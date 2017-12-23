Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон призвал Мадрид позволить ему вернуться в страну
В интервью Рейтер он пояснил, что хотел бы приехать на открытие сессии нового парламента автономии, запланированное на 23 января. При этом Пучдемон дал понять, что рассчитывает вновь занять пост главы автономного правительства. В четверг в Каталонии прошли парламентские выборы, победу в которых одержали партии, выступающие за независимость Каталонии от Испании.
Комментарии5
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soviet_spy 23 декабря 2017 | 21:11
"Барселона" сегодня разгромила мадридский "Реал" - 3:0.
Хваленый Рональдо не попал по мячу в 5 метрах от ворот.
Да здравствует независимая Каталония!
master_analitik 23 декабря 2017 | 21:59
soviet_spy:
Правильно! Республиканская Каталлония нам ближе, чем фашистский Мадрид. Но если Мадрид уступит России права на Гибралтар в споре с англичанами, то есть смысл договориться.
cyema__cyem 23 декабря 2017 | 22:24
master_analitik:Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон призвал Мадрид позволить ему вернуться в страну
Интересно, а кто ему запрещает вернуться в Испанию? Его там с нетерпением ждут.
Отсидит сколько положено за попытку путча и на свободу с чистой совестью.
timwlad60 23 декабря 2017 | 21:47
Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон призвал Мадрид позволить ему вернуться в страну
В интервью Рейтер он пояснил, что хотел бы приехать на открытие сессии нового парламента автономии, запланированное на 23 января. При этом Пучдемон дал понять, что рассчитывает вновь занять пост главы автономного правительства. В четверг в Каталонии прошли парламентские выборы, победу в которых одержали партии, выступающие за независимость Каталонии от Испании.
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Причём здесь название партий,когда важно содержание этих партий.
Так что в жопе сепаратисты Каталонии так как в партиях уже другие люди.
serhio_25__ 23 декабря 2017 | 22:23
timwlad60: Ммм, чувак из Узюково точно знает, каждого в лицо в каталонских партиях.