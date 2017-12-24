На проспекте Сахарова в Москве, где сегодня может пройти акция, стоят около 20 полицейских автозаков
Это сообщает корреспондент «Эха Москвы». Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков ранее подал заявку на проведение там акции за честные и конкурентные выборы. Власти ее согласовали, но затем политик отозвал заявку. Он сказал, что сделал это по просьбе Ильи Яшина, который организует в Лермонтовском сквере мероприятие под названием «День свободных выборов». Мосгорсуд его запретил. Полиция этим утром не дала собрать сцену, поэтому Яшин сменил формат и объявил, что вместо праздника будет собрание граждан.
Комментарии16
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akademik_ugarov_56 24 декабря 2017 | 12:38
Владимир Путин не позволит безнаказанно бегать по площадям.
anemon 24 декабря 2017 | 12:40
akademik_ugarov_56: А почему за это надо наказывать? На каком основании?
akademik_ugarov_56 24 декабря 2017 | 12:45
anemon:
Это мешает законопослушным гражданам, мы получаем тысячи жалоб.
И это нарушает Законы Российской Федерации.
Вот с такого неуважения к Законам весь бардак в стране и начинается.
roman_bryansk34 24 декабря 2017 | 12:51
akademik_ugarov_56: либероиды уже нам "честные выборы" устроили в 96-ом
anemon 24 декабря 2017 | 12:56
akademik_ugarov_56: На пляжи зимой - тоже законопослушным гражданам не пробиться? Да и на площадях пробок не наблюдается. Неуважение к законам наблюдается с противоположной стороны, а именно - 31-й статьи основного закона государства.
igor20012 24 декабря 2017 | 12:57
anemon: Уж потому ты виноват, что очень хочется мне кушать."
Крылов, басни.
polsan 24 декабря 2017 | 13:03
akademik_ugarov_56: Лже академик РАН ( таких академиков в РАН нет) с фотографией Сорокина, Питирим Александровича - русского революционера, американского социолога и культуролога умершего в 1968 году !
На кого ты провокатор и пахучий лизатель сапог хозяйских за 11,80 рассчитываешь своей брехней тут на сайте?! )) Иди лижи дальше сапоги своим хозяевам не прерывайся на ерунду!
akademik_ugarov_56 24 декабря 2017 | 13:14
polsan:
Я реально Академик РАН, в натуре. И я буду жаловаться Путину.
Негодяи, не позволим!
polsan 24 декабря 2017 | 13:17
akademik_ugarov_56: Иди провокатор с фотографией приличного человека давно умершего, вместо своей провокаторской морды, иди лижи сапог дальше не отрывайся на объяснения и оправдания у тебя осталось мало времени ты не выполняешь план! ))
gvs 24 декабря 2017 | 12:41
Акция полиции в поддержку российского автопрома. 20 локомотивов российского автопрома уже прибыли на место.
killbalafre 24 декабря 2017 | 12:42
Гламурные автозаки,
Хохлома с позолотой,
Цепные псы, готовые к драке.
Убивать - мужская работа?
Сергей Михалок
alexakimfaa 24 декабря 2017 | 12:48
Ну,и сволочи в мэрии Москвы!..Всё бы контролировали и понукали..Тем более - в отношении законодательной власти муниципалитета...Хотя это всё и не без указующего перста из Кремля ...
wuwer 24 декабря 2017 | 12:55
Какое ещё собрание?
Зря что ли 20 автозаков пригнали
Так что сразу ручки за спину, в колонну по одному и гуськом, с громким докладом ФИО, с какой статьёй и сроком согласны присесть
А то полицаи обидятся, и начнутся сколы эмали, непоправимый ущерб чувствам, пятна на мундире
gregor 24 декабря 2017 | 12:56
В Конституции России " запрещена в России " написано :- Никаких митингах за свободные выборы .
vaka257 24 декабря 2017 | 12:58
Всё запугивают скоплением полицаев и количеством автозаков...Трепещите мол...
igor20012 24 декабря 2017 | 12:59
Чем сильнее борьба за власть, тем больше крови. Это просто.