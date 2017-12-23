Z Архив новостей новости
5 60 6 5553
23:00, 23 декабря 2017

В  аэропорту Женевы пытались по запросу России задержать экс-премьера Украины Арсения Яценюка

Как сообщила у себя в ФБ пресс-секретарь политика Ольга Лаппо, Яценюка, прилетевшего в Швейцарию с  младшей дочерью, остановили на паспортном контроле, но  через 10 минут экс-премьера пропустили, предупредив, что аналогичная процедура возможна и  при вылете. Ни одна из служб аэропорта не согласилась прокомментировать ТАСС этот инцидент. В России Яценюк объявлен в розыск по обвинению в участии в боевых действиях в  Чечне. В марте этого года его заочно арестовал суд в  Ессентуках.

Комментарии

60

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

cyema_cyem 23 декабря 2017 | 23:04

гадят по-мелкому россиянцы. зарабатывают репутацию мелких пакостников.

oo0oo 23 декабря 2017 | 23:08

Славная новость!) Яценюк должен быть выдан России и повешен по приговору суда.

the_same_sandro__ 23 декабря 2017 | 23:10

Живым яйценюк не дастся. Якщо куля в лоб.

soviet_spy 23 декабря 2017 | 23:10

- Где сейчас находится бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк?
- Точно не знаем, но кролик всегда там, где есть капуста.

nikitin43 23 декабря 2017 | 23:12

soviet_spy: а путен где путаны ?

minerr 24 декабря 2017 | 00:00

nikitin43: У вас там, на Ленинградке, тоже свой Путин есть?

honduras_na_kolime 24 декабря 2017 | 00:07

minerr: // У вас там, на Ленинградке, тоже свой Путин есть? //
Удило, даже на здоровенную Россию одного }{уйла достаточно.
Может, по этой причине данное слово упорно не желает ставиться во множественное число?
Кстати, путриот, к тебе вопрос по сабжу: как думаешь, кто раньше убил своего первого русского - Яценюк или Кадыров?

stebinmaku 23 декабря 2017 | 23:39

soviet_spy
Это Gool это по-нашенски\\\ -- ))

budweiser23 23 декабря 2017 | 23:49

stebinmaku: есть такое слово в английском языке -"cool" , вы уж выучте...!

stebinmaku 23 декабря 2017 | 23:51

budweiser23
Да, очепятка

budweiser23 24 декабря 2017 | 00:00

stebinmaku: пяткаоче...:)

zztop1960 24 декабря 2017 | 00:03

soviet_spy: А крыса и окурок на помойке

dudergofer 23 декабря 2017 | 23:13

oo0oo: может быть, только одна проблема... В РФ нет суда.

nitinol 23 декабря 2017 | 23:16

oo0oo 23:08:
///...Яценюк должен быть выдан России и повешен по приговору суда.///

Даже вы считаете, что российский суд сделает так, как ему скажут, короче, нет в России никакого суда!

zurich_106 23 декабря 2017 | 23:25

В Швейцарии за 17 лет правления Окурка, сменилось 17 президентов.

serhio_25__ 23 декабря 2017 | 23:29

zurich_106: ""В Швейцарии за 17 лет правления Окурка, сменилось 17 президентов"" - по президенту в год? Хотя ничего удивительного, ведь президент Швейцарии нНЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВОЙ ГОСУДАРСТВА, поскольку функции главы государства выполняют коллективно все члены Федерального совета.

minerr 24 декабря 2017 | 00:10

nitinol: нет в России никакого суда!
-----------

98% жителей Украины обрадовались бы чтобы Сеню не просто арестовали по решению хоть какого-нибудь суда, да и просто расстреляли в здании аэропорта безо всякого суда.

zurich_106 23 декабря 2017 | 23:31

oo0oo: andre_klimov: Славная новость!) Яценюк должен быть выдан России и повешен по приговору суда.
------------
Только не из Швейцарии, которая сразу присоединилась к санкциям ЕС в 2014 году и регулярно усиливает их из-за аннексии Крыма и в связи с ситуацией в Украине.

captain_ 23 декабря 2017 | 23:36

Если Пуйло изберут президентом - ему будет очень трудно:
кроме управления государством, ему придется исправлять ошибки идиота предшественника.

