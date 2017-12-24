Гражданская жена обвиняемого в коррупции полковника Дмитрия Захарченко, по некоторым данным, уехала из России

О том, что Марина Семынина, — именно так зовут гражданскую супругу Захарченко, — покинула страну, ТАСС сообщил знакомый с ситуацией источник. Других подробностей собеседник агентства не привел. Как именно отъезд Семыниной стал возможным — не уточняется. Следствие подозревает, что гражданская жена полковника и её ребёнок незаконно получили загранпаспорта. Сама Семынина подтвердила в интервью «Комсомольской правде», что после того как силовики изъяли принадлежащие ей документы, она обратилась в коммерческую организацию, которая и помогла восстановить их всего за три дня. В квартире гражданской жены Захарченко недавно прошёл обыск: оперативники искали документы о приобретении полковником замка в Лондоне. Адвокат Семыниной утверждает, что ее подзащитная не имеет никакой информации о заграничной недвижимости обвиняемого.

Бывшего замначальника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко арестовали больше года назад. В квартире полковника при обыске нашли больше 8 миллиардов рублей в иностранной валюте.