Алексея Навального выдвинули в президенты на собрании инициативной группы в Москве

В Москве на пляже в Серебряном бору состоялось собрание инициативной группы по выдвижению в кандидатом в президента Алексея Навального. Собрание группы избирателей в воскресенье поддержало самовыдвижение блогера Алексея Навального на выборы президента России, передает ТАСС.

Ранее Навальный заявлял, что 24 декабря пройдут собрания избирателей в поддержку его самовыдвижения в 20 городах России. По закону в собрании избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата должно принять участие не менее 500 человек. Таких собраний может состоятся несколько. После этого самовыдвиженец должен до 7 января включительно подать в ЦИК РФ документы.