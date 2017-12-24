Алексей Навальный намерен сегодня провести собрание инициативной группы для выдвижения кандидатом в президенты.
Политик ранее рассказал, что такие собрания пройдут в 20 городах.
Для самовыдвижения Навальному необходима поддержка не менее 500 граждан, обладающих избирательным правом. То, что такие собрания пройдут в нескольких десятках городов, оппозиционер объяснил угрозой их срыва. В интервью The New Times Навальный рассказал, что в нескольких городах, в том числе и в Москве, возникали проблемы с местами для сбора инициативных групп. Саму процедуру он называет «запретительной». Впрочем, в ЦИК, несмотря на готовность принять у политика документы, ранее говорили, что Навальный не сможет участвовать в президентских выборах из-за непогашенной судимости. Там ссылались на закон о выборах. Оппозиционер же настаивает, что по Конституции имеет на это право.
Алексей Навальный в 2013 году был осужден на 5 лет условно по делу «Кировлеса». Приговор был обжалован в ЕСПЧ и отменен Верховным судом, но затем суд в Кирове снова назначил такое же наказание.
Комментарии7
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the_same_sandro__ 24 декабря 2017 | 00:05
В добрый путь.
r88w556xl4 24 декабря 2017 | 00:28
the_same_sandro__: Уголовник ломает комедию, превращая все свои действия в фарс.
patrik40 24 декабря 2017 | 00:37
Алексей Навальный в 2013 году был осужден на 5 лет условно по делу «Кировлеса». Приговор был обжалован в ЕСПЧ и отменен Верховным судом, но затем суд в Кирове снова назначил такое же наказание...
Если бы А.Навальный признался в рэкете "Кировлеса" под прикрытием Н.Белых, если бы он покаялся в преступлениях, если бы сдал Никиту Юрьевича, Петю Офицерова, помог посадить их за решётку, тогда бы я его может и поддержал. А так, он ведёт себя как настоящий этнический бандюган Кирилл Серебренников.
nikitin43 24 декабря 2017 | 00:59
patrik40: вижу ты уже решил что будешь голосовать за холуя Собчака или может за его дочь ?
serhio_25__ 24 декабря 2017 | 00:09
В психушке, среди пациентов?
Леша, тебя не взяли на выборы, успокойся уже, а то на шизу уже похоже.
komandarm68 24 декабря 2017 | 00:21
Потом он назначит себя "альтернативным президентом", будет издавать "альтернативные указы", и отмечать в блокноте тех , кто их не исполняет. Не надо мешать психопатической личности, иначе она перевозбуждается )
a_i_zhukov 24 декабря 2017 | 00:31
В шалаше или на бронепоезде?