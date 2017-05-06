Вооружение из США необходимо Украине не для наступления, а для самообороны и защиты мирного населения
Об этом у себя в ФБ заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, принципиальное и долгожданное решение американской администрации начать поставки летального оружия Киеву накануне ему подтвердил по телефону госсекретарь Рекс Тиллерсон. Ранее телеканал ABC не исключил, что Дональд Трамп может одобрить поставки украинским властям и противотанковых ракетных комплексов Javelin, но на это потребуется согласие Конгресса.
Вопрос о её поставке уже давно обсуждается в Штатах, поскольку она может оказать значительное влияние в случае возобновления конфликта с непризнанными республиками, — сказал «Эху Москвы» военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр.
Фельгенгауэр добавил, что даже если сейчас украинцам привезут немного установок, то они обучатся, и в случае конфликта по воздуху им могут доставить больше.
Комментарии81
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doorin 23 декабря 2017 | 22:06
Американский сенатор Джон Маккейн и Курт Волкер
на брифинге для прессы заявили, что в соответствии
с подписанными минскими договоренностями, USA начали
масштабные поставки наступательных вооружений в Украину.
"Все это делается строго в соответствии с п.1
подписанных минских соглашений, которые
лично передал в сенат USA президент Порошенко"-
заметили в итоге Джон и Курт.
soviet_spy 23 декабря 2017 | 22:07
Моня звонит из Израиля другу в Одессу:
- Сеня, что там у вас творится?
- Да Украина немножко воюет с Россией…
- Ну и что, есть потери?
- Да, есть... Украина потеряла Крым, пару областей, несколько самолётов и вертолётов, танков, БМП, разного там оружия, прилично народу и...
- А что потеряли русские?
- Моня, ты не поверишь, русские на войну ещё так и не приехали...
captain_ 23 декабря 2017 | 22:38
Хороший рашист - это мёртвый рашист!
mjolner655 23 декабря 2017 | 23:05
captain_:
Пока не убьют всех свидомых лохло придурков, притравленных на русских и Россию - порядка на территории б.УССР не будет.
ostapbey 23 декабря 2017 | 23:13
mjolner655: вау!,
И известно чего ты боишься от украинцев!!
ДАЖЕ:-):-):-)
mjolner655 23 декабря 2017 | 23:16
ostapbey:
Вас, придурков, наскакавших себе покращений не боятся, а сторонятся...А вы всё равно жмётесь к Русскому Миру и рабски лебезите перед москалями на вражеском языке...
ostapbey 23 декабря 2017 | 23:27
mjolner655: ты уже третий день задрал гимностерку?
А всего двое записалиль полебезить тебя..
Даже,
duch_nic 23 декабря 2017 | 23:32
/.../то они обучатся, и в случае конфликта по воздуху им могут доставить больше.//
Научаться нырять - налью воду в бассейн.
neburzhui 23 декабря 2017 | 23:54
Насрать элитам на людей. Что американской, что российской, что украинской. "Паны дерутся - а у холопов чубы трещат". Собрались бы ребята вместе да накостыляли всем этим мордам буржуйским.
protomaster__ 24 декабря 2017 | 00:03
Это всё Обама, он наверно установил телепатическую связь с Трампом, приходит к нему во сне и гадит, а тот бедолага встает с утречка пораньше и вводит санкции, санкции, оружие Украине, много оружия.
budweiser23 24 декабря 2017 | 00:04
mjolner655: сынок, опять ты вышел на смену?
Отдохнул бы, милый..
dr_alfalcon 24 декабря 2017 | 00:10
mjolner655: Ну ,а тем временем все больше вашей интеллигенции бежит из скрепно-духовной рашки-говняшки(цитата) в ужасные украинские условия.
