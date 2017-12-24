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00:07, 24 декабря 2017

В  аэропорту Женевы пытались по запросу России задержать экс-премьера Украины Арсения Яценюка

Как сообщила у себя в ФБ пресс-секретарь политика Ольга Лаппо, Яценюка, прилетевшего в Швейцарию с  младшей дочерью, остановили на паспортном контроле, но  через 10 минут разбирательств пропустили, предупредив, что аналогичная процедура возможна и  при вылете из страны. Ни одна из служб аэропорта не согласилась прокомментировать ТАСС этот инцидент. Между тем, в  сообщении на сайте Нацполиции Украины говорится, что Генеральный секретариат Интерпола в Лионе признал обращение России «необоснованным и  отменил розыскной циркуляр россиян». В России Яценюк объявлен в розыск по обвинению в участии в боевых действиях в  Чечне. В марте этого года его заочно арестовал суд в  Ессентуках.

Комментарии

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serhio_25__ 24 декабря 2017 | 00:13

""В аэропорту Женевы пытались задержать Яценюка"" - журналисты Эха, такие эха. Яценюк сбежал от полиции? Нет, тогда его задержали и отпустили, а не пытали задержать.

makcmakc 24 декабря 2017 | 00:24

serhio_25__: да нет, просто он такой крутой, что его не задерживали, так ...побазарили. Своих не задерживают.

r88w556xl4 24 декабря 2017 | 00:31

Швейцария рада любому подонку с большими деньгами.

com30 24 декабря 2017 | 00:40

r88w556xl4:
Если у тебя есть большие деньги, значит тебя радостно примут в Швейцарии, два из двух твоих пунктов будут соответствовать.

minerr 24 декабря 2017 | 00:32

makcmakc: Он не крутой, он скользкий - даже пуля по лбу и то только поскользила. Ведь не мог он же не исполнить свое обещание.

palmcoast___ 24 декабря 2017 | 00:52



Российский чиновник-патриот, исполняющий свой семейный долг во Флориде, всегда помнит о таком же долге Родине.

archikunst 24 декабря 2017 | 00:53

Мля, ну просто жопа за жопой.
Когда же это кончится?
Даж мля яценюков уже не выдают!
Ну совсем уже сука опускают ниже сука плинтуса.
Ботокссветозарныйсветолучивый, дай команду сукерамзанунах!

point3d 24 декабря 2017 | 00:54

Была погоня! Кролик отстреливался, угнал грузовик, прорвался в аэропорт, захватил самолет и улетел...

pravdatut 24 декабря 2017 | 00:57

Власть раши давно необходимо посадить- убили тысячи людей в Чечне, в Украине, в Сирии и в РФ.

archikunst 24 декабря 2017 | 01:00

Ну Дайж наконеццц!
Порядок надож навеститьсуканах!
Шож они таксуканах над намисуканах
Так изосчренна суканаххстибайутцца!?..
Атеццрадной, Путинботокссветлокрылый,
Мордагладкаяроднаярусская,
Камманду дай, ну пжалстда?.

mppv 24 декабря 2017 | 01:02

"В аэропорту Женевы пытались ..."
=====
А он обернулся кроликом и ускакал?

davi__koloradov 24 декабря 2017 | 01:04

Сене просто образец снайперский винтовки Barrett представили. Которая будет сепарам на Донбасе бошки сносить.

oleg_kievlyanin 24 декабря 2017 | 01:26

Я как себе представлю выражение лица Яценюка когда ему обьясняют причину задержания, не могу удержатся от смеха. Яценюк в Чечне в 90-х! А почему не Берлускони, Лукашенко или Камерон?

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