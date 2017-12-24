В Москве на пляже в Серебряном Бору Алексея Навального выдвинули в президенты
В собрании инициативной группы участвовали более 700 человек. Аналогичные собрания прошли сегодня в Петербурге и других городах. Алексей Навальный в этом году был повторно осужден условно по делу «Кировлеса». Политик настаивает на том, что это не мешает ему баллотироваться в президенты, поскольку по конституции такого права нет лишь у того, кто содержится в местах лишения свободы. При этом глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что Навальный сможет участвовать в выборах только после 2028 года, когда его судимость будет погашена.
Комментарии39
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kriimsdyk 24 декабря 2017 | 12:37
Фидель Кастро тоже с пляжа начинал
nikitin43 24 декабря 2017 | 12:48
kriimsdyk: мусора - чекисты и их наёмники серб устали гоняться .
mark_solonin_yecoc 24 декабря 2017 | 12:57
В Марьино в детской песочнице Лёшеньку Анального тоже "выдвинули в президенты".
contador 24 декабря 2017 | 12:57
nikitin43: А почему в пивной " Блюющий ублюдок" это не сделали?
equus 24 декабря 2017 | 13:02
contador:
Вы, должно быть, там завсегдатай..?
;-))
headhunter_ 24 декабря 2017 | 13:30
contador: "А почему в пивной " Блюющий ублюдок" это не сделали?"
Наверно там все за Путена...:-D
romashka__ 24 декабря 2017 | 12:58
ЗА НАВАЛЬНОГО !
mark_solonin_yecoc 24 декабря 2017 | 13:01
А на этом пляжу Анального сразу и президентом России не выбрали?
danko_pisden 24 декабря 2017 | 13:08
romashka__: за ромашку!
ivanbodunov 24 декабря 2017 | 13:39
romashka__:
В прорубь Навального - ЩАРАНСКИЙ наш президент!
Щаранский 20!8
nikitantiran 24 декабря 2017 | 12:41
Лёху на царство! Пусть только питерские посмеют не зарегистрировать! Но вот по Иерусалиму Лёха не прав. А Трамп - прав!
equus 24 декабря 2017 | 12:58
nikitantiran:
Нет. Царей в политике нам больше не надо...
nikitantiran 24 декабря 2017 | 13:02
equus: Не. Народ без царя в голове не могет без царя в Кремле.
contador 24 декабря 2017 | 13:00
nikitantiran: Вам мурашовых из 90-х мало, не нажрались ещё?
rampa 24 декабря 2017 | 13:32
contador: вы хотите сказать, что не сумев в девяностые воспользоваться предоставленной возможностью, народ до сих пор не поумнел? Может и так. Старики далеко не все поумнели, а вот молодежь выросла умная
ivan127_4 24 декабря 2017 | 12:44
На пляже!? Это что, шутка? Какой то цирк...
akademik_ugarov_56 24 декабря 2017 | 12:51
ivan127_4:
Вначале планировалось сделать это из сауны.
velbkeirf1 24 декабря 2017 | 13:33
akademik_ugarov_56: с украинскими дивчинами?
vaka257 24 декабря 2017 | 12:52
ivan127_4: Надувные помещения для игры в большой теннис видели?Люди сидят без верхней одежды...
equus 24 декабря 2017 | 12:53
ivan127_4:
Отчего же..?
Свежий воздух, бодрящая атмосфера!..
Первый съезд РСДРП, к вашему сведению, проходил в форме застолья, вечеринки. Интересно, чего они там пили..??
;-)
ac_dc 24 декабря 2017 | 13:12
ivan127_4: Какой то цирк.
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Ну цирк то не он устраивает, а власть.
Если решили не допустить, то чего бздеть выдвижения?
Отход от стандарта ( молодец Леха ) только увеличит популярность
ramen 24 декабря 2017 | 12:49
Так эту бюрокраДическую сволочь! Они тебя в дверь, а ты - в окно!
daos15 24 декабря 2017 | 12:51
Самое место )))
equus 24 декабря 2017 | 12:55
daos15:
Почему бы и нет..?
Свежий воздух. Его так не хватает в нашей политической жизни...
moderu 24 декабря 2017 | 12:54
Это анекдот? А почему не в Палм-Бич?
equus 24 декабря 2017 | 13:00
moderu:
Вы берётесь оплатить проезд..?
;-)
oleg2004 24 декабря 2017 | 13:13
equus:
А гранты куда дели?
ivanbodunov 24 декабря 2017 | 13:31
oleg2004:
Я, как представитель прогрессивной либеральной общественности, тоже очень интересуюсь этим вопросом.
ivanbodunov 24 декабря 2017 | 13:29
moderu:
На Палм-Бич не осталось грошей - всё ушло на турне по Франции.
dan777 24 декабря 2017 | 13:00
Условная судимость погашается по отбытию. Какой 2028 год? юристы в ЦИКе ж наверно есть.
captainobvious 24 декабря 2017 | 13:03
надеюсь, речь идет о знаменитом нудистском пляже в Серебряном Бору?
woodworld 24 декабря 2017 | 13:06
captainobvious: естественно
alexandr_l 24 декабря 2017 | 13:08
captainobvious: Бедные верные пригожинцы - ума нет, а говорить что то надо.
ac_dc 24 декабря 2017 | 13:21
captainobvious: о знаменитом...
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Я к примеру и не слыхал никогда
Широко известный в узких кругах?
Ты нудист?
И на что надеешься?
Что лехины соратники догола разденутся?
Вот уж прав alexandr_l - ума нет, а чего то ляпнуть хочется
krysodav2 24 декабря 2017 | 13:15
Даешь полную свободу Рабу на галерах!!
ivanbodunov 24 декабря 2017 | 13:22
krysodav2:
Но Алексей ведь и так на свободе, и волен грести в любом направлении.
ivanbodunov 24 декабря 2017 | 13:15
На пляже - какой позор, у этого ничтожества даже не хватило денег чтобы снять трактир "Матрёшка". Такой жмот не может быть президентом.
mexxanikk 24 декабря 2017 | 13:20
Прикольные эти либералы во главе с Навальным!
Тупенькие, непосредственные, даже денежку от Госдепа толком отработать не могут.
Хотя, похоже, сегодня и в Госдепе такие же сидят: тупенькие и непосредственные.
Одно успокаивает: на Эхе собрались исключительно либералы-интеллектуалы,...ну если сравнить их со средней школьной школатой....
velbkeirf1 24 декабря 2017 | 13:30
В Серебряном Бору ...............
в беловежской пуще уже соборовали разбойнички..