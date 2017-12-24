Новый канцлер Австрии Себастьян Курц уверен, что Турция не станет членом ЕС
По его словам, в этой стране есть серьезные нарушения прав человека. Было бы честным прекратить переговоры о ее вступлении, сказал Курц. Его слова передает газета Bild am Sonntag. 31-летний Себастьян Курц стал самым молодым лидером страны в Евросоюзе.
Комментарии8
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vaka257 24 декабря 2017 | 11:44
Да какой ЕС,если там уже почти диктатура Эрдогана и построение исламского фундаментализма - демократией и собллюдением прав человека и не пахнет...
mr_samgin 24 декабря 2017 | 11:50
Членн НАТО не может стать членом ЕС?
Разве НАТО -это не обьединение развитых демократических стран?
govnasch 24 декабря 2017 | 11:57
mr_samgin: Это у Вас с советского времени осталось➖все в кучу мешать.Тогда хоть и низкопрофессионально,но очень настойчиво пудрили головы гражданам.
sagen 24 декабря 2017 | 12:16
mr_samgin: Всё ужасно просто. НАТО это оборонный союз против Сатаны, когда годятся любые союзники. А ЕС это клуб по интересам. Если у вас есть желание соблюдать демократию - вы в него вступаете.
anemon 24 декабря 2017 | 12:24
Именно этого Эрдогану и надо. А может, стоило бы побороться за эту страну?
govnasch 24 декабря 2017 | 13:17
anemon:Абсолютно не стоило бы.Турция-страна нереализованных намерений,большая часть которой была скрыта с целью просочиться как раз в разные там "евросоюзы"....вот Эрдоган не сумел дождаться,так хотелось скорее натуру проявить⏰⛲⛔
anemon 24 декабря 2017 | 13:34
govnasch: Я думаю иначе. Без промывки мозгов граждан Турции фундаменталистской мусульманской пропагандой (типа православной у нас), не видать бы Эрдогану власти в прекрасной, светской стране Турции, в свое время отвоеванной у пашей младореформаторами Ататюрка. У них ведь получилось! Страну отдали на откуп мракобесу Эрдогану, как в свое время светский Иран.
timwlad60 24 декабря 2017 | 12:33
Новый канцлер Австрии Себастьян Курц уверен, что Турция не станет членом ЕС
По его словам, в этой стране есть серьезные нарушения прав человека. Было бы честным прекратить переговоры о ее вступлении, сказал Курц. Его слова передает газета Bild am Sonntag. 31-летний Себастьян Курц стал самым молодым лидером страны в Евросоюзе.
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Ну и в Турции понимают ,что за политикой кроются экономические игры.