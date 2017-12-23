В аэропорту Женевы пытались по запросу России задержать экс-премьера Украины Арсения Яценюка
Как сообщила у себя в ФБ пресс-секретарь политика Ольга Лаппо, Яценюка, прилетевшего в Швейцарию с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле, но через 10 минут экс-премьера пропустили, предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете. Ни одна из служб аэропорта не согласилась прокомментировать ТАСС этот инцидент. В России Яценюк объявлен в розыск по обвинению в участии в боевых действиях в Чечне. В марте этого года его заочно арестовал суд в Ессентуках.
Комментарии60
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cyema_cyem 23 декабря 2017 | 23:04
гадят по-мелкому россиянцы. зарабатывают репутацию мелких пакостников.
oo0oo 23 декабря 2017 | 23:08
Славная новость!) Яценюк должен быть выдан России и повешен по приговору суда.
the_same_sandro__ 23 декабря 2017 | 23:10
Живым яйценюк не дастся. Якщо куля в лоб.
soviet_spy 23 декабря 2017 | 23:10
- Где сейчас находится бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк?
- Точно не знаем, но кролик всегда там, где есть капуста.
nikitin43 23 декабря 2017 | 23:12
soviet_spy: а путен где путаны ?
minerr 24 декабря 2017 | 00:00
nikitin43: У вас там, на Ленинградке, тоже свой Путин есть?
honduras_na_kolime 24 декабря 2017 | 00:07
minerr: // У вас там, на Ленинградке, тоже свой Путин есть? //
Удило, даже на здоровенную Россию одного }{уйла достаточно.
Может, по этой причине данное слово упорно не желает ставиться во множественное число?
Кстати, путриот, к тебе вопрос по сабжу: как думаешь, кто раньше убил своего первого русского - Яценюк или Кадыров?
stebinmaku 23 декабря 2017 | 23:39
soviet_spy
Это Gool это по-нашенски\\\ -- ))
budweiser23 23 декабря 2017 | 23:49
stebinmaku: есть такое слово в английском языке -"cool" , вы уж выучте...!
stebinmaku 23 декабря 2017 | 23:51
budweiser23
Да, очепятка
budweiser23 24 декабря 2017 | 00:00
stebinmaku: пяткаоче...:)
zztop1960 24 декабря 2017 | 00:03
soviet_spy: А крыса и окурок на помойке
dudergofer 23 декабря 2017 | 23:13
oo0oo: может быть, только одна проблема... В РФ нет суда.
nitinol 23 декабря 2017 | 23:16
oo0oo 23:08:
///...Яценюк должен быть выдан России и повешен по приговору суда.///
Даже вы считаете, что российский суд сделает так, как ему скажут, короче, нет в России никакого суда!
zurich_106 23 декабря 2017 | 23:25
В Швейцарии за 17 лет правления Окурка, сменилось 17 президентов.
serhio_25__ 23 декабря 2017 | 23:29
zurich_106: ""В Швейцарии за 17 лет правления Окурка, сменилось 17 президентов"" - по президенту в год? Хотя ничего удивительного, ведь президент Швейцарии нНЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВОЙ ГОСУДАРСТВА, поскольку функции главы государства выполняют коллективно все члены Федерального совета.
minerr 24 декабря 2017 | 00:10
nitinol: нет в России никакого суда!
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98% жителей Украины обрадовались бы чтобы Сеню не просто арестовали по решению хоть какого-нибудь суда, да и просто расстреляли в здании аэропорта безо всякого суда.
zurich_106 23 декабря 2017 | 23:31
oo0oo: andre_klimov: Славная новость!) Яценюк должен быть выдан России и повешен по приговору суда.
