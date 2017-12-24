Южная Осетия вторые сутки полностью обесточена

Жители Цхинвали остаются в холодных домах и квартирах, потому что отопительная система связана с электричеством. Это сообщил «Интерфаксу» глава местных энергетиков. По его словам, специалисты устраняют последствия аварии в самопровозглашенной республике, но восстановить электроснабжение пока не удается. Ситуацию осложняет выпавший мокрый снег, который становится причиной обрыва проводов.