Вот несколько из тысяч фамилий :
1)Михаил Савва, правозащитник, 52 года, Краснодар — Киев
2) Юлия Архипова, правозащитник, 23 года, Москва — Киев
3) Ирина Сергеева, программист, 36 лет, Краснодар — Николаев
4) Александр А., историк, 38 лет, Москва — Киев
5) Екатерина Макаревич, журналист, 33 года, Москва — Киев
Может быть им в отличии от тебя, местечкового ватопитека что-то знают;) Хи-хи-хи
kottigr1 23 декабря 2017 | 22:44
soviet_spy: - Моня, ты не поверишь, русские на войну ещё так и не приехали...
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Странно, что самим русским солдатам было не до смеха..десантники 98‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, базирующейся в Костроме и Иванове, после того как их ВСУ отлавливали по всему Донбассу, слезы по щекам размазывали, сопли на кулачки наматывали и просились домой к мамкам в Россию, подальше от недружелюбных хохлов...
the_same_publisher 23 декабря 2017 | 22:59
Америкосы подарят карателям "оборонительные" ракетные комплексы? ОК, тогда мы подарим ополченцам "оборонительные" минометы, танки и вертолеты...
kottigr1 23 декабря 2017 | 23:05
the_same_publisher: Главное, что бы не забыли подарить "ополченцам" и тебя. Должна же Россия хоть как-то избавляться от идиотов.. ?
doc8_vikt 23 декабря 2017 | 23:59
the_same_publisher: ПТРК Корнет очень даже неплох.
budweiser23 24 декабря 2017 | 00:12
а, ещё есть в запасе ётафон......"убийца эппла"!
budweiser23 24 декабря 2017 | 00:09
the_same_publisher: мы можем дарить всё, что угодно, но соперник в 40 раз богаче нас, и его "заказ" мы не перебьём..., так , что это за упёртая тупость?
makhnaehe 23 декабря 2017 | 23:07
kottigr1: Не до смеха и алтайской конной милиции и оренбургским футболистам из ФК Газовик. Давай жги больше, хрена там дивизия? Дивизию у вас там только один комбат одной левой укладывает после литра сивухи. Давай уж армиями пальцы загибай.
kottigr1 23 декабря 2017 | 23:10
makhnaehe: Судя по твоей истерике, ты даже Путину не веришь ?
Военнослужащие 98‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, базирующейся в Костроме и Иванове, были задержаны 24 августа на территории Украины неподалеку от поселка Зеркальное в Донецкой области. Они были взяты в плен входе боя, с оружием в руках, около уничтоженной ВСУ российской бронетехники, некоторые из них имели боевые ранения.
Минобороны и Президент Путин признали присутствие военнослужащих ВДВ ВС России на территории Украины, но никаких попыток предложить обмен этих российских солдат с его стороны не поступило. В дальнейшем пленные десантники были обменены по инициативе Украины на попавших в плен к "пророссийским" террористам бойцов ВСУ..
О захвате украинского Крыма войсками МО РФ В.В.Путин даже рассказал в документальном фильме.
kottigr1 23 декабря 2017 | 23:15
makhnaehe: алтайской конной милиции и оренбургским футболистам из ФК Газовик.
----------------------------------------------------------
Так ты свои претензии высказывай "самым правдивым" российским СМИ, которые выдумали тот бред который ты процитировал..
Вот ещё некоторые их их перлов в дополнение к твоей коллекции..
*"Саакашвили и Аваков перебрасывают ракеты и боевиков в Сирию, чтобы спровоцировать войну между Россией и США". Главный сюжет новостей "Вести"
*"Моджахед Яценюк" СК РФ
• Распятый мальчик
• Мать упомянутого распятого мальчика, которую привязали к танку и таскали по несуществующей в г. Славянск площади
• Два раба и клаптик земли
• Обглоданные снегири, в отличие от синичек вполне патриотичной расцветки
• Каннибализм (за неимением, видимо, снегирей) в одесском Доме профсоюзов
• Консервы из европейских девственниц
• Задохнувшаяся беременная 56-летняя женщина в одесском Доме профсоюзов
• Изнасилованная пенсионерка-эпилептичка
• Применение монтажной пены при изнасилованиях
• 12-летний мальчик-разведчик, назначенный мишенью для ракет
• Женщина, закрывшая собой установку "Град" и спасшая кучи жизней.
