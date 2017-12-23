В новой московской антидопинговой лаборатории будут трудиться сотрудники лаборатории, работавшие при Минспорте
В новой московской антидопинговой лаборатории при МГУ будут трудиться преимущественно сотрудники лаборатории, работавшие при Минспорте. Как отметил ректор МГУ Виктор Садовничий, это согласовано с Всемирным антидопинговым агентством.
Еще летом Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании национальной антидопинговой лаборатории при МГУ. Взамен той, чья работа была приостановлена ВАДА еще в 2015-м году. Напомню, что именно деятельность Московской антидопинговой Лаборатории стала причиной крупного скандала с допингом в российском спорте. А ее руководитель Григорий Родченков укрылся в США.
Как заявил РИА Новости ректор Университета, мы согласовали с WADA, что в значительной степени это будут сотрудники той лаборатории, которые работали и хорошо квалифицированы в Минспорте. А вот руководителем лаборатории, по словам Садовничего, скорее всего, станет иностранный специалист.
Как отметил министр спорта Павел Колобков, Московская антидопинговая лаборатория при МГУ будет иметь большую пропускную способность и сможет обеспечить не только российских спортсменов, но и зарубежных.
Комментарии9
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batment 23 декабря 2017 | 22:11
Разоблаченным жуликам главное - пережить первую волну...
seryj_wolk 23 декабря 2017 | 22:19
batment: Переставляют кровати, а обслуживающий персонал тот же. Ждем серии следующего сезрна с полным комплектом:это не мы, истериками и проклятиями. Ведь рожденные ползать летать не могут, а патологические лгуны правды не приемлют.
a_i_zhukov 23 декабря 2017 | 23:07
Еще немного (XII.2017), еще чуть-чуть и...
МОК из ВАДА ОТМЕНИТ РОССИЙСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ... КУПЮРЫ И МОНЕТЫ!
Посчитав, что они были сделаны с помощью ДОПИНГА!
А?
mikhail_spb_ 23 декабря 2017 | 22:12
Да кто же теперь поверит этому жулью из росгосдопинга?
neon001 23 декабря 2017 | 22:16
создадут целую науку по подмене мочи?
gvs 23 декабря 2017 | 22:16
Минспорт переиминовать в Миндопинг )))
nigelliri56 23 декабря 2017 | 22:44
"...А вот руководителем лаборатории, по словам Садовничего, скорее всего, станет иностранный специалист...."
Одного иностранного специалиста будет явно недостаточно. Россиян можно брать разве что на должности помощников младших лаборантов.
edun1952 23 декабря 2017 | 22:50
Ломонососову и не снилось, что моча основа фундаментальной науки. Знал бы - писал бы в пробирки.
forward 23 декабря 2017 | 22:56
Сотрудники те же.. Той же службы?