))
ramen 24 декабря 2017 | 13:02
polsan: Против Ына? Запросто. На любой из моих ВУСов.
vaka257 24 декабря 2017 | 12:48
А вместо баллистических ракет рис выращивать не пробовали?...
don_ballon 24 декабря 2017 | 12:49
Вот так выглядит коммунизм, когда он победил полностью и полностью построен-как в КНДР. Международное сообщество не может называтьб себя цивилизованным и соответствующим реалиям двадцать первого века если потерпит этот гнойный прыщ.
mjolner655 24 декабря 2017 | 13:06
don_ballon:
Коммунизм - это Китай - 1-я Экономика Мира.
Германия строит социальное государство.
И только ты, реальный малограмотный дебил, пользуясь завоеваниями коммунизма, среди которых 8-ми часовой рабочий день и прочие соц. гарантии, пытаешься насрать себе в карман.
headhunter_ 24 декабря 2017 | 13:14
mjolner655: "Коммунизм - это Китай - 1-я Экономика Мира.
Германия строит социальное государство."
И только путенская Россия и Северная Корея все глубже погружается в перду...:-D
mjolner655 24 декабря 2017 | 13:29
headhunter_:
Кто куда, а литовцы уже предлагают своих женщин за рубли, пока моют жопы старикам в Европах.
headhunter_ 24 декабря 2017 | 13:46
mjolner655: "Кто куда, а литовцы уже предлагают своих женщин за рубли, пока моют жопы старикам в Европах."
Наверно потому все проститутки в Литве - русские...:-D
dexter86 24 декабря 2017 | 13:16
mjolner655: хорошо ,что большинству стран в мире недоступны завоевания коммунизма. "заваевалка" у комуняков сродни хвостика у спелого арбуза
mjolner655 24 декабря 2017 | 13:27
dexter86:
Хорошо, что ты реальный дебил, даже не понимаешь, что написал...
Золотой миллиард с удовольствием пользуется завоеваниями коммунизма, начиная от пеобеды над фашизмом, кончая пенсиями, бесплатным образованием и прочими прелестями, строя в своих странах социальные режимы с социальными гарантиями для всех, прекрасно, что быдлу типа тебя, этого даже не понять.
raffal 24 декабря 2017 | 13:17
mjolner655:
Странно...в Голландии уже 35-часовая рабочая неделя, три выходных дня и не было никакого коммунизма. И никакой Китай не первый в экономике, а страна третьего мира. Развитие получили прибрежные районы и конгломерат вокруг Пекина, свободные экономические зоны, где КПК устранилась от управления экономикой и реально управляются транснациональными корпорациями. Кстати, социальная защита в "коммунистическом" Китае колеблется около нуля. То есть, нет вообще.
Социальная защита только в развитых странах с социально ориентированной, рыночной экономикой. Германия и Скандинавия, Канада и Австралия....спосок можно продолжить. Но среди них нет ни одной, которая когда-либо увлекалась коммунизмом.