aslanagaev 23 декабря 2017 | 23:43

captain_: ельцин, гайдар, немцов, уже сдохли вроде? но да, после их реформ разгребать еще долго..да чубайс, иванов шастает с кириенко где-то...там их ждут..и прогулы ставят!

budweiser23 23 декабря 2017 | 23:51

aslanagaev: у вас мозг завис 18 лет назад! ...Подтягивайтесь!

chomja 24 декабря 2017 | 00:03

budweiser23: Там нечему зависать.

kottigr1 23 декабря 2017 | 23:08

cyema_cyem: Теперь в Женеве вообще перестанут обращать внимание на любые российские запросы..

r88w556xl4 23 декабря 2017 | 23:13

kottigr1: Европа давно стала прибежищем жуликов и негодяев всех мастей.

andre_klimov 23 декабря 2017 | 23:14

r88w556xl4:
Но санкции понемногу исправят эту ситуацию.

kottigr1 23 декабря 2017 | 23:18

r88w556xl4: Европа давно стала прибежищем жуликов и негодяев всех мастей.
-----------------------------------------------
Ну вот теперь ЕС санкциями и пытается всех их вернуть обратно в Россию..

r88w556xl4 23 декабря 2017 | 23:20

kottigr1: Давно ли Яйцынюх россиянином стал?

kottigr1 23 декабря 2017 | 23:23

r88w556xl4: Это Ваш родственник ? Никогда не слышал такую фамилию..

npecca 23 декабря 2017 | 23:54

kottigr1: блестяще сказано!

andygo__ru 23 декабря 2017 | 23:20

r88w556xl4: "Европа давно стала прибежищем жуликов и негодяев всех мастей." ---

--- точна! Ну, там.... б... жена пескова, да и дочка его - занимается судопроизвдством... А уж других жен и детишек - и не сосчитать! ;)

Как там, кста, погода на озере Комо?

killbalafre 23 декабря 2017 | 23:47

r88w556xl4: как не странно ольгинская вша иногда бывает права, действительно вся путинская воровская кодла любой ценой пытается вывести в Европу свой украденный капитал и своих детишек

broom_bans 23 декабря 2017 | 23:18

cyema_cyem: Думаю не без этого. Только вот все они что "наши", что прочие чинуши одним дерьмом мазаны. Наворовать, продаться и пользоваться западными благами.

serhio_25__ 23 декабря 2017 | 23:23

""В аэропорту Женевы пытались задержать Яценюка "" - что значит пытались? Он сбежал что ли от полиции? Его задержали. То что его потом отпустили, это еще не значит, что не задерживали.

paulik69 23 декабря 2017 | 23:49

cyema_cyem: что хохлы, что москали — разницы ноль

odobryam_s 23 декабря 2017 | 23:05

Обобрал братец Кролик Украину и катается по миру в свое удовольствие!

kuznetsov5lavik 23 декабря 2017 | 23:10

odobryam_s: Эдакий украинский демагог. Срубил бабла на лохах и сдриснул.

spbdweller 23 декабря 2017 | 23:12

odobryam_s: Разобрались бы сначала со своими ворами.

domtrubaiiiataji 23 декабря 2017 | 23:05

Р - репутация, как только выяснили чей запрос, сразу отпустили, слопатыеды - это уже диагноз во всем мире

serhio_25__ 23 декабря 2017 | 23:25

domtrubaiiiataji: З - закон, закон не завит от репутации, а только от того, что написано в законе. Лизателям тарелок такое не понять.

pnh__ptn 23 декабря 2017 | 23:46

serhio_25__: Ж-жополиз путинский ака serhio №25

serhio_25__ 23 декабря 2017 | 23:51

pnh__ptn: П - причем тут твой бог Путин?

bun777 23 декабря 2017 | 23:05

Часовню тоже он.

nemo1980 23 декабря 2017 | 23:06

В аэропорту Женевы пытались по запросу России задержать экс-премьера Украины Арсения Яценюка
========================================
Представляю как у Сени матка до пола упала. Надо срочно вернуться и допилить проект "стена" )))

soviet_spy 23 декабря 2017 | 23:12

nemo1980: Яценюк изо всех сил пытался построить стену на границе с агрессивной Россией, но получались почему-то только виллы в Майами...

