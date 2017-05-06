Z Архив новостей новости
5 81 6 2017
Эксклюзив Эха 22:00, 23 декабря 2017

Вооружение из США необходимо Украине не для наступления, а для самообороны и защиты мирного населения

Об этом у себя в ФБ заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, принципиальное и долгожданное решение американской администрации начать поставки летального оружия Киеву накануне ему подтвердил по телефону госсекретарь Рекс Тиллерсон. Ранее телеканал ABC не исключил, что Дональд Трамп может одобрить поставки украинским властям и  противотанковых ракетных комплексов Javelin, но на это потребуется согласие Конгресса.

Вопрос о её поставке уже давно обсуждается в Штатах, поскольку она может оказать значительное влияние в случае возобновления конфликта с непризнанными республиками, — сказал «Эху Москвы» военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр.

Фельгенгауэр добавил, что даже если сейчас украинцам привезут немного установок, то они обучатся, и в случае конфликта по воздуху им могут доставить больше.

Комментарии

81

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

doorin 23 декабря 2017 | 22:06

Американский сенатор Джон Маккейн и Курт Волкер
на брифинге для прессы заявили, что в соответствии
с подписанными минскими договоренностями, USA начали
масштабные поставки наступательных вооружений в Украину.

"Все это делается строго в соответствии с п.1
подписанных минских соглашений, которые
лично передал в сенат USA президент Порошенко"-
заметили в итоге Джон и Курт.

soviet_spy 23 декабря 2017 | 22:07

Моня звонит из Израиля другу в Одессу:
- Сеня, что там у вас творится?
- Да Украина немножко воюет с Россией…
- Ну и что, есть потери?
- Да, есть... Украина потеряла Крым, пару областей, несколько самолётов и вертолётов, танков, БМП, разного там оружия, прилично народу и...
- А что потеряли русские?
- Моня, ты не поверишь, русские на войну ещё так и не приехали...

captain_ 23 декабря 2017 | 22:38

Хороший рашист - это мёртвый рашист!

mjolner655 23 декабря 2017 | 23:05

captain_:

Пока не убьют всех свидомых лохло придурков, притравленных на русских и Россию - порядка на территории б.УССР не будет.

ostapbey 23 декабря 2017 | 23:13

mjolner655: вау!,
И известно чего ты боишься от украинцев!!
ДАЖЕ:-):-):-)

mjolner655 23 декабря 2017 | 23:16

ostapbey:

Вас, придурков, наскакавших себе покращений не боятся, а сторонятся...А вы всё равно жмётесь к Русскому Миру и рабски лебезите перед москалями на вражеском языке...

ostapbey 23 декабря 2017 | 23:27

mjolner655: ты уже третий день задрал гимностерку?
А всего двое записалиль полебезить тебя..
Даже,

duch_nic 23 декабря 2017 | 23:32

/.../то они обучатся, и в случае конфликта по воздуху им могут доставить больше.//
Научаться нырять - налью воду в бассейн.

neburzhui 23 декабря 2017 | 23:54

Насрать элитам на людей. Что американской, что российской, что украинской. "Паны дерутся - а у холопов чубы трещат". Собрались бы ребята вместе да накостыляли всем этим мордам буржуйским.

protomaster__ 24 декабря 2017 | 00:03

Это всё Обама, он наверно установил телепатическую связь с Трампом, приходит к нему во сне и гадит, а тот бедолага встает с утречка пораньше и вводит санкции, санкции, оружие Украине, много оружия.

budweiser23 24 декабря 2017 | 00:04

mjolner655: сынок, опять ты вышел на смену?
Отдохнул бы, милый..

