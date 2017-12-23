Полиция американского Гаррисберга застрелила злоумышленника, открывшего огонь по полицейским в центре города
Сначала мужчина пытался застрелить двух сотрудников полиции в центре города. Второе нападение он совершил через полчаса в нескольких кварталах от места первой атаки, открыв огонь по сотруднице полиции в служебном автомобиле. Женщина получила ранение. Подоспевший наряд нейтрализовал преступника. Как выяснилось 51-летний Ахмед Аминамин Эль-Мофти недавно ездил на Ближний Восток.
Комментарии13
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spbdweller 23 декабря 2017 | 23:14
51-летний Ахмед Аминамин Эль-Мофти
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На девственниц в райских садах потянуло? Причем тут полицейские?
r88w556xl4 23 декабря 2017 | 23:18
Новости из США постоянно напоминают новости Сомали или Нигера.
nikitin43 23 декабря 2017 | 23:22
r88w556xl4: больше позитива перед перевыборами.
begly_ 23 декабря 2017 | 23:22
Пора начать депортацию этих самых ахмедов, рамазанов, эль мохов..
point3d 24 декабря 2017 | 00:14
begly_: Вы расист и сионист?
viteck 24 декабря 2017 | 00:47
point3d: Скорее реалист. Смотрит на мир глазами незашоренными толерантностью и политкорректностью.
point3d 24 декабря 2017 | 00:52
viteck: Смотрит на мир глазами незашоренными толерантностью и политкорректностью значит быть расистом и сионистом :)))
Других вариантов в современном мире просто нет.
viteck 24 декабря 2017 | 00:56
point3d: ваши умозаключения интересны только вам ☺
point3d 24 декабря 2017 | 00:58
viteck: Это просто факты. Впрочем, вы сегодня уже извинялись? Если нет, не забудьте.
ivfn 23 декабря 2017 | 23:40
Это что ж получается,без суда и следствия урыли? Однако
paulik69 23 декабря 2017 | 23:58
еще одним бешеным псом меньше
ara_1 24 декабря 2017 | 00:29
Наслушался рамзанов про Большого Сатану... Сатана, однако, оказался не такой уж и "беспомощный": пристрелили собаку да и хорошо.
captainobvious 24 декабря 2017 | 00:55
ох, уж эта атмосфера ненависти, разжигаемая американскими СМИ!...