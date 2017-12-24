Британская полиция задержала более 20 подозреваемых с помощью бесплатных подарков

В Южном Йоркшире полицейские разослали по предполагаемым адресам разыскиваемых сертификаты на праздничные наборы к рождеству. С теми, кто согласился их получить, сотрудники правоохранительных органов согласовали время доставки. Как передает The Independent, так были найдены подозреваемые в ограблении, разбое, мошенничестве, наркоторговле и сексуальных домогательствах. Причем арестован был только один, остальных отпустили с предписаниями о штрафах. Издание отмечает, что похожий метод использовали персонажи мультсериала «Симпсоны».