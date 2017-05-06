Вооружение из США необходимо Украине не для наступления, а для самообороны и защиты мирного населения

Об этом у себя в ФБ заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, принципиальное и долгожданное решение американской администрации начать поставки летального оружия Киеву накануне ему подтвердил по телефону госсекретарь Рекс Тиллерсон. Ранее телеканал ABC не исключил, что Дональд Трамп может одобрить поставки украинским властям и противотанковых ракетных комплексов Javelin, но на это потребуется согласие Конгресса.

Вопрос о её поставке уже давно обсуждается в Штатах, поскольку она может оказать значительное влияние в случае возобновления конфликта с непризнанными республиками, — сказал «Эху Москвы» военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр.

Фельгенгауэр добавил, что даже если сейчас украинцам привезут немного установок, то они обучатся, и в случае конфликта по воздуху им могут доставить больше.