dr_alfalcon 24 декабря 2017 | 00:10

mjolner655: Ну ,а тем временем все больше вашей интеллигенции бежит из скрепно-духовной рашки-говняшки(цитата) в ужасные украинские условия.
Вот несколько из тысяч фамилий :
1)Михаил Савва, правозащитник, 52 года, Краснодар — Киев
2) Юлия Архипова, правозащитник, 23 года, Москва — Киев
3) Ирина Сергеева, программист, 36 лет, Краснодар — Николаев
4) Александр А., историк, 38 лет, Москва — Киев
5) Екатерина Макаревич, журналист, 33 года, Москва — Киев
Может быть им в отличии от тебя, местечкового ватопитека что-то знают;) Хи-хи-хи

kottigr1 23 декабря 2017 | 22:44

soviet_spy: - Моня, ты не поверишь, русские на войну ещё так и не приехали...
---------------------------------------------------------
Странно, что самим русским солдатам было не до смеха..десантники 98‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, базирующейся в Костроме и Иванове, после того как их ВСУ отлавливали по всему Донбассу, слезы по щекам размазывали, сопли на кулачки наматывали и просились домой к мамкам в Россию, подальше от недружелюбных хохлов...

the_same_publisher 23 декабря 2017 | 22:59

Америкосы подарят карателям "оборонительные" ракетные комплексы? ОК, тогда мы подарим ополченцам "оборонительные" минометы, танки и вертолеты...

kottigr1 23 декабря 2017 | 23:05

the_same_publisher: Главное, что бы не забыли подарить "ополченцам" и тебя. Должна же Россия хоть как-то избавляться от идиотов.. ?

doc8_vikt 23 декабря 2017 | 23:59

the_same_publisher: ПТРК Корнет очень даже неплох.

budweiser23 24 декабря 2017 | 00:12

а, ещё есть в запасе ётафон......"убийца эппла"!

budweiser23 24 декабря 2017 | 00:09

the_same_publisher: мы можем дарить всё, что угодно, но соперник в 40 раз богаче нас, и его "заказ" мы не перебьём..., так , что это за упёртая тупость?

makhnaehe 23 декабря 2017 | 23:07

kottigr1: Не до смеха и алтайской конной милиции и оренбургским футболистам из ФК Газовик. Давай жги больше, хрена там дивизия? Дивизию у вас там только один комбат одной левой укладывает после литра сивухи. Давай уж армиями пальцы загибай.

kottigr1 23 декабря 2017 | 23:10

makhnaehe: Судя по твоей истерике, ты даже Путину не веришь ?
Военнослужащие 98‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, базирующейся в Костроме и Иванове, были задержаны 24 августа на территории Украины неподалеку от поселка Зеркальное в Донецкой области. Они были взяты в плен входе боя, с оружием в руках, около уничтоженной ВСУ российской бронетехники, некоторые из них имели боевые ранения.
Минобороны и Президент Путин признали присутствие военнослужащих ВДВ ВС России на территории Украины, но никаких попыток предложить обмен этих российских солдат с его стороны не поступило. В дальнейшем пленные десантники были обменены по инициативе Украины на попавших в плен к "пророссийским" террористам бойцов ВСУ..
О захвате украинского Крыма войсками МО РФ В.В.Путин даже рассказал в документальном фильме.

kottigr1 23 декабря 2017 | 23:15

makhnaehe: алтайской конной милиции и оренбургским футболистам из ФК Газовик.
----------------------------------------------------------
Так ты свои претензии высказывай "самым правдивым" российским СМИ, которые выдумали тот бред который ты процитировал..
Вот ещё некоторые их их перлов в дополнение к твоей коллекции..
*"Саакашвили и Аваков перебрасывают ракеты и боевиков в Сирию, чтобы спровоцировать войну между Россией и США". Главный сюжет новостей "Вести"
*"Моджахед Яценюк" СК РФ
• Распятый мальчик
• Мать упомянутого распятого мальчика, которую привязали к танку и таскали по несуществующей в г. Славянск площади
• Два раба и клаптик земли
• Обглоданные снегири, в отличие от синичек вполне патриотичной расцветки
• Каннибализм (за неимением, видимо, снегирей) в одесском Доме профсоюзов
• Консервы из европейских девственниц
• Задохнувшаяся беременная 56-летняя женщина в одесском Доме профсоюзов
• Изнасилованная пенсионерка-эпилептичка
• Применение монтажной пены при изнасилованиях
• 12-летний мальчик-разведчик, назначенный мишенью для ракет
• Женщина, закрывшая собой установку "Град" и спасшая кучи жизней.
• Наколотые апельсины (Да, это тоже тут, конечно!)
• Отравленные конфеты Roshen
• Порошенко, лично испражняющийся в чаны с шоколадом, который идёт в Россию
• Знакомая соседки сестры троюродного коллеги, которая работает в морге, там куча трупов, а их заставляют с мобилок трупов рассылать смс, что у них все хорошо
• Подъём рек Лопань и Харьков, чтобы НАТОвские подлодки могли пройти к Донецку
• "форму и оружие можно купить в любом военторге"

