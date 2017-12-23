Несмотря на существующие разногласия, Россия и Великобритания должны вести диалог — Борис Джонсон
Несмотря на существующие разногласия, Россия и Великобритания должны вести диалог, об этом заявил Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.
Джонсон также сказал, что считает справедливым, что президент Сирии Башар Асад сохраняет свой пост до начала переходного периода. все-таки Россия сохранила его у власти, сказал министр.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 23 декабря 2017 | 23:08
Нужно короновать нацлидера, чтобы он смог на равных вести диалог с королевой.
npopekmop 23 декабря 2017 | 23:12
mikhail_spb_: Лучше уж сразу в цари морские, чтоб королева на побегушках.
i_c_e 23 декабря 2017 | 23:15
mikhail_spb_: А может уже и «божий помазанник» — Кирюша-то не зря регулярно рядом. Просто народу объявят когда и если с выборами проблемы возникнут. А пока-то можно и скромно — «избранным президентом».
ostanovka 23 декабря 2017 | 23:14
То есть, ни о чем не договорились. Лавров пошарил в карманах Джонсона и ничего информативного не нашел. Больше говорить с русскими не очки.
А диалог, оно конешно. Дело нужное.
seryj_wolk 23 декабря 2017 | 23:52
ostanovka: Диалог Запада с рфией безусловно нужен. Кто еще скажет Путину с Лавровым правду матку в глаза, не Мадуро же и не Асад? А правду послушать полезно, особенно рфским боссам, возомнившим себя небожителями.
belovnikita 23 декабря 2017 | 23:35
Кому должны?
ivan127_4 24 декабря 2017 | 00:49
Несмотря на существующие разногласия, Россия и Великобритания должны вести диалог — Борис Джонсон
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А либералы нам про изоляцию рассказывают?! Выходит врут.