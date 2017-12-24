Гражданская жена обвиняемого в коррупции полковника Дмитрия Захарченко, по некоторым данным, уехала из России
О том, что Марина Семынина, — именно так зовут гражданскую супругу Захарченко, — покинула страну, ТАСС сообщил знакомый с ситуацией источник. Других подробностей собеседник агентства не привел. Как именно отъезд Семыниной стал возможным — не уточняется. Следствие подозревает, что гражданская жена полковника и её ребёнок незаконно получили загранпаспорта. Сама Семынина подтвердила в интервью «Комсомольской правде», что после того как силовики изъяли принадлежащие ей документы, она обратилась в коммерческую организацию, которая и помогла восстановить их всего за три дня. В квартире гражданской жены Захарченко недавно прошёл обыск: оперативники искали документы о приобретении полковником замка в Лондоне. Адвокат Семыниной утверждает, что ее подзащитная не имеет никакой информации о заграничной недвижимости обвиняемого.
Бывшего замначальника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко арестовали больше года назад. В квартире полковника при обыске нашли больше 8 миллиардов рублей в иностранной валюте.
Комментарии9
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golos_naroda 24 декабря 2017 | 11:12
Попросит политическое убежище на Украине?
freedommen 24 декабря 2017 | 11:19
golos_naroda: Не-а. Обычная для рашки тайная сделка со следствием. Но мне ее жаль. Как обычно в рашке - кинут. Но сначала получат из ее рук компенсацию. Ну как Улюкаев по привычке попросил у Сечина за ударный труд. Менты же хотят за что-нить хоть что-нить получить. Они же как думают "Быть у колодца и не напиться?"
cukker 24 декабря 2017 | 11:17
не уехала, а тиканула
polsan 24 декабря 2017 | 11:17
Странно, что он ещё жив! ) Не может же быть, чтобы он с папашкой своим вдвоём, столько награбить смог!
vaka257 24 декабря 2017 | 11:23
Найти труп гражданской жены в России уже не камильфо...А вот за границей ,то всегда можно обвинить поддельников...Общак полностью нашли или большая часть уже за кордоном,куда и поехала возможно Семынина?...
oneoretwo 24 декабря 2017 | 11:33
Как именно отъезд Семыниной стал возможным — не уточняется.
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"кое-что", по всему, пришлось отдать - вот и отпустили: у воров оно так....
mr_samgin 24 декабря 2017 | 11:34
Таким образом развитые буржуазные страны Запада укрывают у себя около триллиона криминальных долларов в год. Читайте Александра Лебедева "Охота на Банкира".
Укрытие коррупционных денег - это и есть Западные Ценности. :)
vaka257 24 декабря 2017 | 11:48
mr_samgin: Случай с Керимовым только подтверждает это...
aligarh 24 декабря 2017 | 12:20
Почему разрешили сбежать ?
Захарченко купил следаков ?