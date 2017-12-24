Алексея Навального выдвинули в президенты на собрании инициативной группы в Москве
В Москве на пляже в Серебряном бору состоялось собрание инициативной группы по выдвижению в кандидатом в президента Алексея Навального. Собрание группы избирателей в воскресенье поддержало самовыдвижение блогера Алексея Навального на выборы президента России, передает ТАСС.
Ранее Навальный заявлял, что 24 декабря пройдут собрания избирателей в поддержку его самовыдвижения в 20 городах России. По закону в собрании избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата должно принять участие не менее 500 человек. Таких собраний может состоятся несколько. После этого самовыдвиженец должен до 7 января включительно подать в ЦИК РФ документы.
Комментарии88
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xeipetrov 24 декабря 2017 | 12:55
Чем мы дети не тешились, лиж бы общественный порядок не нарушали. Я так думаю после выборов президента России, Алексею нужно создать правительсство в изгнании со штабом в какой нибудь из прибалтийских стран. Ведь трудно будет убедить школьников что тебя продинамили, и ты теперь президент виртуальный, кстати как и кандидат.
slawa1940 24 декабря 2017 | 12:58
xeipetrov: А,что? Мысль не плохая!
paracetomol 24 декабря 2017 | 12:56
НАВАЛЬНЫЙ- ПРЕЗИДЕНТ , ПЫНЯ - ВОР !
nata_roo 24 декабря 2017 | 13:22
paracetomol: Россия - это не Путин! Россия - это Навальный! Нет Навального - нет России!
PS: Так победим!
zdr_aviy 24 декабря 2017 | 13:41
бандерлоги за карнального - это знаково!
бандера, каранавльный говорит «Крым - цэ Россия!»
:))
ostrov_ok 24 декабря 2017 | 13:45
nata_roo: PS: Так победим!
и про Суркова, что-нибудь, просим!
nata_roo 24 декабря 2017 | 12:56
Владислав Юрьич, все по плану! Более того, дали отличный сигнал, кому надо, что Алеша идет от Кремля: СерБор - место дорогое и сакральное, там дача Семеныча, Патриарха и еще бог знает кого; просто так разрешить там провести некую акцию действительно оппозиционному политику совершенно невозможно. Проведение акции в СерБору - это ровно тоже самое, что выдача загранпаспорта Алеше администрацией президента, потом "приговор" Алеши к 100500 УСЛОВНОМУ сроку в нарушение УК (должен был получить реальный), пропуск осужденного, с непогашенным сроком, через границу... Хомячки, как обычно, закроют на это глаза и будут традиционно верещать "Алексей, ты лучший!!!", LOL...
a8olduin 24 декабря 2017 | 13:03
Союз меча и орала. Лед тронулся, господа присяжные заседатели!
Граждане!-сказал Остап, открывая заседание. ... Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. (с)
liquidsky__ 24 декабря 2017 | 13:04
Собрание инициативной группы прошло на пляже в Серебряном бору…
Скромный парень, за народ радеет.
serjio99 24 декабря 2017 | 13:09
Темы для нападок на питерских "фабриках троллей" явно разделены по степени важности. Тема Навального очевидно отнесена к первостепенным.
antiluberast123 24 декабря 2017 | 13:19
serjio99: Тебе видней!)
protiv777 24 декабря 2017 | 13:11
Навальный как детсадовец младшей группы, который всем говорит, что завтра пойдет в школу. Только в отличии от детсадовца, которому ни кто не верит и воспринимают его лепет как детские фантазии, в отношении Навального есть реально слабоумные верующие, которые верят, что он станет президентом.
antiluberast123 24 декабря 2017 | 13:17
На пляже в Серебряном бору - обоссышся!!!)))))))))
ivanbel 24 декабря 2017 | 13:17
ТАСС называет Навального блогером. Ну, хорошо хоть фамилию не побоялись напечатать.
nata_roo 24 декабря 2017 | 13:24
ivanbel: ТАСС не корректно. Навальный - не блогер, а видео-блогер.
zdr_aviy 24 декабря 2017 | 13:33
ivanbel:
дваждысудимый мошенник и вор, профессиональный аферист и патологический лжец - навальный дурит очередных лохов
sergoder172 24 декабря 2017 | 13:33
Ну, молодец, Алексей! Это хороший старт. Владивосток - Москва и далее по широте России... Достойный кандидат!
Теперь будем ждать блондинку из ЦИКа и помощи грамотных юристов, чтобы унять оборзевших бандитов ОПГ.
Show must go on!
olgkiev 24 декабря 2017 | 13:36
Ребята - портянки Навальный(как бы кто не относился к нему) делает все по закону. Он просто показывает что ваш работодатель Пудинг плевал на закон. Такие дела...
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vich0345 24 декабря 2017 | 13:43
Нахальный должен сидеть в тюрьме!