bond000007 23 декабря 2017 | 23:10

А запрос оказался слабок и тонок, видно не рос он у России с пелёнок

pasyss 23 декабря 2017 | 23:11

ну это не самолет рогоза развернули

greko 23 декабря 2017 | 23:14

Зачем в аэропорту. Женева такой город, где можно легко задержать прилетевшего Яценюка и не в аэропорту. Причём задержать насовсем. Если будет такая задача поставлена, то лучче Женевы места не сыскать. Хлоп, и уже во Франции....ну не с дочкой маленькой конечно. Это варварство уже будет. Но если одного, то почему бы и не обойтись без формальностей? Парень заслужил реально.

andygo__ru 23 декабря 2017 | 23:23

greko: "лучче Женевы места не сыскать. Хлоп, и уже во Франции..." ---

--- т.е. сразу - в гостях у дочки-мудочки Пескова?

b522 23 декабря 2017 | 23:15

Слабовато влияние России...Всего то на 10 минут и смогли задержать! Импотенты, однако. Яценюк продолжает путешествовать.

ac_dc 23 декабря 2017 | 23:18

Суд в Ессентуках...
Ниче се...
А што он там делает?

vladimirbelarus 23 декабря 2017 | 23:24

Мелкая мстительность характерна для мелких жуликов, таких, как Путин.

xeipetrov 23 декабря 2017 | 23:26

Арсения беречь надо. Он ещё может пригодиться ахентам кремля в "поднятии экономики" Украины.

komandarm68 23 декабря 2017 | 23:27

Но обосраться-то он всяко успел...))

dekadik 23 декабря 2017 | 23:28

Яценюк и боевые действия, этот дрищ даже оружие в руках не держал...маразм какой то...

polba 23 декабря 2017 | 23:38

dekadik: Ну... некоторое время в хохляндии обретался и даже был популярен на телевидении Савик Шустер. Персонаж тоже вида вовсе не шварцнигерского. Однако, свой трудовой путь Савик начинал в Афганистане, по заданию ЦРУ, вместе с душманами-исламистами выпуская и распространяя среди дехкан фальшивые номера "Красной Звезды".

mlt1986m2 24 декабря 2017 | 00:09

dekadik: // Яценюк и боевые действия, этот дрищ даже оружие в руках не держал...маразм какой то..//
...

Во ! Чуть хвост прищемили , так и сразу природный вселенский хохловслип
- А нас то... за шо ? - Амыжедети !

А как же - железный комендант ! майдану ?

Уже не свидомно ?

vulgaris_liberal 23 декабря 2017 | 23:50

Кстати, хохи, а почему вы яценюка зовете министром-камикадзе? Обычно камикадзе погибал сам и топил вражеский корабль, а хитрый сеня утопил свою хохол-орду, а сам съехал на историческую родину тратить заработанный за год миллиард $

(комментарий скрыт)

eyjafjallajoekull 23 декабря 2017 | 23:58

Что-то в мире явно перевернулось: преследуют добропорядочных людей, при этом коррупционеры, пропагандисты (уголовная статья-растлители умов), сепаратисты и др, передвигаются без всяких проблем.

jblack2 24 декабря 2017 | 00:05

10-минутная задержка Яценюка на паспортном контроле - это, типа попытка его задержать???
Ну не смешите мои подковы!
Это скорее смахивает на изощренный троллинг российских правоохранителей.

terens 24 декабря 2017 | 00:10

теперь яценюк из Швейцарии на лыжах поедет.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 20 декабря Поздравить…

5 397 6 6116 20.12
Kэхо москвы, общество, день рождения, праздники, события
Блоги

Рождённые 22 декабря Поздравить…

5 374 6 6130 22.12
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 19 декабря Поздравить…

5 377 6 7726 19.12
Kэхо москвы, общество, день рождения, праздники, события
Блоги

Рожденные 18 декабря Поздравить…

5 387 6 9330 18.12
Kэхо москвы, общество, день рождения, праздники, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ложная интерпретация Людей на Юго-Востоке, с точки зрения американоукраинцев, либо вовсе нет — пустынная окулированная территория, подлежащая огневой зачистке, либо они порабощены и зомбированы, поэтому, опять же, их нужно срочно вызволять из неволи ракетными установками…

