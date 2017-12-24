Члены совета Красносельского района отменили планировавшийся в Лермонтовском сквере праздник «День свободных выборов»
Члены совета Красносельского района Москвы решили отменить планировавшийся в Лермонтовском сквере праздник «День свободных выборов». По словам муниципальных депутатов, это связано с желанием недопустить стычек с полицией, которая считает мероприятие несогласованным.
За несколько часов до начала планировавшегося «Дня свободных выборов» полиция и депутаты Совета Красносельского района провели переговоры. Как рассказали несколько членов муниципального собрания, правоохранительные органы мешали собрать сцену для проведения праздника. В итоге депутаты официально сообщили полиции, что отказываются от проведения «Дня свободных выборов». Хотя они и не согласны с позицией властей о том, что праздник не согласован. В интервью «Эху» зампред председателя Совета Красносельского района Петр Царьков сказал, что люди могут прийти и пообщаться с депутатами, не выкрикивая политических лозунгов. По его словам, полиция обещала не препятствовать прогулке людей по Лермонтовскому скверу, и об этом уже есть договоренность. Царьков добавил, что, главная причина — желание не допустить беспорядков с применением силы сотрудниками ОМОНа. Впрочем, пока что вокруг сквера находятся чуть менее десятка автозаков. В самом же парке жителей столицы пока что практически нет.
Политик Илья Яшин в интервью «Эху» также подтвердил, что в Лермонтовском сквере будет проведено собрание граждан. Он призвал людей не приносить с собой плакаты и приходить с цветами, чтобы не провоцировать полицию.
Комментарии9
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kara 24 декабря 2017 | 12:15
Умножили на ноль!
Мне интересно посмотреть на тех граждан для кого хотели провести праздник "День свободных выборов".
А что бы узнать о работе депутата, то не обязательно приходить в сквер на мороз.
И как хотел сказать Гудков старший словами Лаврова: "дебилы ...."
vaka257 24 декабря 2017 | 12:16
Не поняла,а кто хозяин в районе?Полицаи?,А как же Конституция?!...
vulgaris_liberal 24 декабря 2017 | 12:17
Как и предсказывалось, яшин зассал :)
captain_ 24 декабря 2017 | 12:20
Вор с мешком наворованного за плечами стоит на пороге ограбленного им дома и офуевает от масштабов его (дома) бедности. Ну где вы ещё такого совестливого ублюдка найдете? Проголосуйте за него в марте 18!
detul 24 декабря 2017 | 12:24
То есть Гудкову разрешили организовать митинг на проспекте Сахарова, но поскольку Гудков не Яшин, а митинг разрешен, то никакой интриги и мордобоя, нужного депутатам Красносельского района, не вышло бы. Как всетаки сильна гапоновщина в этих "оппозиционных" депутатах !!
vladimir_veteran 24 декабря 2017 | 12:26
Молодцы, депутаты!
mg_vr 24 декабря 2017 | 12:28
депутатам власть не даёт возможность исполнять конституцию!
и кто-то ещё сомневается, что Ксюша - не кремлёвская новогодняя троянская кукла?
wuwer 24 декабря 2017 | 12:44
.....Полиция, считает мероприятие несогласованным...
... депутаты и полиция провели переговоры...
...депутаты официально заявили полиции...
.... призвал ... не провоцировать полицию....
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Вот оказывается кто в РФ власть - полиция
Скоро депутаты будут спрашивать разрешение у дворников...а разгонять их будут уборщицы
bratec_kot 24 декабря 2017 | 12:56
Мосгордума и Мосгорсуд будут использовать любую возможность нагадить депутатам от оппозиции.Яшин и другие депутаты не рискнули подставлять своих избирателей под ментовские дубинки и на мой взгляд абсолютно правы.Но они ГЛОБАЛЬНО были не правы отказавшись от консолидации с Гудковым и другими представителями оппозиции!!! В итоге получился очередной "прогиб" перед беззаконием полицаев и мосгорсуда.Таким путем Путина на выборах не переиграть.