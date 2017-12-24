Акция под названием «День свободных выборов» запланирована сегодня в Москве

Мероприятие столичные власти не согласовали. Организаторы акции отказались от разрешённого мэрией митинга на проспекте Сахарова и намерены провести её в Лермонтовском сквере.

Акцию хотят провести в формате праздника. В Лермонтовском сквере установят сцену, на мероприятие пригласят музыкантов, развернут полевую кухню и порадуют москвичей, написал в фейсбуке глава муниципального совета Красносельского района Москвы Илья Яшин. Он подал заявку на проведение мероприятия в сквере у станции Красные ворота, но мэрия отказала. Мосгорсуд запрет подтвердил. Со своей стороны, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков подал в мэрию заявку на сегодня на митинг на проспекте Сахарова, чиновники её согласовали. Но Яшин обвинил Гудкова в договорённостях с мэрией и отметил: предложенная акция позиционируется как митинг, а не праздник. И не соответствует первоначально заявленному мероприятию. В итоге Гудков заявку отозвал. СМИ в пятницу сообщали, что Яшин попросил мэрию разрешить ему акцию на проспекте Сахарова. Чиновники сказали, что никаких документов не получали. А Яшин заявил, что заявок в мэрию больше не подавал и мероприятие по-прежнему намечено в Лермонтовском сквере.

Акция намечена на 15 часов.