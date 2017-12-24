Британская полиция задержала более 20 подозреваемых с помощью бесплатных подарков
В Южном Йоркшире полицейские разослали по предполагаемым адресам разыскиваемых сертификаты на праздничные наборы к рождеству. С теми, кто согласился их получить, сотрудники правоохранительных органов согласовали время доставки. Как передает The Independent, так были найдены подозреваемые в ограблении, разбое, мошенничестве, наркоторговле и сексуальных домогательствах. Причем арестован был только один, остальных отпустили с предписаниями о штрафах. Издание отмечает, что похожий метод использовали персонажи мультсериала «Симпсоны».
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
terens 24 декабря 2017 | 10:45
Ниже пояса бьют, гады.
seryj_wolk 24 декабря 2017 | 10:50
Британские преступники тоже любят халяву и не могут перед ней устоять!
kriimsdyk 24 декабря 2017 | 10:51
Рождество с большой буквы пишется