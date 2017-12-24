Эдвард Сноуден представил мобильное приложение для защиты от слежки
Компьютерщик, который работал на АНБ США, сообщил, что программа разработана при участии организации Freedom of the Press. Сообщается, что с помощью приложения «Хэйвен» телефон будет вести скрытую видеосъемку и аудиозапись и поможет своему владельцу узнать, что было в комнате в его отсутствие.
Сноуден в настоящее время живет в России. США настаивают на его выдаче и обвиняют в шпионаже.
Комментарии3
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ansata 24 декабря 2017 | 10:44
Да иди ты, Эдик, со своими приложениями. Лучше расскажи, какую прогу для лубянки написал.
ginbin_ 24 декабря 2017 | 10:44
ФСБ писало, Сноуден рекламирует. Как мило.
fedor_v_glaz 24 декабря 2017 | 10:55
Я что-то не понял: так защита от слежки или слежка за слежкой?