ostapbey 23 декабря 2017 | 23:15

makhnaehe: а ты то как записклся добровольцем?
На ДАНБАС зэков шлют вне очереди, и невзирая на твой дряблый возраст..
Даже..

dr_alfalcon 24 декабря 2017 | 00:19

makhnaehe: Да, да, паря смешать фейки от кисельТВ с реальными потерями, чтобы было не так страшно было ватке ехать на Донбасс. Это единственное ,что вам осталось;)
Вот, только от чего бы это твои хозяева начали потери "ихтамнетов" засекречивать? Не догадываешься;) Мб, потому что вы получили аналог "финской войны"и доблестной , судя по сюжетам пропаГАВдонов и скриншотам из игр ;), рашко-говняшкинской(цитата) армии - надрали жопу вчерашние украинские хлеборобы и строители ;) Хи-хи

dr_alfalcon 24 декабря 2017 | 00:07

soviet_spy: - А почему не приехали?
- Не поверишь - заблудились, но потом нашлись.
- И где же?
- Да грузом 200 в рефрижераторах ;)

sg62g 23 декабря 2017 | 22:09

doorin:
Маккейн сдохнет скоро. Такого пидораса земля носить долго не будет..

ura_123 23 декабря 2017 | 22:15

sg62g: Тебя же носит.

sg62g 23 декабря 2017 | 22:21

ura_123:
Я тебе ебло то разобью, пидар..

cyema__cyem 23 декабря 2017 | 22:28

sg62g: Это ты вчера у кавказцев сосал у метро на глазах- у публики, да, бомжик? Тот такой же лохматенький был.

sg62g 23 декабря 2017 | 22:35

cyema__cyem:
Не, я твою шлюху драл во все дырки. И ты пидорас, и твоя самка, блядища, куй у меня соснете..

ostapbey 23 декабря 2017 | 23:23

sg62g: аж ПЯТЬ желающих пидоров уже записались.
Так сказать, твою причандал посмотреть.
Даже.

budweiser23 24 декабря 2017 | 00:17

sg62g: ura_123: господа, возьмите себя в руки ... нас и так окружает сплошная провокация!

alex110 23 декабря 2017 | 22:21

ura_123: Так и тебя носит)))

orlov_a_v 23 декабря 2017 | 22:54

ura_123: самокритично.)

makhnaehe 23 декабря 2017 | 23:10

sg62g: Видимо он мечтает подохнуть в яме где-нибудь в Горловке.

ostapbey 23 декабря 2017 | 23:17

Не спрячешься под шконкой. Тебя перед отправкой в Данбасс не только спорют, но и обуют.
Лычку и шеврон.
Даже

dr_alfalcon 24 декабря 2017 | 00:22

sg62g: Только после тебя, сладенький. Или ты из этих...настоящих путинцев ;) #ЗомбиЗаПутина
За Путина в российских соцсетях агитируют со страниц давно умерших людей

serhio_25__ 23 декабря 2017 | 22:19

doorin: ""Все это делается строго в соответствии с п.1
подписанных минских соглашений"" - Что-то тихо стало на Земле, США по зарез нужна война, а то все больше стран голосует против нее в ООН.
И конечно совсем не удивительно очередное американское вранье на самом высоком уровне про то, что им что-то там кто-то разрешил. Как ООН не разрешало США оккупировать независимую Сирию, так и минские соглашение не разрешают поставки оружия воюющим сторонам.

seryj_wolk 23 декабря 2017 | 22:24

serhio_25__: Один путин-тролль комментирует фейк другого. И издает только бла-бла-бла.

