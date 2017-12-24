Алексей Навальный намерен сегодня провести собрание инициативной группы для выдвижения кандидатом в президенты.

Политик ранее рассказал, что такие собрания пройдут в 20 городах.

Для самовыдвижения Навальному необходима поддержка не менее 500 граждан, обладающих избирательным правом. То, что такие собрания пройдут в нескольких десятках городов, оппозиционер объяснил угрозой их срыва. В интервью The New Times Навальный рассказал, что в нескольких городах, в том числе и в Москве, возникали проблемы с местами для сбора инициативных групп. Саму процедуру он называет «запретительной». Впрочем, в ЦИК, несмотря на готовность принять у политика документы, ранее говорили, что Навальный не сможет участвовать в президентских выборах из-за непогашенной судимости. Там ссылались на закон о выборах. Оппозиционер же настаивает, что по Конституции имеет на это право.

Алексей Навальный в 2013 году был осужден на 5 лет условно по делу «Кировлеса». Приговор был обжалован в ЕСПЧ и отменен Верховным судом, но затем суд в Кирове снова назначил такое же наказание.