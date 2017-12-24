В Астрахани этим утром задержали 11 сторонников Алексея Навального

На микроавтобусе они ехали в Волгоград на собрание инициативной группы по выдвижению политика кандидатом в президенты. Как сообщается на портале «ОВД-Инфо», водителя микроавтобуса оштрафовали на пять тысяч рублей за отсутствие договора на перевозку. Спустя несколько часов после задержания, активистам вернули паспорта и отпустили.

Сегодня в разных городах России проходят собрания инициативных групп – они выдвигают Алексея Навального в президенты.