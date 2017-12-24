Новые санкции ООН в КНДР назвали актом войны

В Пхеньяне ответили, что они равносильны полной экономической блокаде. В МИДе Северной Кореи пригрозили наказать те страны, которые поддержали ограничения. Совбез ООН одобрил санкции в пятницу. Принятая резолюция была разработана США и является ответом на последнее испытание КНДР баллистической ракеты. В Северной Корее утверждают, что она способна нанести ядерный удар по любой точке в США.

Новые санкции, в частности, ограничивают поставки в КНДР сырой нефти и нефтепродуктов.