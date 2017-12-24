Члены совета Красносельского района отменили планировавшийся в Лермонтовском сквере праздник «День свободных выборов»

Члены совета Красносельского района Москвы решили отменить планировавшийся в Лермонтовском сквере праздник «День свободных выборов». По словам муниципальных депутатов, это связано с желанием недопустить стычек с полицией, которая считает мероприятие несогласованным.

За несколько часов до начала планировавшегося «Дня свободных выборов» полиция и депутаты Совета Красносельского района провели переговоры. Как рассказали несколько членов муниципального собрания, правоохранительные органы мешали собрать сцену для проведения праздника. В итоге депутаты официально сообщили полиции, что отказываются от проведения «Дня свободных выборов». Хотя они и не согласны с позицией властей о том, что праздник не согласован. В интервью «Эху» зампред председателя Совета Красносельского района Петр Царьков сказал, что люди могут прийти и пообщаться с депутатами, не выкрикивая политических лозунгов. По его словам, полиция обещала не препятствовать прогулке людей по Лермонтовскому скверу, и об этом уже есть договоренность. Царьков добавил, что, главная причина — желание не допустить беспорядков с применением силы сотрудниками ОМОНа. Впрочем, пока что вокруг сквера находятся чуть менее десятка автозаков. В самом же парке жителей столицы пока что практически нет.

Политик Илья Яшин в интервью «Эху» также подтвердил, что в Лермонтовском сквере будет проведено собрание граждан. Он призвал людей не приносить с собой плакаты и приходить с цветами, чтобы не провоцировать полицию.