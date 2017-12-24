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Эксклюзив Эха 11:30, 24 декабря 2017

Илья Яшин решил провести сегодня в Москве вместо праздника «День свободных выборов» собрание граждан

Политик Илья Яшин решил провести сегодня в Москве вместо праздника «День свободных выборов» собрание граждан. В интервью «Эху Москвы» он объяснил это тем, что полиция фактически сорвала мероприятие. Сотрудники МВД, в частности, помешали собрать сцену. Яшин призвал участников собрания в Лермонтовском сквере не брать никаких плакатов, чтобы не дать поводов к задержаниям, и приходить с цветами. Глава муниципального собрания Красносельского района подчеркнул, что вправе проводить собрания граждан без каких-либо согласований с мэрией.

Мероприятие под названием «День свободных выборов» власти города сочли оппозиционной акцией и запретили.

Комментарии

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vulgaris_liberal 24 декабря 2017 | 11:39

Из-за дегерерата-недомерка яшина и брехливого склочника навального московские хомячки сегодня остались без митинга и без праздника :)

patrik40 24 декабря 2017 | 11:40

Илья Яшин решил провести сегодня в Москве вместо праздника «День свободных выборов» собрание граждан...

Эх ты, чмошник. Разве не лучше было провести гудковско-венедиктовский митинг на Сахарова, со сценой, с микрофонами, с предоставлением слова главному кандидату от оппозиции Павлу Грудинину?

vulgaris_liberal 24 декабря 2017 | 11:45

patrik40: А что яшин тогда в отчете для посольства напишет? Был на митинге гудкова и делал мужественное лицо. Но надо мной все смеялись.

m_doc 24 декабря 2017 | 11:46

patrik40: У Илюшеньки-дурачка, поди, чем меньше смысла в действиях, тем выше гонорар.

ivfn 24 декабря 2017 | 11:45

vulgaris_liberal:
Прикольно. Собрание граждан. А какая повестка,что будут обсуждать. ? Самое главное приходите с с цветами. Шизохрень какая то

m_doc 24 декабря 2017 | 11:48

ivfn: Лучше сразу с венками приходить:)))

kara 24 декабря 2017 | 11:55

ivfn: а зачем гражданам на морозе стоять, если можно о работе депутат или в тепле узнать или в твиттере.

m_doc 24 декабря 2017 | 11:43

Чудеса да и только... Впервые в жизни хотела почитать твиттер Яшина, но оказалось, что я у него в ЧС! Больной придурок, что ещё сказать.

max3446 24 декабря 2017 | 11:54

m_doc: А это у всех якобы демократов и родиетелей за свободу слова. Оно у них специфическое - есть только их мнение, и оно всегда правильное, любая критика запрещена и всех неугодных в черный список

captain_ 24 декабря 2017 | 11:44

Как Пуйло "поднимал" разрушенную в 90х промышленность:

Произведено металорежущих станков в РФ
2000г - 8,9 тыс
2015г - 3,4 тыс

Производство деревообрабатывающих станков в РФ
2000г - 9,9 тыс
2015г - 4,7 тыс

(данные Росстата)

snagging 24 декабря 2017 | 11:50

Надо власти запретить людям иметь мозг, тогда все будут за Путина, а сейчас только 86%.

ivanov356 24 декабря 2017 | 11:56

snagging: Да какие 86%, даже зомби, обрабатываемые спецслужбами со спутников, уже мотают головой, сомневаются в процентах.

max3446 24 декабря 2017 | 11:51

Согласно Федеральному закону от 19.06.2004 N 54-ФЗ (ред. от 07.06.2017) "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", собрание относится к числу публичных мероприятий.
Статья 7 закона - Уведомление о проведении публичного мероприятия (за исключением публичного мероприятия, проводимого депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти, депутатом представительного органа муниципального образования в целях информирования избирателей о своей деятельности при встрече с избирателями, а также собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции) подается его организатором в письменной форме в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия.
Поскольку уведомления не позднее 10 дней не было, Яшин грубо нарушает закон, а следовательно должен быть арестован и лишен депутатского мандата. Пусть потом в камере для задержанных рассказывает откуда у него дорогие костюмы

vulgaris_liberal 24 декабря 2017 | 11:54

max3446: Чтоб навальный мог отдохнуть в европке, некоторому количеству хомячков сегодня придется получить в рыло и побыть на новый год в камере снегурочкой. Борьба с режимом требует жертв :)

max3446 24 декабря 2017 | 11:56

vulgaris_liberal: Интересно, это ничтожество навральный вернул 50 000 рублей по решению суда мужику, которого обманул

vulgaris_liberal 24 декабря 2017 | 12:01

max3446: Аж два раза вернул. Очень уж его в суде напугали

max3446 24 декабря 2017 | 12:05

vulgaris_liberal: а ссылочки есть? хочется почитать как унижалось это пустое место навральный

vulgaris_liberal 24 декабря 2017 | 12:13

max3446: Конечно. Хитрый платит дважды: как штаб Навального пожертвования возвращал. https://ruposters.ru/news/29-11-2017/kak-shtab-Navalnogo-pozhertvovaniya-vozvrashal

max3446 24 декабря 2017 | 12:18

vulgaris_liberal: спасибо за ссылку

jblack2 24 декабря 2017 | 11:56

Илья, собери лучше народ на субботник!
Глядишь, хоть какая польза будет Красносельскому району!..

blackandwhite 24 декабря 2017 | 12:01

Какой из Яшина политик, этож обыкновенный хомячок застрявший в школьном возрасте.

m_doc 24 декабря 2017 | 12:05

blackandwhite: Нигде оно не застряло. Просто к полезному труду отвращение испытывает... как и тот же Нахальный, и Гудков, и большинство их братии. Руки крюки, морда ящиком, зато языки ниже колена.

vladimir_veteran 24 декабря 2017 | 12:23

Как глава муниципального образования Яшин поступает правильно: действует в соответствии с Уставом. Необходимо понимать, что он сейчас не просто политик, отвечающий сам за себя, а председатель Совета депутатов, в котором должен считаться с мнениями депутатов и исполнять их волю. Сегодня он не Гудков и не Навальный - он муниципальное должностное лицо. И не надо толкать его на анархические действия. Успехов, Илья!

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