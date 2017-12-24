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11:53, 24 декабря 2017

Алексея Навального выдвинули в президенты на собрании инициативной группы в Москве

В Москве на пляже в Серебряном бору состоялось собрание инициативной группы по выдвижению в кандидатом в президента Алексея Навального. Собрание группы избирателей в воскресенье поддержало самовыдвижение блогера Алексея Навального на выборы президента России, передает ТАСС.

Ранее Навальный заявлял, что 24 декабря пройдут собрания избирателей в поддержку его самовыдвижения в 20 городах России. По закону в собрании избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата должно принять участие не менее 500 человек. Таких собраний может состоятся несколько. После этого самовыдвиженец должен до 7 января включительно подать в ЦИК РФ документы.

Комментарии

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xeipetrov 24 декабря 2017 | 12:55

Чем мы дети не тешились, лиж бы общественный порядок не нарушали. Я так думаю после выборов президента России, Алексею нужно создать правительсство в изгнании со штабом в какой нибудь из прибалтийских стран. Ведь трудно будет убедить школьников что тебя продинамили, и ты теперь президент виртуальный, кстати как и кандидат.

slawa1940 24 декабря 2017 | 12:58

xeipetrov: А,что? Мысль не плохая!

paracetomol 24 декабря 2017 | 12:56

НАВАЛЬНЫЙ- ПРЕЗИДЕНТ , ПЫНЯ - ВОР !

nata_roo 24 декабря 2017 | 13:22

paracetomol: Россия - это не Путин! Россия - это Навальный! Нет Навального - нет России!
PS: Так победим!

zdr_aviy 24 декабря 2017 | 13:41

бандерлоги за карнального - это знаково!

бандера, каранавльный говорит «Крым - цэ Россия!»
:))

ostrov_ok 24 декабря 2017 | 13:45

nata_roo: PS: Так победим!
и про Суркова, что-нибудь, просим!

nata_roo 24 декабря 2017 | 12:56

Владислав Юрьич, все по плану! Более того, дали отличный сигнал, кому надо, что Алеша идет от Кремля: СерБор - место дорогое и сакральное, там дача Семеныча, Патриарха и еще бог знает кого; просто так разрешить там провести некую акцию действительно оппозиционному политику совершенно невозможно. Проведение акции в СерБору - это ровно тоже самое, что выдача загранпаспорта Алеше администрацией президента, потом "приговор" Алеши к 100500 УСЛОВНОМУ сроку в нарушение УК (должен был получить реальный), пропуск осужденного, с непогашенным сроком, через границу... Хомячки, как обычно, закроют на это глаза и будут традиционно верещать "Алексей, ты лучший!!!", LOL...

a8olduin 24 декабря 2017 | 13:03

Союз меча и орала. Лед тронулся, господа присяжные заседатели!
Граждане!-сказал Остап, открывая заседание. ... Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. (с)

liquidsky__ 24 декабря 2017 | 13:04


Собрание инициативной группы прошло на пляже в Серебряном бору…

Скромный парень, за народ радеет.

serjio99 24 декабря 2017 | 13:09

Темы для нападок на питерских "фабриках троллей" явно разделены по степени важности. Тема Навального очевидно отнесена к первостепенным.

antiluberast123 24 декабря 2017 | 13:19

serjio99: Тебе видней!)

(комментарий скрыт)

protiv777 24 декабря 2017 | 13:11

Навальный как детсадовец младшей группы, который всем говорит, что завтра пойдет в школу. Только в отличии от детсадовца, которому ни кто не верит и воспринимают его лепет как детские фантазии, в отношении Навального есть реально слабоумные верующие, которые верят, что он станет президентом.

antiluberast123 24 декабря 2017 | 13:17

На пляже в Серебряном бору - обоссышся!!!)))))))))

ivanbel 24 декабря 2017 | 13:17

ТАСС называет Навального блогером. Ну, хорошо хоть фамилию не побоялись напечатать.

nata_roo 24 декабря 2017 | 13:24

ivanbel: ТАСС не корректно. Навальный - не блогер, а видео-блогер.

zdr_aviy 24 декабря 2017 | 13:33

ivanbel:

дваждысудимый мошенник и вор, профессиональный аферист и патологический лжец - навальный дурит очередных лохов

sergoder172 24 декабря 2017 | 13:33

Ну, молодец, Алексей! Это хороший старт. Владивосток - Москва и далее по широте России... Достойный кандидат!
Теперь будем ждать блондинку из ЦИКа и помощи грамотных юристов, чтобы унять оборзевших бандитов ОПГ.
Show must go on!

olgkiev 24 декабря 2017 | 13:36

Ребята - портянки Навальный(как бы кто не относился к нему) делает все по закону. Он просто показывает что ваш работодатель Пудинг плевал на закон. Такие дела...
.

vich0345 24 декабря 2017 | 13:43

Нахальный должен сидеть в тюрьме!

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