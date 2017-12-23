Несмотря на существующие разногласия, Россия и Великобритания должны вести диалог — Борис Джонсон

Несмотря на существующие разногласия, Россия и Великобритания должны вести диалог, об этом заявил Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Джонсон также сказал, что считает справедливым, что президент Сирии Башар Асад сохраняет свой пост до начала переходного периода. все-таки Россия сохранила его у власти, сказал министр.