Дочь бывшего замглавы МЧС России отчиталась о почти двух десятках квартир, которые находятся у неё в собственности

Площадь всей недвижимости превышает тысячу квадратных метров.

Юлия Беляева – петербургский муниципальный депутат и дочь генерала МЧС Беляева – опубликовала сведения о доходах. В декларации, которую представил её муниципальный округ, числятся 19 квартир – 17 из них в личной собственности. Самая большая квартира занимает около 250 квадратных метров. Помимо недвижимости, в декларации указано сразу несколько автомобилей: две машины марки Mercedes-Benz, Land Rover и Range Rover. При этом Юлия Беляева – дочь бывшего заместителя главы МЧС России Леонида Беляева. Про склонность его семьи к коллекционированию квартир ранее уже сообщала антикоррупционная организация «Трансперенси Интернешнл». Впрочем, ещё год назад в собственности дочери Беляева было на семь квартир меньше. В связи с этим «Трансперенси» просила проверить неформальные связи генерал-лейтенанта с застройщиками жилья. Несмотря на то, что ранее Беляев занимал в Петербурге должность главного инспектора по пожарному надзору, а его подчиненные, как считают в «Трансперенси», участвовали в приемке строящихся домов, антимонопольная служба нарушений не выявила.



Заместитель главы МЧС России Леонид Беляев покинул свой пост в прошлом году.