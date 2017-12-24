Политик Илья Яшин решил провести сегодня в Москве вместо праздника «День свободных выборов» собрание граждан. В интервью «Эху Москвы» он объяснил это тем, что полиция фактически сорвала мероприятие. Сотрудники МВД, в частности, помешали собрать сцену. Яшин призвал участников собрания в Лермонтовском сквере не брать никаких плакатов, чтобы не дать поводов к задержаниям, и приходить с цветами. Глава муниципального собрания Красносельского района подчеркнул, что вправе проводить собрания граждан без каких-либо согласований с мэрией.

Мероприятие под названием «День свободных выборов» власти города сочли оппозиционной акцией и запретили.