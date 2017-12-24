Власти Саудовской Аравии потребовали от задержанного принца Аль-Валида 6 миллиардов долларов за освобождение

Члену королевской семьи были предъявлены обвинения в коррупции, но сам он своей вины не признает.

Принц Аль-Валид бен Таляль, которому поступило ультимативное предложение, пока отказывается платить деньги. Об этом говорят источники издания The Wall Street Journal – по их словам, задержанный уверен, что выплата станет официальным признанием вины в коррупции и подорвет его бизнес. Принц выступил с ответным предложением о передаче саудовским властям части конгломерата Kingdom Holding, который оценивается более чем в 8,5 миллиардов долларов. Сейчас Аль-Валида по-прежнему удерживают в отеле в Эр-Рияде.

Вместе с ним там находятся и другие члены королевской семьи, задержанные в начале ноября по обвинению в коррупции. По этому делу были допрошены около 200 человек. Некоторые из них, по утверждению источников, уже согласились передать властям часть своей собственности в обмен на освобождение.

Состояние Аль-Валида оценивается почти в 19 миллиардов долларов. Принцу принадлежат доли в компаниях Twitter, Four Seasons, The Walt Disney Company и ряде других.