5 142 6 6145 23.12
Kукраина, рф, сша, оружие, конфликты, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необратимость перемен Владимир Путин: Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необратимость перемен Ничто так не подрывает стабильность и не крадёт ресурс развития как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина…

5 213 6 13430 23.12
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы, видео, события
Новости

Минфин США ввел новый санкционный список в рамках борьбы с организованной преступностью В него вошли 10 криминальных авторитетов из России и стран бывшего СССР, а также две компании…

5 111 6 30131
Блоги

+ «Всегда были настоящими государственниками и патриотами» «Всегда были настоящими государственниками и патриотами» Речь Владимира Путина на торжественном вечере, посвящённом Дню работника органов безопасности…

5 114 6 8369 21.12
8читать ;смотреть
Kфсб, общество, силовики, путин, видео, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Бойкот выборов, как «назло маме уши отморожу» Чем успешнее призыв к бойкоту президентских выборов, тем больший процент голосов получит Путин…

5 208 6 15491 18.12
Kполитика, власть, выборы, мнения
Интервью Особое мнение

Виктор Ерофеев гость: Виктор Ерофеев писатель

Если Путин уходит от власти по какой-то причине послезавтра, то народ тоже все 80% передает другому начальнику. Это любовь к начальнику, потому что это перенос ответственности на начальник

5 256 6 20775 20.12
#слушать 39:19 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Kполитика, власть, творчество, видео
Блоги

+ Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади В матче Ночной хоккейной лиги…

5 324 6 26874 23.12
8читать ;смотреть
Kфото, видео, путин, спорт, хоккей, события
Блоги

ПАРНАС

Продолжатели черного дела Миллионы наших соотечественников были морально и физически искалечены в тюрьмах и лагерях НКВД-КГБ. До развала СССР КГБ продолжал нещадно подавлять свободомыслие , не гнушаясь ни убийством, ни провокацией…

5 73 6 6440 20.12
Kфсб, история, ссср, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Удар по Евросоюзу Это тот случай, когда «евродемократам» должно быть не грешно поинтересоваться опытом России, научившейся блестяще решать проблемы сохранения этнического и культурного многообразия…

5 116 6 10235 22.12
Kевросоюз, испания, каталония, политика, сепаратизм, конфликты, мнения
Новости

Вслед за Рамзаном Кадыровым депутаты чеченского парламента в полном составе покинут Instagram Об этом сообщает пресс-служба регионального заксобрания…

5 70 6 6195
Новости

Алексей Навальный опроверг сообщения о своей гибели Сразу в нескольких сообществах в социальной сети «ВКонтакте» появились сообщения о том, что политик якобы был убит…

5 100 6 8900
Блоги

Рамзан Кадыров: Я могу гордиться, если неугоден спецслужбам США США не могут мне простить, что посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористками, среди которых были выкормыши американских спецслужб…

5 156 6 14407 20.12
Kсша, чечня, санкции, события

Популярное за неделю

Новости

Дочь бывшего замглавы МЧС России отчиталась о почти двух десятках квартир, которые находятся у неё в собственности Площадь всей недвижимости превышает тысячу квадратных метров…

5 72 6 15988
Интервью Разворот

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Конфликт вокруг митинга 24 декабря Не надо думать, что человек, который отстаивает демократические взгляды, всегда будет честным политиком. Яшин поступил нечестно по отношение к Гудкову…

5 105 6 114025 20.12
#слушать 19:12 8читать ;смотреть $скачать 4.4 МБ
Kяшин, гудков, митинги, политика, видео, передачи
Голосование
Было бы честно не регистрировать Владимира Путина на предстоящих президентских выборах?
5 143 6 21642 20.12
Блоги

Александр Минкин журналист

Общий сукин сын (Письма президенту) Г-н президент, это настоящий скандал. На показания такого свидетеля полагаться невозможно. Если бы этот тип давал показания в уголовном суде, то ему неизбежно пришлось бы пройти психолого-психиатрическую экспертизу…

5 218 6 300410 17.12
Kпутин, олимпиада-2018, государство, власть, допинг, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство ксюшануть Искусство ксюшануть Непонятная ошибка, которая отбросила Ксению из кандидата в президенты обратно в «Ксюши»...

5 190 6 211537 18.12
Kвидео, политика, власть, собчак, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6553049
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3193245

Сегодня в эфире