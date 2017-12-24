У Фигуриста Никиты Кацалапова медики обнаружили разрыв связок
Это сообщили сегодня в Федерации фигурного катания на коньках России. Травму ноги 26-летний спортсмен получил во время выступления в дуэте с Викторией Синициной на чемпионате России в Петербурге. Сколько времени займет восстановление – не уточняется.
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belovnikita 24 декабря 2017 | 11:57
Ну теперь точно кацалапый :-)