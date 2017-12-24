Z Архив новостей новости
5 15 6 681
12:31, 24 декабря 2017

Новые санкции ООН в КНДР назвали актом войны

В Пхеньяне ответили, что они равносильны полной экономической блокаде. В МИДе Северной Кореи пригрозили наказать те страны, которые поддержали ограничения. Совбез ООН одобрил санкции в пятницу. Принятая резолюция была разработана США и является ответом на последнее испытание КНДР баллистической ракеты. В Северной Корее утверждают, что она способна нанести ядерный удар по любой точке в США.

Новые санкции, в частности, ограничивают поставки в КНДР сырой нефти и нефтепродуктов.

Комментарии

15

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

agamasat 24 декабря 2017 | 12:39

Это они про войну имеют весьма странные впечатления.)

honduras_na_kolime 24 декабря 2017 | 12:51

А что, у кремлядей и путриотов разве представления о войне нормальные?

astet 24 декабря 2017 | 12:53

honduras_na_kolime: Россия поддержала санкции.
Будем ждать ракет на Дальнем Востоке?
Или толстячок благодаря многолетней поддержке Путина
теперь и до Москвы сможет дотянуться?

ramen 24 декабря 2017 | 12:47

Ну, если КНДР считает, что с ними ведут войну, так не пора ли реально повоевать с ними?
Раз уж они всё равно уже воюют... То надо оправдывать ИХ ожидания.

polsan 24 декабря 2017 | 12:50

ramen: Вы пойдёте добровольцем и будете воевать с оружием в руках, или будете всё же с дивана давать ценные советы?! ))

ramen 24 декабря 2017 | 13:02

polsan: Против Ына? Запросто. На любой из моих ВУСов.

vaka257 24 декабря 2017 | 12:48

А вместо баллистических ракет рис выращивать не пробовали?...

don_ballon 24 декабря 2017 | 12:49

Вот так выглядит коммунизм, когда он победил полностью и полностью построен-как в КНДР. Международное сообщество не может называтьб себя цивилизованным и соответствующим реалиям двадцать первого века если потерпит этот гнойный прыщ.

mjolner655 24 декабря 2017 | 13:06

don_ballon:

Коммунизм - это Китай - 1-я Экономика Мира.
Германия строит социальное государство.
И только ты, реальный малограмотный дебил, пользуясь завоеваниями коммунизма, среди которых 8-ми часовой рабочий день и прочие соц. гарантии, пытаешься насрать себе в карман.

headhunter_ 24 декабря 2017 | 13:14

mjolner655: "Коммунизм - это Китай - 1-я Экономика Мира.
Германия строит социальное государство."

И только путенская Россия и Северная Корея все глубже погружается в перду...:-D

mjolner655 24 декабря 2017 | 13:29

headhunter_:

Кто куда, а литовцы уже предлагают своих женщин за рубли, пока моют жопы старикам в Европах.

headhunter_ 24 декабря 2017 | 13:46

mjolner655: "Кто куда, а литовцы уже предлагают своих женщин за рубли, пока моют жопы старикам в Европах."

Наверно потому все проститутки в Литве - русские...:-D

dexter86 24 декабря 2017 | 13:16

mjolner655: хорошо ,что большинству стран в мире недоступны завоевания коммунизма. "заваевалка" у комуняков сродни хвостика у спелого арбуза

mjolner655 24 декабря 2017 | 13:27

dexter86:

Хорошо, что ты реальный дебил, даже не понимаешь, что написал...
Золотой миллиард с удовольствием пользуется завоеваниями коммунизма, начиная от пеобеды над фашизмом, кончая пенсиями, бесплатным образованием и прочими прелестями, строя в своих странах социальные режимы с социальными гарантиями для всех, прекрасно, что быдлу типа тебя, этого даже не понять.

raffal 24 декабря 2017 | 13:17

mjolner655:
Странно...в Голландии уже 35-часовая рабочая неделя, три выходных дня и не было никакого коммунизма. И никакой Китай не первый в экономике, а страна третьего мира. Развитие получили прибрежные районы и конгломерат вокруг Пекина, свободные экономические зоны, где КПК устранилась от управления экономикой и реально управляются транснациональными корпорациями. Кстати, социальная защита в "коммунистическом" Китае колеблется около нуля. То есть, нет вообще.
Социальная защита только в развитых странах с социально ориентированной, рыночной экономикой. Германия и Скандинавия, Канада и Австралия....спосок можно продолжить. Но среди них нет ни одной, которая когда-либо увлекалась коммунизмом.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 20 декабря Поздравить…

5 397 6 6331 20.12
Kэхо москвы, общество, день рождения, праздники, события
Блоги

Рождённые 22 декабря Поздравить…

5 380 6 6487 22.12
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 19 декабря Поздравить…