------------
Только не из Швейцарии, которая сразу присоединилась к санкциям ЕС в 2014 году и регулярно усиливает их из-за аннексии Крыма и в связи с ситуацией в Украине.
captain_ 23 декабря 2017 | 23:36
Если Пуйло изберут президентом - ему будет очень трудно:
кроме управления государством, ему придется исправлять ошибки идиота предшественника.
aslanagaev 23 декабря 2017 | 23:43
captain_: ельцин, гайдар, немцов, уже сдохли вроде? но да, после их реформ разгребать еще долго..да чубайс, иванов шастает с кириенко где-то...там их ждут..и прогулы ставят!
budweiser23 23 декабря 2017 | 23:51
aslanagaev: у вас мозг завис 18 лет назад! ...Подтягивайтесь!
chomja 24 декабря 2017 | 00:03
budweiser23: Там нечему зависать.
kottigr1 23 декабря 2017 | 23:08
cyema_cyem: Теперь в Женеве вообще перестанут обращать внимание на любые российские запросы..
r88w556xl4 23 декабря 2017 | 23:13
kottigr1: Европа давно стала прибежищем жуликов и негодяев всех мастей.
andre_klimov 23 декабря 2017 | 23:14
r88w556xl4:
Но санкции понемногу исправят эту ситуацию.
kottigr1 23 декабря 2017 | 23:18
r88w556xl4: Европа давно стала прибежищем жуликов и негодяев всех мастей.
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Ну вот теперь ЕС санкциями и пытается всех их вернуть обратно в Россию..
r88w556xl4 23 декабря 2017 | 23:20
kottigr1: Давно ли Яйцынюх россиянином стал?
kottigr1 23 декабря 2017 | 23:23
r88w556xl4: Это Ваш родственник ? Никогда не слышал такую фамилию..
npecca 23 декабря 2017 | 23:54
kottigr1: блестяще сказано!
andygo__ru 23 декабря 2017 | 23:20
r88w556xl4: "Европа давно стала прибежищем жуликов и негодяев всех мастей." ---
--- точна! Ну, там.... б... жена пескова, да и дочка его - занимается судопроизвдством... А уж других жен и детишек - и не сосчитать! ;)
Как там, кста, погода на озере Комо?
killbalafre 23 декабря 2017 | 23:47
r88w556xl4: как не странно ольгинская вша иногда бывает права, действительно вся путинская воровская кодла любой ценой пытается вывести в Европу свой украденный капитал и своих детишек
broom_bans 23 декабря 2017 | 23:18
cyema_cyem: Думаю не без этого. Только вот все они что "наши", что прочие чинуши одним дерьмом мазаны. Наворовать, продаться и пользоваться западными благами.
serhio_25__ 23 декабря 2017 | 23:23
""В аэропорту Женевы пытались задержать Яценюка "" - что значит пытались? Он сбежал что ли от полиции? Его задержали. То что его потом отпустили, это еще не значит, что не задерживали.
paulik69 23 декабря 2017 | 23:49
cyema_cyem: что хохлы, что москали — разницы ноль
odobryam_s 23 декабря 2017 | 23:05
Обобрал братец Кролик Украину и катается по миру в свое удовольствие!
kuznetsov5lavik 23 декабря 2017 | 23:10
odobryam_s: Эдакий украинский демагог. Срубил бабла на лохах и сдриснул.
spbdweller 23 декабря 2017 | 23:12
odobryam_s: Разобрались бы сначала со своими ворами.
domtrubaiiiataji 23 декабря 2017 | 23:05
Р - репутация, как только выяснили чей запрос, сразу отпустили, слопатыеды - это уже диагноз во всем мире
serhio_25__ 23 декабря 2017 | 23:25
domtrubaiiiataji: З - закон, закон не завит от репутации, а только от того, что написано в законе. Лизателям тарелок такое не понять.
pnh__ptn 23 декабря 2017 | 23:46
serhio_25__: Ж-жополиз путинский ака serhio №25
serhio_25__ 23 декабря 2017 | 23:51
pnh__ptn: П - причем тут твой бог Путин?
bun777 23 декабря 2017 | 23:05
Часовню тоже он.