cyema__cyem 23 декабря 2017 | 22:30

seryj_wolk: И дебил с дебилом говорит.
А с кем еще этим придуркам говорить.

dr_alfalcon 24 декабря 2017 | 00:25

serhio_25__: Ой, а откуда такая истерика или вы думали только рашка-говняшка(цитата) может открывать военторги для своих "ихтамнетов" .
Как там говорилось в одном нетление : "Вашей же ссаной тряпкой, по вашей же наглой морде" ;) Хи-хи
Готовсь утилизация ватного мяса ускорится - не серчай ;)

captainobvious 23 декабря 2017 | 22:08

22:00 Вооружение из США необходимо Украине не для наступления, а для самообороны и защиты мирного населения

21:00 Вооружение из США необходимо Украине не для наступления, а для самообороны и защиты мирного населения

20:00 Вооружение из США необходимо Украине не для наступления, а для самообороны и защиты мирного населения

19:31 Летальное оружие из США нужно Украине не для наступления, а для защиты украинских воинов и мирного населения

ura_123 23 декабря 2017 | 22:17

captainobvious: И чё? Для чего ты это тут перекопипастил?
А более лучше посмотри новостные выпуски центральных федеральных каналов РФ,там речь только о пендосах,хохлах и сирийцах и чё?

varangian2011 23 декабря 2017 | 22:32

ura_123: Так ты посмотри любые выпуски, а не только новостные, на любом украинском канале, там вообще никаких тем кроме коварных злобных москалей нет.

domtrubaiiiataji 23 декабря 2017 | 22:39

вот жиж хахлы неблагодарные, маскали аннексировали у них крым, развязали бойню на востоке, убили 10 тыс Украинцев, а они еще смеют о них плохо говорить в своих новостях, слопатыеды честное слово, вас там что головой о дверные косяки бьют, почему вы такие глупые?

mikhail_spb_ 23 декабря 2017 | 22:10


Видимо, это оружие поставляется в ответ на угрозы из окружения нацлидера о танковом броске на Киев?

r88w556xl4 23 декабря 2017 | 22:14

mikhail_spb_: танковом броске на Киев
=====================
Несколько крылатых ракет, и от твоей фашистской хунты только мокрое место останется.

kottigr1 23 декабря 2017 | 22:50

r88w556xl4: Что-то не помогли Путину крылатые ракеты в Сирии даже против вооруженных простыми АК повстанцев.. Драпает армия РФ из Сирии, как в свое время драпала СА СССР из Афгана..

dr_alfalcon 24 декабря 2017 | 00:31

r88w556xl4: Запускай ватя. Вот только с учетом того как летают ваши ракеты ,без наших спецов ,я бы на твоем месте сразу в белое переоделся, а то мало ли ;) Целились в Киев , а попали в Воронеж ;)
Неудачей завершился испытательный запуск новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" Всего с момента выпуска первого образца ракеты было произведено 10 запусков. Пять из них были неудачными.

serhio_25__ 23 декабря 2017 | 22:21

mikhail_spb_: ""на угрозы из окружения нацлидера о танковом броске на Киев?"" - кто из окружения нацлидера тебе такое сказал?

budweiser23 24 декабря 2017 | 00:20

serhio_25__: Рогозин, он знатно глаголит устами, что не говорят по русски..:)

paulik69 23 декабря 2017 | 22:11

Ну все, уважаемое мирное население, теперь тебе кранты. Защищать тебя будут.

ura_123 23 декабря 2017 | 22:19

paulik69: Та не переживай це хлопчик, в Одессе же защитили.

alex110 23 декабря 2017 | 22:25

ura_123: Детей что б твоих так защитили...Хохлы.вы совсем припухли?Откажись от транзита газа,укурок.

