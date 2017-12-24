Новый канцлер Австрии Себастьян Курц уверен, что Турция не станет членом ЕС

По его словам, в этой стране есть серьезные нарушения прав человека. Было бы честным прекратить переговоры о ее вступлении, сказал Курц. Его слова передает газета Bild am Sonntag. 31-летний Себастьян Курц стал самым молодым лидером страны в Евросоюзе.