В Москве инициативная группа выдвинула Сергея Полонского кандидатом в президенты...

Мероприятие прошло в спортивном комплексе «Крылатское». Бизнесмен вкратце изложил свою предвыборную программу. В частности, он предложил относиться к России, как к большому девелоперскому проекту, и прежде всего снизить стоимость кредитов для бизнеса, передает ТАСС. Полонскому, как самовыдвиженцу, для регистрации на выборах нужно будет собрать не менее 300 тысяч подписей.