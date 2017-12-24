В Астрахани этим утром задержали 11 сторонников Алексея Навального
На микроавтобусе они ехали в Волгоград на собрание инициативной группы по выдвижению политика кандидатом в президенты. Как сообщается на портале «ОВД-Инфо», водителя микроавтобуса оштрафовали на пять тысяч рублей за отсутствие договора на перевозку. Спустя несколько часов после задержания, активистам вернули паспорта и отпустили.
Сегодня в разных городах России проходят собрания инициативных групп – они выдвигают Алексея Навального в президенты.
Комментарии4
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vaka257 24 декабря 2017 | 11:37
Как же боятся Алексея!!!
sim202_ 24 декабря 2017 | 11:39
vaka257: Праздник обоссавшейся власти шагает по стране.
protiv777 24 декабря 2017 | 12:12
vaka257: Да не страх он вызывает, а омерзение. Вот как гусеница - вроде бы безобидна, но трогать противно.
protiv777 24 декабря 2017 | 12:02
"Задержали 11 человек " Вы уж договаривайте - это была вся инициативная группа.