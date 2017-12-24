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12:31, 24 декабря 2017

В Москве на пляже в Серебряном Бору Алексея Навального выдвинули в президенты

В собрании инициативной группы участвовали более 700 человек. Аналогичные собрания прошли сегодня в Петербурге и других городах. Алексей Навальный в этом году был повторно осужден условно по делу «Кировлеса». Политик настаивает на том, что это не мешает ему баллотироваться в президенты, поскольку по конституции такого права нет лишь у того, кто содержится в местах лишения свободы. При этом глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что Навальный сможет участвовать в выборах только после 2028 года, когда его судимость будет погашена.

Комментарии

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kriimsdyk 24 декабря 2017 | 12:37

Фидель Кастро тоже с пляжа начинал

nikitin43 24 декабря 2017 | 12:48

kriimsdyk: мусора - чекисты и их наёмники серб устали гоняться .

mark_solonin_yecoc 24 декабря 2017 | 12:57

В Марьино в детской песочнице Лёшеньку Анального тоже "выдвинули в президенты".

contador 24 декабря 2017 | 12:57

nikitin43: А почему в пивной " Блюющий ублюдок" это не сделали?

equus 24 декабря 2017 | 13:02

contador:
Вы, должно быть, там завсегдатай..?
;-))

headhunter_ 24 декабря 2017 | 13:30

contador: "А почему в пивной " Блюющий ублюдок" это не сделали?"

Наверно там все за Путена...:-D

romashka__ 24 декабря 2017 | 12:58

ЗА НАВАЛЬНОГО !

mark_solonin_yecoc 24 декабря 2017 | 13:01

А на этом пляжу Анального сразу и президентом России не выбрали?

danko_pisden 24 декабря 2017 | 13:08

romashka__: за ромашку!

ivanbodunov 24 декабря 2017 | 13:39

romashka__:
В прорубь Навального - ЩАРАНСКИЙ наш президент!
Щаранский 20!8

nikitantiran 24 декабря 2017 | 12:41

Лёху на царство! Пусть только питерские посмеют не зарегистрировать! Но вот по Иерусалиму Лёха не прав. А Трамп - прав!

equus 24 декабря 2017 | 12:58

nikitantiran:
Нет. Царей в политике нам больше не надо...

nikitantiran 24 декабря 2017 | 13:02

equus: Не. Народ без царя в голове не могет без царя в Кремле.

contador 24 декабря 2017 | 13:00

nikitantiran: Вам мурашовых из 90-х мало, не нажрались ещё?

rampa 24 декабря 2017 | 13:32

contador: вы хотите сказать, что не сумев в девяностые воспользоваться предоставленной возможностью, народ до сих пор не поумнел? Может и так. Старики далеко не все поумнели, а вот молодежь выросла умная

ivan127_4 24 декабря 2017 | 12:44

На пляже!? Это что, шутка? Какой то цирк...

akademik_ugarov_56 24 декабря 2017 | 12:51

ivan127_4:
Вначале планировалось сделать это из сауны.

velbkeirf1 24 декабря 2017 | 13:33

akademik_ugarov_56: с украинскими дивчинами?

vaka257 24 декабря 2017 | 12:52

ivan127_4: Надувные помещения для игры в большой теннис видели?Люди сидят без верхней одежды...

equus 24 декабря 2017 | 12:53

ivan127_4:
Отчего же..?
Свежий воздух, бодрящая атмосфера!..
Первый съезд РСДРП, к вашему сведению, проходил в форме застолья, вечеринки. Интересно, чего они там пили..??
;-)

ac_dc 24 декабря 2017 | 13:12

ivan127_4: Какой то цирк.
----------------------------------------
Ну цирк то не он устраивает, а власть.
Если решили не допустить, то чего бздеть выдвижения?
Отход от стандарта ( молодец Леха ) только увеличит популярность

(комментарий скрыт)

ramen 24 декабря 2017 | 12:49

Так эту бюрокраДическую сволочь! Они тебя в дверь, а ты - в окно!

daos15 24 декабря 2017 | 12:51

Самое место )))

equus 24 декабря 2017 | 12:55

daos15:
Почему бы и нет..?
Свежий воздух. Его так не хватает в нашей политической жизни...

moderu 24 декабря 2017 | 12:54

Это анекдот? А почему не в Палм-Бич?

equus 24 декабря 2017 | 13:00

moderu:
Вы берётесь оплатить проезд..?
;-)

oleg2004 24 декабря 2017 | 13:13

equus:
А гранты куда дели?

ivanbodunov 24 декабря 2017 | 13:31

oleg2004:
Я, как представитель прогрессивной либеральной общественности, тоже очень интересуюсь этим вопросом.

ivanbodunov 24 декабря 2017 | 13:29

moderu:
На Палм-Бич не осталось грошей - всё ушло на турне по Франции.

dan777 24 декабря 2017 | 13:00

Условная судимость погашается по отбытию. Какой 2028 год? юристы в ЦИКе ж наверно есть.

captainobvious 24 декабря 2017 | 13:03

надеюсь, речь идет о знаменитом нудистском пляже в Серебряном Бору?

woodworld 24 декабря 2017 | 13:06

captainobvious: естественно

alexandr_l 24 декабря 2017 | 13:08

captainobvious: Бедные верные пригожинцы - ума нет, а говорить что то надо.

ac_dc 24 декабря 2017 | 13:21

captainobvious: о знаменитом...
----------------
Я к примеру и не слыхал никогда
Широко известный в узких кругах?
Ты нудист?
И на что надеешься?
Что лехины соратники догола разденутся?
Вот уж прав alexandr_l - ума нет, а чего то ляпнуть хочется

(комментарий скрыт)

krysodav2 24 декабря 2017 | 13:15

Даешь полную свободу Рабу на галерах!!

ivanbodunov 24 декабря 2017 | 13:22

krysodav2:
Но Алексей ведь и так на свободе, и волен грести в любом направлении.

ivanbodunov 24 декабря 2017 | 13:15

На пляже - какой позор, у этого ничтожества даже не хватило денег чтобы снять трактир "Матрёшка". Такой жмот не может быть президентом.

(комментарий скрыт)

mexxanikk 24 декабря 2017 | 13:20

Прикольные эти либералы во главе с Навальным!
Тупенькие, непосредственные, даже денежку от Госдепа толком отработать не могут.
Хотя, похоже, сегодня и в Госдепе такие же сидят: тупенькие и непосредственные.
Одно успокаивает: на Эхе собрались исключительно либералы-интеллектуалы,...ну если сравнить их со средней школьной школатой....

velbkeirf1 24 декабря 2017 | 13:30

В Серебряном Бору ...............
в беловежской пуще уже соборовали разбойнички..

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