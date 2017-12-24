Акция по сбору помощи приютам для животных проходит в Москве в воскресенье

Акция по сбору помощи приютам для животных «Мешок добра» проходит в Москве в воскресенье, сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор фонда «Подарок судьбы», организовавшего акцию, Наталья Чаплин.

«Сегодня с 11 до трех часов на Чистопрудном бульваре мы собираем помощь от всех горожан, которые хотят принять участие в таком добром деле. Подарки, собранные сегодня на акции, будут переданы в четыре московских приюта, из них два муниципальных и два частных», — рассказала она. По словам Чаплин, каждый желающий принять участие в акции «может принести столько, сколько ему по силам, это может быть одна банка консервов или один мешок корма».

Директор фонда «Подарок судьбы» отметила, что в акции участвует «довольно много людей», благодаря чему «получается собрать довольно весомые подарки для собак и кошек, которые живут в приютах». Фонд «Подарок судьбы» существует с 2012 года, благотворительные акции по сбору помощи приютам для животных проходят на регулярный основе несколько раз в год, уточнила Чаплин.