• Наколотые апельсины (Да, это тоже тут, конечно!)
• Отравленные конфеты Roshen
• Порошенко, лично испражняющийся в чаны с шоколадом, который идёт в Россию
• Знакомая соседки сестры троюродного коллеги, которая работает в морге, там куча трупов, а их заставляют с мобилок трупов рассылать смс, что у них все хорошо
• Подъём рек Лопань и Харьков, чтобы НАТОвские подлодки могли пройти к Донецку
• "форму и оружие можно купить в любом военторге"
ostapbey 23 декабря 2017 | 23:15
makhnaehe: а ты то как записклся добровольцем?
На ДАНБАС зэков шлют вне очереди, и невзирая на твой дряблый возраст..
Даже..
dr_alfalcon 24 декабря 2017 | 00:19
makhnaehe: Да, да, паря смешать фейки от кисельТВ с реальными потерями, чтобы было не так страшно было ватке ехать на Донбасс. Это единственное ,что вам осталось;)
Вот, только от чего бы это твои хозяева начали потери "ихтамнетов" засекречивать? Не догадываешься;) Мб, потому что вы получили аналог "финской войны"и доблестной , судя по сюжетам пропаГАВдонов и скриншотам из игр ;), рашко-говняшкинской(цитата) армии - надрали жопу вчерашние украинские хлеборобы и строители ;) Хи-хи
dr_alfalcon 24 декабря 2017 | 00:07
soviet_spy: - А почему не приехали?
- Не поверишь - заблудились, но потом нашлись.
- И где же?
- Да грузом 200 в рефрижераторах ;)
sg62g 23 декабря 2017 | 22:09
doorin:
Маккейн сдохнет скоро. Такого пидораса земля носить долго не будет..
ura_123 23 декабря 2017 | 22:15
sg62g: Тебя же носит.
sg62g 23 декабря 2017 | 22:21
ura_123:
Я тебе ебло то разобью, пидар..
cyema__cyem 23 декабря 2017 | 22:28
sg62g: Это ты вчера у кавказцев сосал у метро на глазах- у публики, да, бомжик? Тот такой же лохматенький был.
sg62g 23 декабря 2017 | 22:35
cyema__cyem:
Не, я твою шлюху драл во все дырки. И ты пидорас, и твоя самка, блядища, куй у меня соснете..
ostapbey 23 декабря 2017 | 23:23
sg62g: аж ПЯТЬ желающих пидоров уже записались.
Так сказать, твою причандал посмотреть.
Даже.
budweiser23 24 декабря 2017 | 00:17
sg62g: ura_123: господа, возьмите себя в руки ... нас и так окружает сплошная провокация!
alex110 23 декабря 2017 | 22:21
ura_123: Так и тебя носит)))
orlov_a_v 23 декабря 2017 | 22:54
ura_123: самокритично.)
makhnaehe 23 декабря 2017 | 23:10
sg62g: Видимо он мечтает подохнуть в яме где-нибудь в Горловке.
ostapbey 23 декабря 2017 | 23:17
Не спрячешься под шконкой. Тебя перед отправкой в Данбасс не только спорют, но и обуют.
Лычку и шеврон.
Даже
dr_alfalcon 24 декабря 2017 | 00:22
sg62g: Только после тебя, сладенький. Или ты из этих...настоящих путинцев ;) #ЗомбиЗаПутина
За Путина в российских соцсетях агитируют со страниц давно умерших людей
serhio_25__ 23 декабря 2017 | 22:19
doorin: ""Все это делается строго в соответствии с п.1
подписанных минских соглашений"" - Что-то тихо стало на Земле, США по зарез нужна война, а то все больше стран голосует против нее в ООН.
