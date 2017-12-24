У берегов Аргентины обнаружен объект, похожий на подводную лодку, пропавшую больше месяца назад
Находку исследуют, в том числе, с помощью российского глубоководного аппарата.
Корабли ВМС Аргентины ведут поиски с середины ноября. И лишь сейчас морякам удалось найти нечто похожее на исчезнувшую субмарину Сан-Хуан. К месту обнаружения «неровности дна», как передает РИА «Новости», направлен российский глубоководный аппарат «Пантера плюс». Он управляется дистанционно, специалистам предстоит с его помощью исследовать квадрат, где предположительно может находиться подводная лодка. Субмарина, напомним, исчезла больше двух месяцев назад — это случилось после того как экипаж доложил о пожаре на борту. По версии следствия, его причиной мог стать взрыв мощностью свыше 100 килограммов в тротиловом эквиваленте — предположительно, из-за установки неисправных аккумуляторов. Глава ВМС Аргентины после исчезновения субмарины был отправлен в отставку.
На борту судна находились 44 человека, включая первую в истории Аргентины женщину-подводника. К поискам подводной лодки в настоящее время подключены 13 стран.
Комментарии2
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a_111111 24 декабря 2017 | 12:14
А может Рогозина послать, пусть ныряет, без скафандра. Или он всплывать будет.. .
sagen 24 декабря 2017 | 12:42
a_111111: Вы выдали военную тайну. Помните эксперимент с собакой? Планировали показать сразу на Рогозине - не получилось. Как ни старались, не тонул. Заменили ближайшим аналогом.