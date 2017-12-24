В Петербурге пройдёт митинг памяти жертв сталинских репрессий...

Акция приурочена к столетию Всероссийской Чрезвычайной Комиссии.

Инициаторами митинга выступили потомки репрессированных. Они планируют собраться после полудня в центре Петербурга – у Соловецкого камня на Троицкой площади. Как отмечают организаторы, городская администрация всё-таки согласовала митинг, но не с первого раза. Изначально в Смольном инициативной группе отказали, объяснив это тем, что у Соловецкого камня будет работать снегоуборочная техника. Между тем акция будет посвящена и актуальным событиям, которые участники митинга расценивают как политические репрессии. В частности, они вспоминают карельского историка Юрия Дмитриева, которого преследуют, по их мнению, из-за сфабрикованного дела. Напомню, Дмитриев известен как составитель Книг памяти жертв репрессий. Его обвиняют в изготовлении детской порнографии. По этой статье ему грозит до 15 лет заключения.

Всероссийский Чрезвычайный Комитет был создан 20 декабря 1917 года. Организаторы митинга считают, что современные органы госбезопасности в России выполняют те же функции, что и ВЧК.