И конечно совсем не удивительно очередное американское вранье на самом высоком уровне про то, что им что-то там кто-то разрешил. Как ООН не разрешало США оккупировать независимую Сирию, так и минские соглашение не разрешают поставки оружия воюющим сторонам.
seryj_wolk 23 декабря 2017 | 22:24
serhio_25__: Один путин-тролль комментирует фейк другого. И издает только бла-бла-бла.
cyema__cyem 23 декабря 2017 | 22:30
seryj_wolk: И дебил с дебилом говорит.
А с кем еще этим придуркам говорить.
dr_alfalcon 24 декабря 2017 | 00:25
serhio_25__: Ой, а откуда такая истерика или вы думали только рашка-говняшка(цитата) может открывать военторги для своих "ихтамнетов" .
Как там говорилось в одном нетление : "Вашей же ссаной тряпкой, по вашей же наглой морде" ;) Хи-хи
Готовсь утилизация ватного мяса ускорится - не серчай ;)
captainobvious 23 декабря 2017 | 22:08
22:00 Вооружение из США необходимо Украине не для наступления, а для самообороны и защиты мирного населения
21:00 Вооружение из США необходимо Украине не для наступления, а для самообороны и защиты мирного населения
20:00 Вооружение из США необходимо Украине не для наступления, а для самообороны и защиты мирного населения
19:31 Летальное оружие из США нужно Украине не для наступления, а для защиты украинских воинов и мирного населения
ura_123 23 декабря 2017 | 22:17
captainobvious: И чё? Для чего ты это тут перекопипастил?
А более лучше посмотри новостные выпуски центральных федеральных каналов РФ,там речь только о пендосах,хохлах и сирийцах и чё?
varangian2011 23 декабря 2017 | 22:32
ura_123: Так ты посмотри любые выпуски, а не только новостные, на любом украинском канале, там вообще никаких тем кроме коварных злобных москалей нет.
domtrubaiiiataji 23 декабря 2017 | 22:39
вот жиж хахлы неблагодарные, маскали аннексировали у них крым, развязали бойню на востоке, убили 10 тыс Украинцев, а они еще смеют о них плохо говорить в своих новостях, слопатыеды честное слово, вас там что головой о дверные косяки бьют, почему вы такие глупые?
mikhail_spb_ 23 декабря 2017 | 22:10
Видимо, это оружие поставляется в ответ на угрозы из окружения нацлидера о танковом броске на Киев?
r88w556xl4 23 декабря 2017 | 22:14
mikhail_spb_: танковом броске на Киев
=====================
Несколько крылатых ракет, и от твоей фашистской хунты только мокрое место останется.
kottigr1 23 декабря 2017 | 22:50
r88w556xl4: Что-то не помогли Путину крылатые ракеты в Сирии даже против вооруженных простыми АК повстанцев.. Драпает армия РФ из Сирии, как в свое время драпала СА СССР из Афгана..
dr_alfalcon 24 декабря 2017 | 00:31
r88w556xl4: Запускай ватя. Вот только с учетом того как летают ваши ракеты ,без наших спецов ,я бы на твоем месте сразу в белое переоделся, а то мало ли ;) Целились в Киев , а попали в Воронеж ;)
Неудачей завершился испытательный запуск новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" Всего с момента выпуска первого образца ракеты было произведено 10 запусков. Пять из них были неудачными.
serhio_25__ 23 декабря 2017 | 22:21
mikhail_spb_: ""на угрозы из окружения нацлидера о танковом броске на Киев?"" - кто из окружения нацлидера тебе такое сказал?
budweiser23 24 декабря 2017 | 00:20
serhio_25__: Рогозин, он знатно глаголит устами, что не говорят по русски..:)
paulik69 23 декабря 2017 | 22:11
Ну все, уважаемое мирное население, теперь тебе кранты. Защищать тебя будут.
ura_123 23 декабря 2017 | 22:19
paulik69: Та не переживай це хлопчик, в Одессе же защитили.
alex110 23 декабря 2017 | 22:25
ura_123: Детей что б твоих так защитили...Хохлы.вы совсем припухли?Откажись от транзита газа,укурок.
dr_alfalcon 24 декабря 2017 | 00:36
alex110: Зачем? Надо же побыстрее помочь стать рашке-говняшке(цитата) беднее ,чем она была в 19.
