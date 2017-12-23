Власти Венесуэлы высылают из страны сразу двух высокопоставленных дипломатов
Персонами нон грата объявлены посол Бразилии и временный поверенный в делах Канады. Причиной власти называют вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.
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Персонами нон грата объявлены посол Бразилии и временный поверенный в делах Канады. Причиной власти называют вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.
Комментарии1
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aleks50 Алексей Клубников 23 декабря 2017 | 23:15
Русских не вышлют, туда же Вова в обход Воронежа бабло закидывает.