Дочь бывшего замглавы МЧС России отчиталась о почти двух десятках квартир, которые находятся у неё в собственности
Площадь всей недвижимости превышает тысячу квадратных метров.
Юлия Беляева – петербургский муниципальный депутат и дочь генерала МЧС Беляева – опубликовала сведения о доходах. В декларации, которую представил её муниципальный округ, числятся 19 квартир – 17 из них в личной собственности. Самая большая квартира занимает около 250 квадратных метров. Помимо недвижимости, в декларации указано сразу несколько автомобилей: две машины марки Mercedes-Benz, Land Rover и Range Rover. При этом Юлия Беляева – дочь бывшего заместителя главы МЧС России Леонида Беляева. Про склонность его семьи к коллекционированию квартир ранее уже сообщала антикоррупционная организация «Трансперенси Интернешнл». Впрочем, ещё год назад в собственности дочери Беляева было на семь квартир меньше. В связи с этим «Трансперенси» просила проверить неформальные связи генерал-лейтенанта с застройщиками жилья. Несмотря на то, что ранее Беляев занимал в Петербурге должность главного инспектора по пожарному надзору, а его подчиненные, как считают в «Трансперенси», участвовали в приемке строящихся домов, антимонопольная служба нарушений не выявила.
Заместитель главы МЧС России Леонид Беляев покинул свой пост в прошлом году.
Комментарии72
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kp6ic 23 декабря 2017 | 22:50
86% ап стену с разбегу за таких. ничего не поделаешь.
alshatrs 23 декабря 2017 | 22:52
ещё одна "истиная патриотка"
sydnyden 23 декабря 2017 | 22:54
Так у ВШи тоже с десяток квартир
и ни кто не возмущается...
sadda 23 декабря 2017 | 23:09
Как же они уверены в своей безнаказонности. Гниды.
yuriykyvich 23 декабря 2017 | 23:17
По-моему ему надо вместе с дочерью срочно обратится к психиатру.
Хотя схема известна. В начале "нулевых", когда еще питерское ворье не так загадила Москву ("Питерское", это не только выходцы из этого мерзкого города, построенного на костях и принесшие России неисчислимые бедствия, начиная с вооруженного переворота 1917, и всего последующего за этим), но и "дружбаны" и "собутыльники" этих же самых, но из других регионов России (взять того же "Оленевода"). Ну так вот, в начале "нулевых" квартиру в Москве, хорошую "двушку" в пределах 3-го кольца, можно было купить в пределах 30 тысяч (долларов, естественно). Потом "понаехали"эти, "эффективные менеджеры", и цены на жилье стремительно поползли вверх. А для этих уродов покупка недвижимости является одним из немногих источников легализации наворованного "бабла". Они слишком "мелко" плавают дабы покупать себе особняки на Лазурном Берегу, или в той же Испании.
piter_ug 23 декабря 2017 | 23:17
Хроническая клептомания с квартирным уклоном.
neyexo 23 декабря 2017 | 23:26
piter_ug: а как там с налогами на кварттиры? платит ли?
na555 24 декабря 2017 | 00:11
neyexo: И еще, заплатила налог на заработанные деньги?
ruderpost 24 декабря 2017 | 00:52
neyexo: ну вы даёте право! с такими квартирами да ещё налог платить
buva53 23 декабря 2017 | 23:19
ФАС которую возглавляет видный ЯБЛОЧНИК и зам Явлинского Артемьев, "нарушений не обнаружило"...
dudergofer 23 декабря 2017 | 23:19
Какая трудяга, вся в папу. В РФ все офицеры и их дети так трудятся ? Велика страна! Если дочь обычного пожарника имеет столько квартир, что тогда говорить о детях мясников...
ltric 24 декабря 2017 | 00:12
Пожарники мясников проверяют, а не наоборот. В результате, у мясника квартир много не бывает, зато он редко горит. Торжество принципа справедливости.
И вообще, чего пристали. Он от пожаров наверное намного больше квартир спас. Хотя ...
yuriykyvich 24 декабря 2017 | 00:19
dudergofer: Мог бы вам рассказать про "пожарника", но, если честно, то боюсь, он еще "трудится" на поприще подписания разрешительных документов на всякие там "стройки-перестройки", копит свои денежки на апартаменты в Болгарии, а мне еще внука растить. Ну а суть проста, если во время очередного пожара погибнет десяток-другой людей, но ведь его может и не быть, а может он и произойдет когда этот "пожарник", подписавший разрешение на перепланировку, уже давно станет гражданином другой страны... то с кого "взятки"?
