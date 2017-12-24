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Эксклюзив Эха 11:00, 24 декабря 2017

Илья Яшин заявил, что полиция сорвала праздник в Москве «День свободных выборов»

Илья Яшин заявил, что полиция сорвала праздник в Москве «День свободных выборов». Вместо этого мероприятия глава Красносельского муниципального округа объявил о проведении собрания граждан. Яшин рассказал это «Эху Москвы».

Комментарии

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vaka257 24 декабря 2017 | 11:04

Демократам не мешало бы между собой в первую очередь договаться...А то Путин действительно так будет сидеть, как и Брежнев,пока не вперёд ногами...

alex_d 24 декабря 2017 | 11:08

vaka257: "демократы" - это люди, которые хотят проводить политику в интересах 5% населения вопреки 85%-ам?
дааа, прав был оруэлл. война - это мир, правда - это ложь, демократы - власть меньшинства...

vaka257 24 декабря 2017 | 11:11

alex_d: Ответь тогда кто Путин?Государственник это не политическая платформа,т.ч. не предлагать.Так кто же Путин?

alex_d 24 декабря 2017 | 11:15

vaka257: ну, любая классификация - это всегда упрощение, четко в одну схему никто не укладывается, любой реальный человек - это комплекс, причем часто противоречивый.
я думаю, на ваш вопрос можно ответить так - он сторонник либерального капитализма, но не глобалистского, а национального.

mark_solonin_yecoc 24 декабря 2017 | 11:58

"Праздником" гадёныш Яшинд называет сборище нескольких десятков поджидованных русофобов?

fanatlogin 24 декабря 2017 | 12:33

mark_solonin_yecoc: У тебя теперь в русофилах получаются одни фашисты. Среди них тебе и место. И помни о Нюрнберге.

bas_ik 24 декабря 2017 | 13:33

fanatlogin: О Нюрнберге помним. Не повесели на нем Отца Меркель. Ладно, еще один процесс организуем для Меркель и Яроша.

natalia2108 24 декабря 2017 | 12:07

alex_d: человек-это комплекс...
Путин-это сплошной комплекс,ты прав,портяныч.

bas_ik 24 декабря 2017 | 13:37

natalia2108: Согласен с тобой "Путин- сплошной человек". Ну лучше, по-русски, будет звучать: "Путин -Настоящий человек".. Хоть ты и "аетипортяныч", а соображать начал))))

oleg_andreevich 24 декабря 2017 | 13:05

alex_d: демократия - это власть народа. Власть большинства называется иначе - фашизм.

bas_ik 24 декабря 2017 | 13:41

oleg_andreevich: Тогда всех немцев повесить надо за 2МВ, а то они говорили, что "Гитлер - диктатор во всем виноват". Вон, оказывается как)))))))

lankovskaya 24 декабря 2017 | 13:09

alex_d: Этот путинский особый капитализм либерален по отношению к его личным друзьям? Или к кому? Потому что больше его как-то никто не чувствует - путинский либерализм... Так что этот ответ не ответ.

alex_d 24 декабря 2017 | 13:40

lankovskaya: не злоупотребляйте никогда словами типа "никто", я вас умоляю.
если вы лично не чувствуете, то это не значит, что другие не чувствуют.
либерализм в том, что государство устраняется от управления экономикой, всё время надеется на мифические невидимые руки.
например, упорно не желает наладить валютный контроль. столь же упорно не хочет проводить промышленную политику. одно вступление в вто чего стоит, но еще хуже - упорные попытки оставаться в нем сейчас, когда уже даже и слабые тени "свободной" международной конкуренции исчезли.
ну и т.д., в той же культурной политике просто царство либерализма - почти все бюджетные деньги получают райкины и серебренниковы, на балете нуреев - почти весь бомонд, включая пескова...

bas_ik 24 декабря 2017 | 13:43

lankovskaya: Путин - друг народа!! И все встало на свои места у тебя???))) Вот тебе и объяснение 85 % :)))))

bas_ik 24 декабря 2017 | 13:26

vaka257: Считай, "ВРИО Царя"))))

vaka257 24 декабря 2017 | 11:14

alex_d: Фаши́зм — обобщённое название крайне правых политических движений, идеологий и соответствующая им форма правления диктаторского типа, характерными признаками которых называют милитаристский национализм...

