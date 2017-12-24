В Москве на пляже в Серебряном Бору Алексея Навального выдвинули в президенты

В собрании инициативной группы участвовали более 700 человек. Аналогичные собрания прошли сегодня в Петербурге и других городах. Алексей Навальный в этом году был повторно осужден условно по делу «Кировлеса». Политик настаивает на том, что это не мешает ему баллотироваться в президенты, поскольку по конституции такого права нет лишь у того, кто содержится в местах лишения свободы. При этом глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что Навальный сможет участвовать в выборах только после 2028 года, когда его судимость будет погашена.