dr_alfalcon 24 декабря 2017 | 00:36

alex110: Зачем? Надо же побыстрее помочь стать рашке-говняшке(цитата) беднее ,чем она была в 19.
Начало положено :
Газпром впервые за 19 лет стал убыточным
Как там говориться : " Торговали - веселились, подсчитали - прослезились ;)"

serhio_25__ 23 декабря 2017 | 22:37

ura_123: ХЛОПЕЦ. Заимств. в начале XVIII в. из укр. яз., где хлопец — суф. уменьшит.-ласкат. производное от хлоп «крестьянин, холоп», усвоенного из польск. яз.
Черные в США называют себя, как их называли рабовладельцы - нигер. Так укры себя называют холопами. Рабские привычки никогда не исчезают, даже спустя столетия.

xeipetrov 23 декабря 2017 | 22:12

Помниться сколько у грузин трафейного хлама американского забрали. У этих не придётся, украдут потом продадут после поступления.

kottigr1 23 декабря 2017 | 22:15

xeipetrov: Помниться сколько у грузин трафейного хлама американского забрали.
----------------------------------------------------------
Да-да. Все помнят с каким упорством и рвением российские воины тащили из грузинских квартир сантехнику и вообще все то, что плохо лежало..

davi__koloradov 23 декабря 2017 | 22:14

От американского оружия рашковате сгинуть приятнее. Все-таки приобщаются к мировой цивилизации.

seryj_wolk 23 декабря 2017 | 22:29

davi__koloradov: За постами путиноидов скрывается волнение. Непонятно отчего? Уралвагон получит больше заказов, больницы и госпитали- новых пациентов, гробовщики и могильщики опять же будут при деле. ВВП рфии резко обещает вырасти. Это, как санкции:казалрсь, что рфии поплохеет, а ей вон как хорошо. Полное процветание, да еще и пахнет в Моськве.

varangian2011 23 декабря 2017 | 22:39

seryj_wolk: Могу поспорить на что угодно, что любое американское оружие поставленное на Украину окажется у ополченцев задолго до начала боевых действий. )) Иначе это будут не каклы. ))

varangian2011 23 декабря 2017 | 22:36

davi__koloradov: Чую укросвидомый смрад... Цэ ты Пэтро ??

uporotyjukrop 23 декабря 2017 | 22:16

Ну вот и ладушки... Пусть сидят в канавах своих и обороняются-обороняются...

weeta 23 декабря 2017 | 22:39

uporotyjukrop: В канавах сидит спасаемое Путиным русскоязычное население, которое без Путина жило и горя не знало.

boseal 23 декабря 2017 | 22:20

Да кто же тебе поверит, Петр, ибо на кой ляд нужно новое вооружение, если ты успешно обороняешься со старым. Основной комизм ситуации в том, что обороняются от того, кто не нападает.
P.S. Лукавите, господин президент).

vsveter 23 декабря 2017 | 22:20

Первый пункт: Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня .........
Ну да американцы это понимают по своему. Логика жандармов-преступников - чтобы огонь прекратился, нужно уничтожить стреляющих.
Смотрят в книгу видят свою американскую фигу.

uporotyjukrop 23 декабря 2017 | 22:29

vsveter: Ну да американцы это понимают по своему
______________________________________________
Ну почему же? Пиндосики подсуетились и быстренько нашли кому продать свое устаревшее хламьё!!! Радуйся укроп - ты стал ещё беднее!

velbkeirf1 23 декабря 2017 | 22:26

Фельгенгауэр добавил, что даже если сейчас украинцам привезут немного установок, то они обучатся, и в случае конфликта по воздуху им могут доставить больше.................
Покойникам нужно будет не оружие а отпущение грехов пиндоская твоя рожа

zemljanka 23 декабря 2017 | 22:27

Вооружение - для убийств. И обогащения.
Миру мир. И разоружение.

domtrubaiiiataji 23 декабря 2017 | 22:34

забавно как у слопатыедов бомбит от пары джавелинов, даже боюсь представить как у них рэпнет пукан, когда в шахтах Львовской области, шахтеры откопают абрамсы, рапторы и предаторы, да да слопатыеды в Львовской области, тоже есть шахты и шахтеры

boseal 23 декабря 2017 | 22:39

domtrubaiiiataji: Дружище, откопайте для начала грамотных командиров и тогда вам не понадобятся ни рапторы ни предаторы. И уж тем более, абрамсы.

