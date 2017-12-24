Эдвард Сноуден представил мобильное приложение для защиты от слежки

Компьютерщик, который работал на АНБ США, сообщил, что программа разработана при участии организации Freedom of the Press. Сообщается, что с помощью приложения «Хэйвен» телефон будет вести скрытую видеосъемку и аудиозапись и поможет своему владельцу узнать, что было в комнате в его отсутствие.

Сноуден в настоящее время живет в России. США настаивают на его выдаче и обвиняют в шпионаже.