5 377 6 7891 19.12
Kэхо москвы, общество, день рождения, праздники, события
Блоги

Рожденные 18 декабря Поздравить…

5 387 6 9451 18.12
Kэхо москвы, общество, день рождения, праздники, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ложная интерпретация Людей на Юго-Востоке, с точки зрения американоукраинцев, либо вовсе нет — пустынная окулированная территория, подлежащая огневой зачистке, либо они порабощены и зомбированы, поэтому, опять же, их нужно срочно вызволять из неволи ракетными установками…

5 164 6 7544 23.12
Kукраина, рф, сша, оружие, конфликты, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Инструмент для промывания мозгов мировому сообществу Вот чудесная информация из США, в очередной раз дающая возможность заглянуть в истинные, а не показные глубины сознания американских законодателей…

5 86 6 9972 17.12
Kполитика, сша, государство, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необратимость перемен Владимир Путин: Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необратимость перемен Ничто так не подрывает стабильность и не крадёт ресурс развития как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина…

5 246 6 17929 23.12
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы, видео, события
Блоги

+ «Всегда были настоящими государственниками и патриотами» «Всегда были настоящими государственниками и патриотами» Речь Владимира Путина на торжественном вечере, посвящённом Дню работника органов безопасности…

5 114 6 8397 21.12
8читать ;смотреть
Kфсб, общество, силовики, путин, видео, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Бойкот выборов, как «назло маме уши отморожу» Чем успешнее призыв к бойкоту президентских выборов, тем больший процент голосов получит Путин…

5 208 6 15520 18.12
Kполитика, власть, выборы, мнения
Блоги

Митинг сторонников Саакашвили в Киеве На акции по оценкам украинских СМИ было около десяти тысяч человек…

5 228 6 41804 17.12
Kукраина, митинги, акции, саакашвили, фото, события
Интервью Особое мнение

Виктор Ерофеев гость: Виктор Ерофеев писатель

Если Путин уходит от власти по какой-то причине послезавтра, то народ тоже все 80% передает другому начальнику. Это любовь к начальнику, потому что это перенос ответственности на начальник

5 256 6 20904 20.12
#слушать 39:19 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Kполитика, власть, творчество, видео
Блоги

+ Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади В матче Ночной хоккейной лиги…

5 361 6 30354 23.12
8читать ;смотреть
Kфото, видео, путин, спорт, хоккей, события
Новости

Алексея Навального выдвинули в президенты на собрании инициативной группы в Москве Собрание инициативной группы прошло на пляже в Серебряном бору…

5 75 6 6593
Блоги

ПАРНАС

Продолжатели черного дела Миллионы наших соотечественников были морально и физически искалечены в тюрьмах и лагерях НКВД-КГБ. До развала СССР КГБ продолжал нещадно подавлять свободомыслие , не гнушаясь ни убийством, ни провокацией…

5 73 6 6488 20.12
Kфсб, история, ссср, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Удар по Евросоюзу Это тот случай, когда «евродемократам» должно быть не грешно поинтересоваться опытом России, научившейся блестяще решать проблемы сохранения этнического и культурного многообразия…

5 116 6 10432 22.12
Kевросоюз, испания, каталония, политика, сепаратизм, конфликты, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров: Я могу гордиться, если неугоден спецслужбам США США не могут мне простить, что посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористками, среди которых были выкормыши американских спецслужб…

5 156 6 14447 20.12
Kсша, чечня, санкции, события

Популярное за неделю

Новости

Владивосток стал первым городом, где сторонники Алексея Навального поддержали его выдвижение На собрании группы избирателей за это проголосовало более 600 человек…

5 58 6 18710
Интервью Разворот

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Конфликт вокруг митинга 24 декабря Не надо думать, что человек, который отстаивает демократические взгляды, всегда будет честным политиком. Яшин поступил нечестно по отношение к Гудкову…

5 106 6 119060 20.12
#слушать 19:12 8читать ;смотреть $скачать 4.4 МБ
Kяшин, гудков, митинги, политика, видео, передачи
Голосование
Было бы честно не регистрировать Владимира Путина на предстоящих президентских выборах?
5 151 6 23398 20.12
Блоги

Александр Минкин журналист

Общий сукин сын (Письма президенту) Г-н президент, это настоящий скандал. На показания такого свидетеля полагаться невозможно. Если бы этот тип давал показания в уголовном суде, то ему неизбежно пришлось бы пройти психолого-психиатрическую экспертизу…

5 219 6 302042 17.12
Kпутин, олимпиада-2018, государство, власть, допинг, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство ксюшануть Искусство ксюшануть Непонятная ошибка, которая отбросила Ксению из кандидата в президенты обратно в «Ксюши»...

5 191 6 212192 18.12
Kвидео, политика, власть, собчак, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6556538
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3193956

Сегодня в эфире