Акция под названием «День свободных выборов» запланирована сегодня в Москве
Мероприятие столичные власти не согласовали. Организаторы акции отказались от разрешённого мэрией митинга на проспекте Сахарова и намерены провести её в Лермонтовском сквере.
Акцию хотят провести в формате праздника. В Лермонтовском сквере установят сцену, на мероприятие пригласят музыкантов, развернут полевую кухню и порадуют москвичей, написал в фейсбуке глава муниципального совета Красносельского района Москвы Илья Яшин. Он подал заявку на проведение мероприятия в сквере у станции Красные ворота, но мэрия отказала. Мосгорсуд запрет подтвердил. Со своей стороны, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков подал в мэрию заявку на сегодня на митинг на проспекте Сахарова, чиновники её согласовали. Но Яшин обвинил Гудкова в договорённостях с мэрией и отметил: предложенная акция позиционируется как митинг, а не праздник. И не соответствует первоначально заявленному мероприятию. В итоге Гудков заявку отозвал. СМИ в пятницу сообщали, что Яшин попросил мэрию разрешить ему акцию на проспекте Сахарова. Чиновники сказали, что никаких документов не получали. А Яшин заявил, что заявок в мэрию больше не подавал и мероприятие по-прежнему намечено в Лермонтовском сквере.
Акция намечена на 15 часов.
Комментарии8
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serge_moro 24 декабря 2017 | 00:06
Надвигается полная ж-па ,обернутая в огромный фантик с красивыми словами.
Эта ж-па спешит занять главное ложе еще на 6 лет.
''Единая Россия'' аплодирует постаревшему вору-диктатору и демонстративно оглушает весь зал овациями и срежиссированным восторгом.
Страна для разврата и последующее 6-летнее ограбление готова и яростно приветствует все санкции , которые нарастают с каждым красивым словом узурпатора.
''Единая Россия'' выбрала самый простой путь,как достичь нищенского благополучия для своего населения,чтобы успеть за следующие 6 лет сократить его еще хотя бы на 2 миллиона.человек
Стране остается только надеяться ,что ''Единая Россия ''справится с задачей и не подведет своего кремлевского протеже.
patrik40 24 декабря 2017 | 00:22
Яшин обвинил Гудкова в договорённостях с мэрией и отметил: предложенная акция позиционируется как митинг, а не праздник...
Митинг - ничто, движуха - всё.
vulgaris_liberal 24 декабря 2017 | 00:07
Таки да, чтоб навальный мог провести новогодние каникулы в европке, некоторому количеству хомячков придется получить по роже и стать камерной снегурочкой. Каждому свое, как говорится :)
zapadnay 24 декабря 2017 | 00:44
Яшин - первичная власть в районе. Все делает в интересех жителей, подведомственной ему территории, а не обрыдевшей вышестоящей, которая привыкла подминать под себя все и вся.
vulgaris_liberal 24 декабря 2017 | 01:10
zapadnay: А вот судебная власть решила, что яшин не имеет права выдавать свои шкурные интересы за интересы жителей района :)
tibesti 24 декабря 2017 | 01:10
vulgaris_liberal: "каждому своё" -(В Новейшей истории фраза получила известность как надпись, сделанная немецкими нацистами над входом в концентрационный лагерь Бухенвальд). Уважаешь фашистов?
ivfn 24 декабря 2017 | 00:47
//развернут полевую кухню//
А это зачем???
Видимо //порадуют москвичей. Москвичи на халяву пожрать соберутся? Однако
alexander25101977 24 декабря 2017 | 01:11
Как же так? Недавно бортников и сам карлик объявили во всеуслышание, что сталин и его спецслужбы - настоящие патриоты, намекая на то,что уничтоженные ими люди - враги народа. Следовательно, жертвы сталинских репрессий - враги народа, согласно заявлениям кремлёвского карлика и его силовой проститутки бортникова? Какое-то расхождение народного мнения и мнения членов ОПГ "Озеро" по данному вопросу. Не порядок.