Начало положено :
Газпром впервые за 19 лет стал убыточным
Как там говориться : " Торговали - веселились, подсчитали - прослезились ;)"
serhio_25__ 23 декабря 2017 | 22:37
ura_123: ХЛОПЕЦ. Заимств. в начале XVIII в. из укр. яз., где хлопец — суф. уменьшит.-ласкат. производное от хлоп «крестьянин, холоп», усвоенного из польск. яз.
Черные в США называют себя, как их называли рабовладельцы - нигер. Так укры себя называют холопами. Рабские привычки никогда не исчезают, даже спустя столетия.
xeipetrov 23 декабря 2017 | 22:12
Помниться сколько у грузин трафейного хлама американского забрали. У этих не придётся, украдут потом продадут после поступления.
kottigr1 23 декабря 2017 | 22:15
xeipetrov: Помниться сколько у грузин трафейного хлама американского забрали.
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Да-да. Все помнят с каким упорством и рвением российские воины тащили из грузинских квартир сантехнику и вообще все то, что плохо лежало..
davi__koloradov 23 декабря 2017 | 22:14
От американского оружия рашковате сгинуть приятнее. Все-таки приобщаются к мировой цивилизации.
seryj_wolk 23 декабря 2017 | 22:29
davi__koloradov: За постами путиноидов скрывается волнение. Непонятно отчего? Уралвагон получит больше заказов, больницы и госпитали- новых пациентов, гробовщики и могильщики опять же будут при деле. ВВП рфии резко обещает вырасти. Это, как санкции:казалрсь, что рфии поплохеет, а ей вон как хорошо. Полное процветание, да еще и пахнет в Моськве.
varangian2011 23 декабря 2017 | 22:39
seryj_wolk: Могу поспорить на что угодно, что любое американское оружие поставленное на Украину окажется у ополченцев задолго до начала боевых действий. )) Иначе это будут не каклы. ))
varangian2011 23 декабря 2017 | 22:36
davi__koloradov: Чую укросвидомый смрад... Цэ ты Пэтро ??
uporotyjukrop 23 декабря 2017 | 22:16
Ну вот и ладушки... Пусть сидят в канавах своих и обороняются-обороняются...
weeta 23 декабря 2017 | 22:39
uporotyjukrop: В канавах сидит спасаемое Путиным русскоязычное население, которое без Путина жило и горя не знало.
boseal 23 декабря 2017 | 22:20
Да кто же тебе поверит, Петр, ибо на кой ляд нужно новое вооружение, если ты успешно обороняешься со старым. Основной комизм ситуации в том, что обороняются от того, кто не нападает.
P.S. Лукавите, господин президент).
vsveter 23 декабря 2017 | 22:20
Первый пункт: Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня .........
Ну да американцы это понимают по своему. Логика жандармов-преступников - чтобы огонь прекратился, нужно уничтожить стреляющих.
Смотрят в книгу видят свою американскую фигу.
uporotyjukrop 23 декабря 2017 | 22:29
vsveter: Ну да американцы это понимают по своему
______________________________________________
Ну почему же? Пиндосики подсуетились и быстренько нашли кому продать свое устаревшее хламьё!!! Радуйся укроп - ты стал ещё беднее!
velbkeirf1 23 декабря 2017 | 22:26
Фельгенгауэр добавил, что даже если сейчас украинцам привезут немного установок, то они обучатся, и в случае конфликта по воздуху им могут доставить больше.................
