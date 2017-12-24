В Москве инициативная группа выдвинула Сергея Полонского кандидатом в президенты
Мероприятие прошло в спортивном комплексе «Крылатское». Бизнесмен вкратце изложил свою предвыборную программу. В частности, он предложил относиться к России, как к большому девелоперскому проекту, и прежде всего снизить стоимость кредитов для бизнеса, передает ТАСС. Полонскому, как самовыдвиженцу, для регистрации на выборах нужно будет собрать не менее 300 тысяч подписей.
Комментарии14
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oneoretwo 24 декабря 2017 | 11:37
...инициативная группа выдвинула Сергея Полонского...
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про кашумяшу поклоунскую не забудьте...
patrik40 24 декабря 2017 | 11:48
В Москве инициативная группа выдвинула Сергея Полонского кандидатом в президенты...
Если не допустят А.Навального, а К.Собчак не наберёт 100т подписей, то буду голосовать за Серёгу Полонского - по степени омерзения, он на третьем месте, после лидеров этнической оппозиции.
vasilevich58 24 декабря 2017 | 11:54
Теперь будут выставлять отъявленных мерзавцев, подлецов и клоунов, чтобы хоть на их фоне Путин выглядел прилично!
severnaj 24 декабря 2017 | 13:10
vasilevich58: Даже на их фоне он никак прилично не выглядит, поверьте. По сравнению с ним они просто безобидные чудики.
max3446 24 декабря 2017 | 11:41
Очередной удар по фаберже наврального. он то рассчитывал что все откажутся выдвигаться в его пользу. а теперь о нем в день голосования никто и не вспомнит, если он только вместе со своими миньонами от обиды не будет с разбегу в стенку биться
ura_123 24 декабря 2017 | 11:42
Программа кандидата предельно проста "У кого нет миллиарда,пусть идёт в жопу!" (с)
nitsahon 24 декабря 2017 | 11:47
ura_123: похоже, что в указанном направлении придется идти ему самому... миллиарда у него давно уже нет..
detul 24 декабря 2017 | 11:47
Шоу начинается !! Этот актер сойдет со сцены в первом акте.
protiv777 24 декабря 2017 | 11:53
Инициативная группа ...... 100% это дольщики. Кому ж верить как не Сереге?
ivanov356 24 декабря 2017 | 12:02
Здорово его Лебедев приложил, до сих пор чудит.
timwlad60 24 декабря 2017 | 12:06
В Москве инициативная группа выдвинула Сергея Полонского кандидатом в президенты
Мероприятие прошло в спортивном комплексе «Крылатское». Бизнесмен вкратце изложил свою предвыборную программу.
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Одна еврейская часть сторонников Моисея говорят о Ялте 2.
Другая еврейская часть уголовщина и блядство тоже рвётся во власть.
Апокалипсис неизбежен.
Кто то кого обязан будет потом зачистить после выборов так противостояние будет как между троцкистами и сталинистами.
Иначе всё покатится по украинскому сценарию.
Или вернее по сценарию февраля 1917 года.
Еврейская часть которая за уголовщину и блядство во власти один хрен попадёт под инквизицию по той причине что бляди и уголовники живут по своим законам права сильного.
Не замечалось у еврейских блядей и уголовников какой либо силы за собой.На той же Украине евреи бляди и уголовники ничего не контролируют. И потому там,на Украине и завопили о Ялте 2.
Так что апокалипсис по истреблению еврейских уголовников и блядей не неизбежен.
Говорилось же,Моисей это эволюционная идеология,но не политический кандидат на выборах от жидомасонской партии "униженных и оскорблённых" .
nemez1 24 декабря 2017 | 12:12
богата Россия, сколько лет воруют, а раз отъявленный вор собрался ею управлять, значит видит, что украсть ещё есть, что.
taxidermist_ru 24 декабря 2017 | 12:30
Поляна фалосов вместо трона?
smiling__fox 24 декабря 2017 | 12:31
А у кого нет миллиарда пусть идут в жопу. (Полонский)