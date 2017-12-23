Самолет МЧС России доставил из Чечни в Москву женщину, пострадавшую 13 декабря при взрыве газа в доме

У нее 92% ожогов тела. Как сообщается на сайте МЧС, пациентку доставят для специализированного лечения в «Институт хирургии имени А. В. Вишневского». Взрыв газа произошел в строящемся двухэтажном доме в Гудермесском районе. В общей сложности пострадали пять человек, в том числе трое детей.