А вот насчет "мясников" не надо. Это в СССР, в эпоху тотального дефицита они были "Королями", а сейчас - обыкновенные торговцы на рынке.
yuriykyvich 24 декабря 2017 | 00:34
dudergofer: И еще одно, КАК наши чиновники становятся долларовыми миллионерами, всего лишь. Причем все абсолютно на "законных" основаниях.
Без фамилий. "Табуреткин" продает выведенные из юрисдикции МО сколько-то там гектаров земли в Одинцовском районе Московской области (самая дорогая земля), и некто, скупает эти гектары по кадастровой стоимости, за три копейки. Дальше следует небольшой "кульбит", и земля переводится в разряд для строительства, на ПМЖ (очередного котеджного поселка). Тут же каждая "сотка" возрастает в своей цене чуть ли не в МИЛЛИОН (!!!) раз. Но ведь все сделано по "Закону".
spbdweller 23 декабря 2017 | 23:20
Все прогрессивно мыслящие люди должны понимать, что это - плата за стабильность, суверенитет, защиту от внешних и внутренних врагов, территориальную целостность, за многополярный мир, в котором один полюс принадлежит Путину, суверенную демократию, крымнаш и прочая, прочая, прочая.
ltric 24 декабря 2017 | 00:14
spbdweller: Можно одним словом: жопанаша.
dekadik 23 декабря 2017 | 23:21
Она не причём, если бы у неё папа был водитель маршрутки, то она бы жила в общаге в комнате площадью 6 кв.м
nl_2010_ 23 декабря 2017 | 23:26
Как права была Света Курицына, когда говорила о том, что "они подняли экономику, мы стали более лучше одеваться… и не было того, что сейчас! Это очень большие достижения. В сельском хозяйстве очень хорошо....
И вот Юлия Беляева -это тот самый пример наших успехов в экономике...А вы либеройдные хомячки обламываете свои
ядовитые зубки в бессильной пиндосовской злобе о Land Rover настоящего патриота России!!!
Да здравствует великий Владимир Владимирович Путин, благодаря гребле на галерах которого, Юлия Беляева решила свои жилищные проблемы!!!! Ура, товарищи, ура!!!
yuriykyvich 23 декабря 2017 | 23:31
И еще, по-поводу недвижимости. Если мне, допустим, завтра предложат особняк на "Рублевке", я от него откажусь (что бы там жить, разве что сдавать в аренду), просто по тому что для его содержания потребуются не одна тысяча долларов в месяц. А вот теперь представьте, сколько нужно времени и сил, дабы просто пыль с этих тысяч метров протереть. Очевидно что девушка сдает эти квартиры в аренду, интересно, а налоги то она платит? Есть большое подозрение что нет (воровская натура).
agriment 23 декабря 2017 | 23:46
yuriykyvich: 23:31 "..налоги то она платит?"
- Скорее налог на имущество платит как за ветхое жильё - сущие копейки.
От аренды, конечно же, не платит. Арендует тот же МЧС исправно выкачивая из бюджета, наполняя карман "девушки"
valia47 23 декабря 2017 | 23:35
Правильно говорить ельцинско-путинское ворье, а не путинское.
paulik69 24 декабря 2017 | 00:00
непосильным, ой непосильным трудом...
вот кому надо восемь лет каторги да с конфискацией!
bazooka 24 декабря 2017 | 00:01
Если в Москве есть ещё такие "квартиробогатые" девицы, то в среднем, как температура по больнице, каждый москвич уже имеет собственное жильё.
А с учётом доходов Сечина и его шайки, и неплохую зарплату тоже...)
npecca 24 декабря 2017 | 00:01
А вы думали, только у Чайки дети талантливые?
alalrom 24 декабря 2017 | 00:04
Наши дети должны служить в армии чтобы защищать её и ей подобных, безусловно честных и патриотичный россиян путинской эпохи
ruderpost 24 декабря 2017 | 00:50
богааатая невеста.