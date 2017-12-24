Южная Осетия вторые сутки полностью обесточена
Жители Цхинвали остаются в холодных домах и квартирах, потому что отопительная система связана с электричеством. Это сообщил «Интерфаксу» глава местных энергетиков. По его словам, специалисты устраняют последствия аварии в самопровозглашенной республике, но восстановить электроснабжение пока не удается. Ситуацию осложняет выпавший мокрый снег, который становится причиной обрыва проводов.
Комментарии12
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vasilevich58 24 декабря 2017 | 11:12
После 2008-го года жители ЮО оказались в раю, о чём они так долго мечтали!
meister_luvin 24 декабря 2017 | 11:13
vasilevich58:
ЮО - черная дыра в российском бюджете
mcf 24 декабря 2017 | 11:25
Крыму приготовиться в очередь за русским миром.
lankovskaya 24 декабря 2017 | 13:18
meister_luvin: И не единственная.
pravdatut 24 декабря 2017 | 11:15
Почему они не звонят Путину??
kriimsdyk 24 декабря 2017 | 11:19
сидели бы в Грузии, не занимались непризнанным онанизмом. Но кто их спрашивал?
ruki_proch 24 декабря 2017 | 11:29
kriimsdyk:
Интересно, Кокойты со своими боевиками разделяет трудности жителей отхваченной им территории?
andy66 24 декабря 2017 | 11:22
это и есть "камни с неба"... Крым на очереди...
vaka257 24 декабря 2017 | 11:33
146% от Южной Осетии за Путина гарантировано...Жителей можно поздравить ,что попали в путинский рай...А ведь предупреждали...
andreyoo 24 декабря 2017 | 12:11
vaka257: Жителей можно поздравить ,что попали в путинский рай...
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Ну... вообще-то они тудапопали после обстрелов их Градами состороны грузин.
И судя по радости и сарказму вашему и прочих хомячков нынешняя принадлежность Ю.Осетии полностью соответствует желанию ее жителей.
И да, конечно же, внутри грузинских границ ни мокрого снега, ни гололедане бывает. Указ Саакашвили об их отмене до сих пор действует.
oneoretwo 24 декабря 2017 | 11:35
влезли - хавайте плешивую стабильность полной ложкой....
dudergofer 24 декабря 2017 | 11:36
А в это варемя более 1,1 миллиона визитеров посетили Аджарию с начала 2017 года, что на 5,4% больше данных за январь-сентябрь прошлого года.
Об этом сообщили в департаменте туризма и курортов Аджарии, пишет Новости-Грузия.
Чаще всего путешественники попадали в грузинский черноморский регион через таможенно-пропускной пункт Сарпи — 997,2 тысячи визитеров.
Особенный рост иностранных визитеров зафиксирован в Батумском аэропорту, отметили в департаменте. В период за январь-сентябрь текущего года в Аджарию посредством авиарейсов прибыли 184,2 тысячи иностранных визитеров, что на 61% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Нужно отметить, что в этом году в Аджарии был особенно активный туристический сезон. Только через административные границы этим летом в регион попали полмиллиона визитеров. Эти данные основаны на пересечении визитерами границы через "Сарпи", аэропорт и морской порт, однако очень визитеров попадают в регион через Чолоки. Это значит, что Аджарию посетило гораздо больше туристов, чем 1,2 миллиона», — заявила координатор по связям с общественностью департамента Мери Эмиридзе.
В 2016 году в Аджарии побывали около 1, 4 миллиона иностранных визитеров.
Последний тренд отпуска на черноморских курортах Аджарии — поездка в горы, к водопадам, озерам, альпийским лугам и экологически чистым селам. Департамент туризма Аджарии активно поддерживает эту тенденцию и открывает новые туристические маршруты. Путешественники, которые выбрали для отдыха Аджарию, уже могут получить консультацию и карты горных маршрутов в информационных туристических центрах.