alex_d 24 декабря 2017 | 11:17

vaka257: да да да! именно национализм и именно диктатура - вон, пархоменко с шендеровичем давно в лагерях, соврать не дадут...

natalia2108 24 декабря 2017 | 12:09

alex_d: страна и есть лагерь,где даже выбранный депутат ничего не стоит перед гвардией и полицией.Тебе нравится,вертухай.

fanatlogin 24 декабря 2017 | 13:39

alex_d: А ты их давно видел на федеральном телевидении? Это кроме Рогозина, Соловьева, Киселева и т.д.?

a_aleksandrov01_28 24 декабря 2017 | 11:29

==vaka257: Фаши́зм — обобщённое название ==
Фашизм - это тоталитаризм - плюс - национализм.

Если ваш Умберто Эко об этом не догадался, можете эксгумировать его труп и зачитать останкам вслух - мной сказанное.

ЗЫ.
Ровненько поэтому в Малороссии - режим фашистский.

a_aleksandrov01_28 24 декабря 2017 | 11:51

Просто отсамоцитируюсь.
\\\\
a_aleksandrov01_28 19 декабря 2017 | 01:09
Я то ись - об чём переживаючи?

А не послать ли Илейке с оказией - "Шипру" флакон-другой?

Он, поди, не разгибаючись третий месяц горбатяся, употел всЁй туловищей... Прям - от корки до корки...

От пущай ба и приглушил нежной ароматностью - исходящие миЯзмы...

Хоша, вестимо,- какие его, Ильюшки,- пранблемы...
Месячишко оттарабанил - месячишко отсыпайся – на лежанке - в заточеньях...

От она чем нонешняя-то жисть и хороша: ране б - загреми ты в каталажку с народно-избранных должностей...
У-у-у... Вмиг прикрылася бы богадельня...
С раздачей харча – в полторы во горловины – как всенардно-избранному…

"А у нас... А здеся..."
Хошь - очочки нацепи, шляпу нахлобучь, банкенбарды щёточкой призгладь - да и посиживай за полироватым столешницем...
Сгорай на работе - по расписанию на дверной табличке...

А хошь - валяйси на нарах, стреляй чинарики у первоходков, да в окошку поплёвывай...

Веселья для - можно и с Люсей Штейн секс по перестукиванию морзянкой учинить... Буквально - оргию... Тем боле, что триппер морзянкой, кажись, не передаётсИ...

Разлюли-малина, а не жисть...

Тольки - сумлеваюся: оплотют Ильюшке-то средний заработок за отсутствия на рабочих местностях с безуважительной причинностью?
Ай ущемят в правах?

Кто думает как, а?

natalia2108 24 декабря 2017 | 12:11

a_aleksandrov01_28: Ещё и самоцитируются портянки,совсем обнаглели.Кто будет читать твою ссаную простыню?

a_aleksandrov01_28 24 декабря 2017 | 12:36

==natalia2108: Ещё и самоцитируются портянки,совсем обнаглели==
+++

По заявке радиослушателей.

Отсамоцитируюсь - в додаток:

"Буа-га-га",- как любит говорить Геля Меркель".

arabmot 24 декабря 2017 | 11:43

vaka257: Фашизм - это никакое не обобщение - это государство-корпорация или государственно-монополистический капитализм. Это Италия времен Муссолини, Испания времен Франко и современная Россия. Не надо путать фашимзм с нацизмом - это еще сталинские дебилы-пропагандоны с дуру приравняли.

indeezjoe 24 декабря 2017 | 11:54

arabmot: "Когда по существу ответить нечего, начините спорить о терминах"
(с) Памятка начинающего демагога
;-))

mjolner655 24 декабря 2017 | 13:00

arabmot:

Женя, не сердись на Сталина.
В славные Сталинские времена вас - педерастов чморили во всех развитых странах Мира.
Такое было время.

anemon 24 декабря 2017 | 11:26

alex_d: Какая каша в голове! Демократия - власть народа. А Оруэлл - это путинская Россия. Как раз то, что ты перечислил.

