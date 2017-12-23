Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон призвал Мадрид позволить ему вернуться в страну

В интервью Рейтер он пояснил, что хотел бы приехать на открытие сессии нового парламента автономии, запланированное на 23 января. При этом Пучдемон дал понять, что рассчитывает вновь занять пост главы автономного правительства. В четверг в Каталонии прошли парламентские выборы, победу в которых одержали партии, выступающие за независимость Каталонии от Испании.