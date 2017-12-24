В Петербурге пройдёт митинг памяти жертв сталинских репрессий
Акция приурочена к столетию Всероссийской Чрезвычайной Комиссии.
Инициаторами митинга выступили потомки репрессированных. Они планируют собраться после полудня в центре Петербурга – у Соловецкого камня на Троицкой площади. Как отмечают организаторы, городская администрация всё-таки согласовала митинг, но не с первого раза. Изначально в Смольном инициативной группе отказали, объяснив это тем, что у Соловецкого камня будет работать снегоуборочная техника. Между тем акция будет посвящена и актуальным событиям, которые участники митинга расценивают как политические репрессии. В частности, они вспоминают карельского историка Юрия Дмитриева, которого преследуют, по их мнению, из-за сфабрикованного дела. Напомню, Дмитриев известен как составитель Книг памяти жертв репрессий. Его обвиняют в изготовлении детской порнографии. По этой статье ему грозит до 15 лет заключения.
Всероссийский Чрезвычайный Комитет был создан 20 декабря 1917 года. Организаторы митинга считают, что современные органы госбезопасности в России выполняют те же функции, что и ВЧК.
Комментарии7
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meister_luvin 24 декабря 2017 | 00:15
успехов!
patrik40 24 декабря 2017 | 00:41
В Петербурге пройдёт митинг памяти жертв сталинских репрессий...
Эти подонки ещё хуже, чем сталинисты.
tibesti 24 декабря 2017 | 00:52
patrik40: 0
komandarm68 24 декабря 2017 | 00:46
"Те же функции..." Неплохо бы - особенно борьба с саботажем и беспризорностью )
ivan127_4 24 декабря 2017 | 00:46
В Петербурге пройдёт митинг памяти жертв сталинских репрессий
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На митинге назовут имена палачей- создателей Гулага:
Начальник - Берман Яков Матвеевич - До 1936 года Начальником Главного Управления Исправительных Трудовых Лагерей - ГУЛАГ - был комиссар III ранга Берман Матвей, а начальником Отдела НКВД СССР был еще один комиссар III ранга Берман Борис. Очевидно это был семейный подряд Берманов.
Заместитель и начальник вольно-поселенческого управления НКВД СССР - Фирин Самуил Яковлевич.
Начальник лагерей и поселений на территории Карельской АССР, одновременно начальник беломорского политического лагеря - Коган Самуил Леонидович.
Начальник лагерей и поселений Северного края - Финкельштейн.
Начальник лагерей и поселений Свердловской области - Погребинский.
Начальник лагерей и поселений Западной Сибири - Сабо.
Начальник лагерей и поселений Казахстана - Волин.
Начальник СЛОН (Соловецкого лагеря особого назначения) - Серпуховский.
Начальник Верхне-Уральского политического изолятора особого назначения - Мезнер.
hastings 24 декабря 2017 | 00:53
Кощунство какое :( Нет чтобы сходить на могилку Вождя, принести цветы, вспомнить светлые моменты его жизни. А получается, что от этих "репрессий" в итоге больше всего сам Иосиф Виссарионович и пострадал.
mixanazarov 24 декабря 2017 | 01:24
Сколько можно отделять Сталина от СССР. Это жертвы коммунистического режима .