Самолет МЧС России доставил из Чечни в Москву женщину, пострадавшую 13 декабря при взрыве газа в доме
У нее 92% ожогов тела. Как сообщается на сайте МЧС, пациентку доставят для специализированного лечения в «Институт хирургии имени А. В. Вишневского». Взрыв газа произошел в строящемся двухэтажном доме в Гудермесском районе. В общей сложности пострадали пять человек, в том числе трое детей.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 23 декабря 2017 | 23:04
А в туристической мекке разве нет приличной больницы?
На что же тратятся миллиарды, высасываемые из Москвы?
ars322 23 декабря 2017 | 23:23
я слышал, что при ожогах свыше 70% от всего тела, человек умирает от болевого шока...
rimdim8 24 декабря 2017 | 00:12
ars322: так то у людей.. У обезьянок по-другому
paulik69 23 декабря 2017 | 23:54
а с какого бодуна чехов теперь в Москву бортами МЧС возят?
нехай ее соплеменники всем тейпом в мечетях лбы о пол побьют, глядишь и оклемается...