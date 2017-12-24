В аэропорту Женевы пытались по запросу России задержать экс-премьера Украины Арсения Яценюка
Как сообщила у себя в ФБ пресс-секретарь политика Ольга Лаппо, Яценюка, прилетевшего в Швейцарию с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле, но через 10 минут разбирательств пропустили, предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете из страны. Ни одна из служб аэропорта не согласилась прокомментировать ТАСС этот инцидент. Между тем, в сообщении на сайте Нацполиции Украины говорится, что Генеральный секретариат Интерпола в Лионе признал обращение России «необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян». В России Яценюк объявлен в розыск по обвинению в участии в боевых действиях в Чечне. В марте этого года его заочно арестовал суд в Ессентуках.
Комментарии13
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serhio_25__ 24 декабря 2017 | 00:13
""В аэропорту Женевы пытались задержать Яценюка"" - журналисты Эха, такие эха. Яценюк сбежал от полиции? Нет, тогда его задержали и отпустили, а не пытали задержать.
makcmakc 24 декабря 2017 | 00:24
serhio_25__: да нет, просто он такой крутой, что его не задерживали, так ...побазарили. Своих не задерживают.
r88w556xl4 24 декабря 2017 | 00:31
Швейцария рада любому подонку с большими деньгами.
com30 24 декабря 2017 | 00:40
r88w556xl4:
Если у тебя есть большие деньги, значит тебя радостно примут в Швейцарии, два из двух твоих пунктов будут соответствовать.
minerr 24 декабря 2017 | 00:32
makcmakc: Он не крутой, он скользкий - даже пуля по лбу и то только поскользила. Ведь не мог он же не исполнить свое обещание.
palmcoast___ 24 декабря 2017 | 00:52
Российский чиновник-патриот, исполняющий свой семейный долг во Флориде, всегда помнит о таком же долге Родине.
archikunst 24 декабря 2017 | 00:53
Мля, ну просто жопа за жопой.
Когда же это кончится?
Даж мля яценюков уже не выдают!
Ну совсем уже сука опускают ниже сука плинтуса.
Ботокссветозарныйсветолучивый, дай команду сукерамзанунах!
point3d 24 декабря 2017 | 00:54
Была погоня! Кролик отстреливался, угнал грузовик, прорвался в аэропорт, захватил самолет и улетел...
pravdatut 24 декабря 2017 | 00:57
Власть раши давно необходимо посадить- убили тысячи людей в Чечне, в Украине, в Сирии и в РФ.
archikunst 24 декабря 2017 | 01:00
Ну Дайж наконеццц!
Порядок надож навеститьсуканах!
Шож они таксуканах над намисуканах
Так изосчренна суканаххстибайутцца!?..
Атеццрадной, Путинботокссветлокрылый,
Мордагладкаяроднаярусская,
Камманду дай, ну пжалстда?.
mppv 24 декабря 2017 | 01:02
"В аэропорту Женевы пытались ..."
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А он обернулся кроликом и ускакал?
davi__koloradov 24 декабря 2017 | 01:04
Сене просто образец снайперский винтовки Barrett представили. Которая будет сепарам на Донбасе бошки сносить.
oleg_kievlyanin 24 декабря 2017 | 01:26
Я как себе представлю выражение лица Яценюка когда ему обьясняют причину задержания, не могу удержатся от смеха. Яценюк в Чечне в 90-х! А почему не Берлускони, Лукашенко или Камерон?