В Петербурге проходит митинг памяти жертв советских репрессий
Акция на Троицкой площади у Соловецкого камня инициирована потомками репрессированных и приурочена к столетию ВЧК, рассказала «Эху Москвы» одна из организаторов Людмила Дубовая.
Акция согласована.
Комментарии4
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viribus_unitis 24 декабря 2017 | 12:30
Гитлера помянуть не забудьте!
aleksandr39 24 декабря 2017 | 12:37
42 миллиона только погибло в войну ,они жертвы БЕЗДАРНОГО руководства страной тов Джугашвили и компании типа деда Никонова тов Скрябина ( Молотова ) .
viribus_unitis 24 декабря 2017 | 12:52
aleksandr39: Результаты пред- и послевоенных всесоюзных переписей населения? Нет, не слыхали!
viribus_unitis 24 декабря 2017 | 12:55
А если о говорить ВЧК, то уж и Колчака не забудьте. Ага, ту самую жертву репрессий, которую даже в ЕБНовские времена не удалось отмазать от клейма военного преступника.