pindosoff_na_moroz 24 декабря 2017 | 11:50

anemon: "Демократия - власть народа." В древней Греции -да. Но и то - с определенными цензами и ограничениями избирательных прав. Сегодня во всем "цивилизованном" мире - это власть денежного абсолютного меньшинства, купившего формальную легитимность за свои капиталы.

slawa1940 24 декабря 2017 | 11:43

alex_d: 85% нравится застывшая экономика страны,агрессивность, невежество, мракобесие...?

alex_d 24 декабря 2017 | 12:44

slawa1940: нет. но предлагаемая яшинами альтернатива а-ля укромайдан - очевидно, намного хуже. не надо считать людей за дураков, которые из-за каких-то недостатков готовы разрушить вообще всё...

lankovskaya 24 декабря 2017 | 13:15

alex_d: "Яшины" (то есть мы все) предлагаем как раз во избежание майдана проводить нормальные выборы, где не препятствуют людям выдвигать своих кандидатов, всем дают слово в СМИ, проводят честные дебаты между кандидатами, следят, чтобы не было потасовок при голосовании... Одним словом, "яшины" за диалог между гражданами и властью, за то, чтобы власть не превращалась в замкнутую касту, когда нельзя заставить выслушать людей иначе, чем устроив майдан.

alex_d 24 декабря 2017 | 13:44

lankovskaya: ах, оставьте вы эту чушь для школьников.
всегда и везде. во всех "демократиях" во все времена власть захватывали олигархи - начиная от афин, через новгородскую республику и венецию - и кончая современным западом.
какие ещё "люди" могут выдвигать кандидатов при "демократии"? те, у которых миллиарды? те, которые владеют сми?
кого вы хотите обмануть? я уже давно не школьник...

(комментарий скрыт)

fanatlogin 24 декабря 2017 | 12:31

alex_d: Покажи мне эти 85% - только без "каруселей", вбросов, закрытых участков, надомников. Слабо? Тогда убери свои дурацкие кавычки и скажи честно, что тебе велел Пригожин.

mjolner655 24 декабря 2017 | 11:10

vaka257:

Как можно "демократам" о чём то между собой говорить, когда к примеру рот Ксюши Виторган во время общения с Яшиным был занят Яшинским половым членом?

anemon 24 декабря 2017 | 12:51

mjolner655: Модераторы! Просьба купировать подобные посты сразу после публикации.

doubleman 24 декабря 2017 | 11:16

vaka257: а так и будет. разница только в том - как Брежнев на лафете у кремлевской стены или как Каддафи с черенком лопаты в заднице ....

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echo_shar 24 декабря 2017 | 12:33

vaka257:
Какизвестно, майданутые - хуже Игил.
Что должна делать полиция с Игил?

anemon 24 декабря 2017 | 12:35

echo_shar: По-видимому, это только тебе известно. Не навязывай свое мнение полиции, она должна поступать, руководствуясь законом.

maya11 24 декабря 2017 | 11:13

Долой шайку Путиных-Собяниных!. В суд надо подавать, в данном случае, на Собянина!

danko_shkoora 24 декабря 2017 | 11:19

Смотри-ка Яшин вменил новый праздник, а мы и не знали! Негодяи менты не дали Иьюше поскакать и поспевать на сцене!
Лучше бы Яшин занялся напрямую своими депутатскими делами, а то дела в Красносельском районе капут - ручки вверх от его депутатской деятельности!

liquidsky__ 24 декабря 2017 | 11:29

danko_shkoora: Причем, понял, что слился и решил все свалить на рЭжЫМ

nemo1980 24 декабря 2017 | 11:23

Илья Яшин заявил, что полиция сорвала праздник в Москве «День свободных выборов»
=======================================
Наверное просто никто не пришёл? )))

paul_2105 24 декабря 2017 | 11:24

Ну и чего ты добился, Илья? Пшик...

realtor_igor 24 декабря 2017 | 11:27

Поздравляю, мелкий. Чмошник самовлюблённый.

natalia2108 24 декабря 2017 | 12:15

realtor_igor: К чему нам выборы-вот с Яшиным ясный ответ:выбор народа презираем властями и попираем.
Неужели ещё найдутся олухи в Москве,кто потащится к мусорным урнам?

vaka257 24 декабря 2017 | 11:30

В Омске и Перми уже тоже проголосовали за Навального...

paul_2105 24 декабря 2017 | 11:39

vaka257: А также во Владике, Нвсб, Красноярске, Иркутске...

indeezjoe 24 декабря 2017 | 11:45

vaka257: Вау! Сектанты Навального уже голосуют? Видимо у них свои выборы, причем, что характерно - безальтернативные, и своя - параллельная реальность...
;-))

a_aleksandrov01_28 24 декабря 2017 | 11:53

==vaka257: В Омске и Перми уже тоже проголосовали за Навального...

