В новой московской антидопинговой лаборатории будут трудиться сотрудники лаборатории, работавшие при Минспорте

В новой московской антидопинговой лаборатории при МГУ будут трудиться преимущественно сотрудники лаборатории, работавшие при Минспорте. Как отметил ректор МГУ Виктор Садовничий, это согласовано с Всемирным антидопинговым агентством.

Еще летом Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании национальной антидопинговой лаборатории при МГУ. Взамен той, чья работа была приостановлена ВАДА еще в 2015-м году. Напомню, что именно деятельность Московской антидопинговой Лаборатории стала причиной крупного скандала с допингом в российском спорте. А ее руководитель Григорий Родченков укрылся в США.

Как заявил РИА Новости ректор Университета, мы согласовали с WADA, что в значительной степени это будут сотрудники той лаборатории, которые работали и хорошо квалифицированы в Минспорте. А вот руководителем лаборатории, по словам Садовничего, скорее всего, станет иностранный специалист.

Как отметил министр спорта Павел Колобков, Московская антидопинговая лаборатория при МГУ будет иметь большую пропускную способность и сможет обеспечить не только российских спортсменов, но и зарубежных.