Покойникам нужно будет не оружие а отпущение грехов пиндоская твоя рожа
zemljanka 23 декабря 2017 | 22:27
Вооружение - для убийств. И обогащения.
Миру мир. И разоружение.
domtrubaiiiataji 23 декабря 2017 | 22:34
забавно как у слопатыедов бомбит от пары джавелинов, даже боюсь представить как у них рэпнет пукан, когда в шахтах Львовской области, шахтеры откопают абрамсы, рапторы и предаторы, да да слопатыеды в Львовской области, тоже есть шахты и шахтеры
boseal 23 декабря 2017 | 22:39
domtrubaiiiataji: Дружище, откопайте для начала грамотных командиров и тогда вам не понадобятся ни рапторы ни предаторы. И уж тем более, абрамсы.
domtrubaiiiataji 23 декабря 2017 | 22:44
а что с командирами не так, вроде голые босые в 2014 с автоматическим оружием в руках, не дали рашистской чуме, расползтись по юго-востоку Украины, и удержали орков в резервации лугандона, на фронте командиры толковы, вот в штабах да, не мало гнид сидит, но то такое с ними после войны пацаны разберутся и выяснят почему в илловайске о котором еще за неделю писали, что рашисты заходят, не было реакции
boseal 23 декабря 2017 | 22:54
domtrubaiiiataji: В том то и дело, что если бы был опытный командный состав то все бы не закончилось так позорно. Хрен бы с ним с Илловайском, а в Дебальцево что помешало - ведь ВСУ изначально наступало. Высший командный состав ВСУ изначально координировал действия по идиотски, а затем и вовсе слил операцию и свалил подальше от неприятных запахов и нехороших речей. Про различные "батальоны" я и вовсе не говорю. А солдат он и в Африке солдат - хорошо командуют, значит еду в купе, плохо - еду в цинке.
domtrubaiiiataji 23 декабря 2017 | 23:11
boseal: в том то и дело, что Украина ни с кем не собиралась воевать до того как на нее напали, техники было пару единиц для парада, дееспособных частей было в общей сложности 8 тыс штыков, на отмену от слопатыедов, которые еще с 2004 года. уже начали свои планы строить и так обосратся, это нужно было уметь, явно не брали в счет Украинских добровольцев и волонтеров, от того и не сбылась мечта идиотов о новоотбросии, от Харькова до Одессы
terens 23 декабря 2017 | 22:41
Оборонительный джихад. Слышали, да.
niko1268 23 декабря 2017 | 22:45
Я твой рот порошенка. ты вместе со своим другом из рф сделал нас врагами
point3d 23 декабря 2017 | 22:48
Что, было мало оружия до этого или какого то оружия не было в наличии у Украины?
Тут невольно вспоминается поговорка - Плохому танцору яйца мешают.
ostapbey 23 декабря 2017 | 23:20
point3d: русский кацап первым дело атомное оружие с Украины стырил.
А уж потом и стал портянки развешивать.
По гиллякам.
Даже..
point3d 24 декабря 2017 | 00:10
ostapbey: ostapbey: Русский кацап даже сейчас кормит Украину :))
А про атомное оружие смешно. Повторяющие эту тупую мантру даже не в состоянии узнать сколько стоит содержание атомного оружия.
Не говоря уже о том чтобы заикнутся применить его.
greko 23 декабря 2017 | 23:19
А от кого он мирное население защищать собрался. От самого себя? Тогда джавелин не нужен, пулю в лоб себе пустил, и всё, миссия выполнена, население в полном порядке живёт себе дальше....
komandarm68 23 декабря 2017 | 23:23
Ну раз в Фейсбуке написал, значит, точно - нападать не будет. Кому ещё верить, как не Фейсбуку! )
eyjafjallajoekull 24 декабря 2017 | 00:02
Интересно, кто "слил" эту информацию и какова была цель?