domtrubaiiiataji 23 декабря 2017 | 22:44

а что с командирами не так, вроде голые босые в 2014 с автоматическим оружием в руках, не дали рашистской чуме, расползтись по юго-востоку Украины, и удержали орков в резервации лугандона, на фронте командиры толковы, вот в штабах да, не мало гнид сидит, но то такое с ними после войны пацаны разберутся и выяснят почему в илловайске о котором еще за неделю писали, что рашисты заходят, не было реакции

boseal 23 декабря 2017 | 22:54

domtrubaiiiataji: В том то и дело, что если бы был опытный командный состав то все бы не закончилось так позорно. Хрен бы с ним с Илловайском, а в Дебальцево что помешало - ведь ВСУ изначально наступало. Высший командный состав ВСУ изначально координировал действия по идиотски, а затем и вовсе слил операцию и свалил подальше от неприятных запахов и нехороших речей. Про различные "батальоны" я и вовсе не говорю. А солдат он и в Африке солдат - хорошо командуют, значит еду в купе, плохо - еду в цинке.

domtrubaiiiataji 23 декабря 2017 | 23:11

boseal: в том то и дело, что Украина ни с кем не собиралась воевать до того как на нее напали, техники было пару единиц для парада, дееспособных частей было в общей сложности 8 тыс штыков, на отмену от слопатыедов, которые еще с 2004 года. уже начали свои планы строить и так обосратся, это нужно было уметь, явно не брали в счет Украинских добровольцев и волонтеров, от того и не сбылась мечта идиотов о новоотбросии, от Харькова до Одессы

terens 23 декабря 2017 | 22:41

Оборонительный джихад. Слышали, да.

niko1268 23 декабря 2017 | 22:45

Я твой рот порошенка. ты вместе со своим другом из рф сделал нас врагами

point3d 23 декабря 2017 | 22:48

Что, было мало оружия до этого или какого то оружия не было в наличии у Украины?
Тут невольно вспоминается поговорка - Плохому танцору яйца мешают.

ostapbey 23 декабря 2017 | 23:20

point3d: русский кацап первым дело атомное оружие с Украины стырил.
А уж потом и стал портянки развешивать.
По гиллякам.
Даже..

point3d 24 декабря 2017 | 00:10

ostapbey: ostapbey: Русский кацап даже сейчас кормит Украину :))
А про атомное оружие смешно. Повторяющие эту тупую мантру даже не в состоянии узнать сколько стоит содержание атомного оружия.
Не говоря уже о том чтобы заикнутся применить его.

greko 23 декабря 2017 | 23:19

А от кого он мирное население защищать собрался. От самого себя? Тогда джавелин не нужен, пулю в лоб себе пустил, и всё, миссия выполнена, население в полном порядке живёт себе дальше....

komandarm68 23 декабря 2017 | 23:23

Ну раз в Фейсбуке написал, значит, точно - нападать не будет. Кому ещё верить, как не Фейсбуку! )

eyjafjallajoekull 24 декабря 2017 | 00:02

Интересно, кто "слил" эту информацию и какова была цель?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 20 декабря Поздравить…

5 397 6 6116 20.12
Kэхо москвы, общество, день рождения, праздники, события
Блоги

Рождённые 22 декабря Поздравить…

5 374 6 6130 22.12
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 19 декабря Поздравить…

5 377 6 7726 19.12
Kэхо москвы, общество, день рождения, праздники, события
Блоги

Рожденные 18 декабря Поздравить…

5 387 6 9330 18.12
Kэхо москвы, общество, день рождения, праздники, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ложная интерпретация Людей на Юго-Востоке, с точки зрения американоукраинцев, либо вовсе нет — пустынная окулированная территория, подлежащая огневой зачистке, либо они порабощены и зомбированы, поэтому, опять же, их нужно срочно вызволять из неволи ракетными установками…

5 142 6 6145 23.12
Kукраина, рф, сша, оружие, конфликты, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необратимость перемен Владимир Путин: Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необратимость перемен Ничто так не подрывает стабильность и не крадёт ресурс развития как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина…

