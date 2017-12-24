В  аэропорту Женевы пытались по запросу России задержать экс-премьера Украины Арсения Яценюка

Как сообщила у себя в ФБ пресс-секретарь политика Ольга Лаппо, Яценюка, прилетевшего в Швейцарию с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле, но через 10 минут разбирательств пропустили, предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете из страны. Ни одна из служб аэропорта не согласилась прокомментировать ТАСС этот инцидент. Между тем, в сообщении на сайте Нацполиции Украины говорится, что Генеральный секретариат Интерпола в Лионе признал обращение России «необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян». В России Яценюк объявлен в розыск по обвинению в участии в боевых действиях в Чечне. В марте этого года его заочно арестовал суд в Ессентуках.