nemo1980 23 декабря 2017 | 23:06
В аэропорту Женевы пытались по запросу России задержать экс-премьера Украины Арсения Яценюка
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Представляю как у Сени матка до пола упала. Надо срочно вернуться и допилить проект "стена" )))
soviet_spy 23 декабря 2017 | 23:12
nemo1980: Яценюк изо всех сил пытался построить стену на границе с агрессивной Россией, но получались почему-то только виллы в Майами...
bond000007 23 декабря 2017 | 23:10
А запрос оказался слабок и тонок, видно не рос он у России с пелёнок
pasyss 23 декабря 2017 | 23:11
ну это не самолет рогоза развернули
greko 23 декабря 2017 | 23:14
Зачем в аэропорту. Женева такой город, где можно легко задержать прилетевшего Яценюка и не в аэропорту. Причём задержать насовсем. Если будет такая задача поставлена, то лучче Женевы места не сыскать. Хлоп, и уже во Франции....ну не с дочкой маленькой конечно. Это варварство уже будет. Но если одного, то почему бы и не обойтись без формальностей? Парень заслужил реально.
andygo__ru 23 декабря 2017 | 23:23
greko: "лучче Женевы места не сыскать. Хлоп, и уже во Франции..." ---
--- т.е. сразу - в гостях у дочки-мудочки Пескова?
b522 23 декабря 2017 | 23:15
Слабовато влияние России...Всего то на 10 минут и смогли задержать! Импотенты, однако. Яценюк продолжает путешествовать.
ac_dc 23 декабря 2017 | 23:18
Суд в Ессентуках...
Ниче се...
А што он там делает?
vladimirbelarus 23 декабря 2017 | 23:24
Мелкая мстительность характерна для мелких жуликов, таких, как Путин.
xeipetrov 23 декабря 2017 | 23:26
Арсения беречь надо. Он ещё может пригодиться ахентам кремля в "поднятии экономики" Украины.
komandarm68 23 декабря 2017 | 23:27
Но обосраться-то он всяко успел...))
dekadik 23 декабря 2017 | 23:28
Яценюк и боевые действия, этот дрищ даже оружие в руках не держал...маразм какой то...
polba 23 декабря 2017 | 23:38
dekadik: Ну... некоторое время в хохляндии обретался и даже был популярен на телевидении Савик Шустер. Персонаж тоже вида вовсе не шварцнигерского. Однако, свой трудовой путь Савик начинал в Афганистане, по заданию ЦРУ, вместе с душманами-исламистами выпуская и распространяя среди дехкан фальшивые номера "Красной Звезды".
mlt1986m2 24 декабря 2017 | 00:09
dekadik: // Яценюк и боевые действия, этот дрищ даже оружие в руках не держал...маразм какой то..//
...
Во ! Чуть хвост прищемили , так и сразу природный вселенский хохловслип
- А нас то... за шо ? - Амыжедети !
А как же - железный комендант ! майдану ?
Уже не свидомно ?
vulgaris_liberal 23 декабря 2017 | 23:50
Кстати, хохи, а почему вы яценюка зовете министром-камикадзе? Обычно камикадзе погибал сам и топил вражеский корабль, а хитрый сеня утопил свою хохол-орду, а сам съехал на историческую родину тратить заработанный за год миллиард $
eyjafjallajoekull 23 декабря 2017 | 23:58
Что-то в мире явно перевернулось: преследуют добропорядочных людей, при этом коррупционеры, пропагандисты (уголовная статья-растлители умов), сепаратисты и др, передвигаются без всяких проблем.
jblack2 24 декабря 2017 | 00:05
10-минутная задержка Яценюка на паспортном контроле - это, типа попытка его задержать???
Ну не смешите мои подковы!
Это скорее смахивает на изощренный троллинг российских правоохранителей.
terens 24 декабря 2017 | 00:10
теперь яценюк из Швейцарии на лыжах поедет.