5 213 6 13430 23.12
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы, видео, события
Новости

Минфин США ввел новый санкционный список в рамках борьбы с организованной преступностью В него вошли 10 криминальных авторитетов из России и стран бывшего СССР, а также две компании…

5 111 6 30131
Блоги

+ «Всегда были настоящими государственниками и патриотами» «Всегда были настоящими государственниками и патриотами» Речь Владимира Путина на торжественном вечере, посвящённом Дню работника органов безопасности…

5 114 6 8369 21.12
8читать ;смотреть
Kфсб, общество, силовики, путин, видео, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Бойкот выборов, как «назло маме уши отморожу» Чем успешнее призыв к бойкоту президентских выборов, тем больший процент голосов получит Путин…

5 208 6 15491 18.12
Kполитика, власть, выборы, мнения
Интервью Особое мнение

Виктор Ерофеев гость: Виктор Ерофеев писатель

Если Путин уходит от власти по какой-то причине послезавтра, то народ тоже все 80% передает другому начальнику. Это любовь к начальнику, потому что это перенос ответственности на начальник

5 256 6 20775 20.12
#слушать 39:19 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Kполитика, власть, творчество, видео
Блоги

+ Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади В матче Ночной хоккейной лиги…

5 324 6 26874 23.12
8читать ;смотреть
Kфото, видео, путин, спорт, хоккей, события
Блоги

ПАРНАС

Продолжатели черного дела Миллионы наших соотечественников были морально и физически искалечены в тюрьмах и лагерях НКВД-КГБ. До развала СССР КГБ продолжал нещадно подавлять свободомыслие , не гнушаясь ни убийством, ни провокацией…

5 73 6 6440 20.12
Kфсб, история, ссср, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Удар по Евросоюзу Это тот случай, когда «евродемократам» должно быть не грешно поинтересоваться опытом России, научившейся блестяще решать проблемы сохранения этнического и культурного многообразия…

5 116 6 10235 22.12
Kевросоюз, испания, каталония, политика, сепаратизм, конфликты, мнения
Новости

Вслед за Рамзаном Кадыровым депутаты чеченского парламента в полном составе покинут Instagram Об этом сообщает пресс-служба регионального заксобрания…

5 70 6 6195
Новости

Алексей Навальный опроверг сообщения о своей гибели Сразу в нескольких сообществах в социальной сети «ВКонтакте» появились сообщения о том, что политик якобы был убит…

5 100 6 8900
Блоги

Рамзан Кадыров: Я могу гордиться, если неугоден спецслужбам США США не могут мне простить, что посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористками, среди которых были выкормыши американских спецслужб…

5 156 6 14407 20.12
Kсша, чечня, санкции, события

Популярное за неделю

Новости

Дочь бывшего замглавы МЧС России отчиталась о почти двух десятках квартир, которые находятся у неё в собственности Площадь всей недвижимости превышает тысячу квадратных метров…

5 72 6 15988
Интервью Разворот

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Конфликт вокруг митинга 24 декабря Не надо думать, что человек, который отстаивает демократические взгляды, всегда будет честным политиком. Яшин поступил нечестно по отношение к Гудкову…

5 105 6 114025 20.12
#слушать 19:12 8читать ;смотреть $скачать 4.4 МБ
Kяшин, гудков, митинги, политика, видео, передачи
Голосование
Было бы честно не регистрировать Владимира Путина на предстоящих президентских выборах?
5 143 6 21642 20.12
Блоги

Александр Минкин журналист

Общий сукин сын (Письма президенту) Г-н президент, это настоящий скандал. На показания такого свидетеля полагаться невозможно. Если бы этот тип давал показания в уголовном суде, то ему неизбежно пришлось бы пройти психолого-психиатрическую экспертизу…

5 218 6 300410 17.12
Kпутин, олимпиада-2018, государство, власть, допинг, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство ксюшануть Искусство ксюшануть Непонятная ошибка, которая отбросила Ксению из кандидата в президенты обратно в «Ксюши»...

5 190 6 211537 18.12
Kвидео, политика, власть, собчак, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6553049
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3193245

Сегодня в эфире