++

Все сто тридцать восьмиклассников?
ПрЭлесть...

samkos 24 декабря 2017 | 11:31

Власть: "День свободных выборов ? И не мечтайте !"

indeezjoe 24 декабря 2017 | 11:38

Яшинский "праздник непослушания" ожидаемо провалился! ...
Все-таки Яшин - политический пигмей и его потолок - мелко гадить из-за спины больших дядей. После гибели Немцова прятать собственную придурковатость стало негде и она стала очевидна для всех...
Симптоматично, что даже Навальный решил отмолчаться...
;-))

vip1707 24 декабря 2017 | 11:38

М........
Без сомнения, ЧУДАКИ.

buzukin935 24 декабря 2017 | 11:44

Шо, Илюха - всрался? А Ксюхен-то - на коне! Зря штоле она тебя бросила? Лузер ты...

praded7541 24 декабря 2017 | 11:53

Слава самоотверженным красносельским муниципальным депутатам во главе с несгибаемым И.Яшиным упорно и последовательно отстаивающие свои ЧЕСТЬ, ПРАВА и законные ПОЛНОМОЧИЯ !

Позор провокатору А Венедиктову и московским чинушам, постоянно нарушающим российское законодательство, дабы доказать, что никакой власти народа, делегированной депутатам, в России не существует - вся власть принадлежит госчинушам, бессовестно трактующим "закон - что дышло, куда повернешь, туда и вышло".

Мои соболезнования честному экс-депутату Д.Гудкову, которого подставил коварный последыш Евно Фишелевича Азефа.

До встречи в Лермонтовском сквере !

serjtr 24 декабря 2017 | 12:01

Надо было Яшину опять звать Собянина, как это ещё на Абае происходило;)

(комментарий скрыт)

mikr 24 декабря 2017 | 12:27

На Эхе любят насмехаться по поводу так называемых "ножей в спину России" со стороны Запада. Интересно, а что эти насмешники сегодня могут сказать по поводу ножа в спину российских горе-оппозиционеров? Или это была не спина? Или это был не нож?

bas_ik 24 декабря 2017 | 13:30

Русофобы Яшину сорвали праздник - не пришли на праздник)))) На празднике кормить русофобов надо было))))),

nata_roo 24 декабря 2017 | 13:34

Владислав Юрьич, респект! Грамотно передернули карты, и теперь не знаешь, какого козыря - Илюшу или Диму Вы вытащите. Казалось бы, после непрохождения Гудка в Думу и оставления его в свободном полете, было очевидно, что Вы выставите квази-оппонентом Оленеводу именно Димусика: именно в такой конфигурации Дима мог бы выдвигаться в мэры. Еще более усилило уверенность в таком сценарии "избрание" мундепов-гудковцев: это придало Гудку нужную политическую тяжеловесность. Вот и Ксюха на днях высказалась в том духе, что Яшин - это мелкий бобик, а "наш товарищ" - это Димусик Свисток. Казалось бы, все говорит за Диму. Но... Дима молчит, сидит ниже травы, тише воды. А на этом фоне полной пассивности Гудка Яшин как раз набирает популярность, и то, что Вы пиарите Илюшу может говорить о прямо противоположном - квази-оппонентом Оленеводу будет Илюша, а не Дима. А почему бы и нет! Ведь сделали за неделю из посредственной недалекой ведущей политического тяжеловеса, а еще за одну неделю выработали у хомячков рефлекс спокойно и даже доброжелательно реагировать на Ксю! Вы поистине волшебник! Верю, что накачать Илюшу до уровня большего, чем у Митро и Гудка вместе взятых, Вам вполне по силам! Так победим!

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