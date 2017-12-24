На проспекте Сахарова в Москве, где сегодня может пройти акция, стоят около 20 полицейских автозаков

Это сообщает корреспондент «Эха Москвы». Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков ранее подал заявку на проведение там акции за честные и конкурентные выборы. Власти ее согласовали, но затем политик отозвал заявку. Он сказал, что сделал это по просьбе Ильи Яшина, который организует в Лермонтовском сквере мероприятие под названием «День свободных выборов». Мосгорсуд его запретил. Полиция этим утром не дала собрать сцену, поэтому Яшин сменил формат и объявил, что вместо праздника будет собрание граждан.