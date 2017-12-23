Полиция американского Гаррисберга застрелила злоумышленника, открывшего огонь по полицейским в центре города

Сначала мужчина пытался застрелить двух сотрудников полиции в центре города. Второе нападение он совершил через полчаса в нескольких кварталах от места первой атаки, открыв огонь по сотруднице полиции в служебном автомобиле. Женщина получила ранение. Подоспевший наряд нейтрализовал преступника. Как выяснилось 51-летний Ахмед Аминамин Эль-Мофти недавно ездил на Ближний Восток.